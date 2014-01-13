Глава миссии России при ЕС: Евромайдан не ознакомлен с текстом Соглашения об ассоциации

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Чижов заявил на конференции, организованной брюссельским Центром Европейской политики.

”Многие демонстранты на улицах Киева вряд ли знакомы с Соглашением об ассоциации, некоторые из них верят, что ЕС отменит визовый режим, и что они смогут путешествовать и работать в ЕС. Кое-кто верит, что ЕС будет поддерживать украинскую экономику, которая в плохом состоянии”, - сказал Чижов.

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Он также отбросил упреки, что Россия вмешивалась в украинские дела, давит на Киев, чтобы тот не подписывал Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите ”Восточного партнерства” в Вильнюсе в конце ноября.

”Не российский министр иностранных дел появлялся на оппозиционных акциях. Ряд его коллег из ЕС, а также Верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон были там (на Евромайдане). И даже представительница из-за границ большого голубого озера раздавала круассаны протестующим”, - сказал Чижов, имея в виду помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Викторию Нуланд, которая вместе с другими политиками посещала Евромайдан в декабре.