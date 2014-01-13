Глава миссии России при ЕС: Евромайдан не ознакомлен с текстом Соглашения об ассоциации
Глава миссии России при Европейском Союзе Владимир Чижов заявляет, что участники киевского Евромайдана не проинформированы относительно текста Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и обвинил западных политиков во вмешательстве во внутренние дела Украины.
Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Чижов заявил на конференции, организованной брюссельским Центром Европейской политики.
”Многие демонстранты на улицах Киева вряд ли знакомы с Соглашением об ассоциации, некоторые из них верят, что ЕС отменит визовый режим, и что они смогут путешествовать и работать в ЕС. Кое-кто верит, что ЕС будет поддерживать украинскую экономику, которая в плохом состоянии”, - сказал Чижов.
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Он также отбросил упреки, что Россия вмешивалась в украинские дела, давит на Киев, чтобы тот не подписывал Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите ”Восточного партнерства” в Вильнюсе в конце ноября.
”Не российский министр иностранных дел появлялся на оппозиционных акциях. Ряд его коллег из ЕС, а также Верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон были там (на Евромайдане). И даже представительница из-за границ большого голубого озера раздавала круассаны протестующим”, - сказал Чижов, имея в виду помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Викторию Нуланд, которая вместе с другими политиками посещала Евромайдан в декабре.