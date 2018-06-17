Вехи года. Неожиданный Майдан, раскачиваемый Янукович и многослойная оппозиция

Не каждой стране удается пережить за декаду два мощных общественных всплеска. Украине в этом вопросе повезло. Интересно не только то, что оба раза в качестве анти-символа Майдана выступает Виктор Янукович, но и другой факт: на этот раз массовые выступления оказались более искренними. Стремление власти пояснить происходящее на Майдане «происками Запада» напоминает отрицание очевидного – настолько оно топорно и искусственно выглядит. Тактика «замалчивания Майдана» вызвана отсутствием у президента и его команды желания вести диалог и восприятием компромиссов как проявления слабости.

Виктора Януковича в минувшем году раскачивали буквально со всех сторон. Сначала Россия и Европейский Союз устроили форменное «перетягивание Украины», закончившееся отказом украинского президента подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, хаотичным поиском виновных и обещанием продолжить разговор с Европой, подкрепленным выделением внушительного на первый взгляд российского кредита. Украина стремительно теряла субъектность, превратилась в фигуру на общеевропейской доске. Отметим, что окончательное решение относительно вектора экономической интеграции и принятия политических правил игры публично не озвучено.

Очевидно, что Януковичу придется нелегко и в 2014 году, поскольку у него оказалась короткая скамейка запасных, а соперники хотят добиваться досрочных президентских выборов. Правда, вероятность их проведения невысока – Юго-Восток остается электоральным заповедником Януковича. Хотя действующий глава государства остается наиболее вероятным победителем первого тура президентских выборов, наращивание преимущества для него представляется задачей непростой. Круглые столы, о которых Виктор Янукович говорил в новогоднем обращении, могут стать основой для взаимопонимания только в случае соблюдения принципа танго – если диалог будут вести обе стороны конфликта.

Кстати, не нужно упускать из виду и гражданское общество, ставшее в 2013 году реальным фактором политического процесса. Его пытается приручить власть, с его структурами заигрывает оппозиция, но сила активистов – в их ершистости и неуступчивости. Во многом благодаря гражданскому обществу украинцы ощутили себя нацией, осознали, что строить европейскую жизнь можно только с преобразований внутри страны.

Правительство Николая Азарова в минувшем году оказалось далеко не самым эффективным. Отсутствие видимых успехов исполнительной власти не подвигло президента на увольнение премьера-рекордсмена пребывания на своем посту. Видимо, Николаю Яновичу придется уходить на пенсию с грузом ответственности за большое количество проблем. Позиция в вопросе евроинтеграции и откровенное заискивание премьера перед Россией – далеко не самые адекватные способы ведения управленческой политики. Министр внутренних дел Виталий Захарченко демонстрирует свою «бронебойность», но его сохранение в структурах исполнительной власти препятствует налаживанию диалога с Майданом. В Кабинете Министров сегодня нет «звезд», да и командная игра заставляет желать много лучшего. Причудливый конгломерат бюрократов старой школы, «молодых реформаторов» и ситуативных выдвиженцев не справился с решением насущных экономических задач.

2013 год обозначен серьезным падением авторитета Верховной Рады. Обновленный на 2/3 кадровый состав парламента так и не приступил к полноценной дискуссии, зато отличился участием в других событиях. Блокирование оппозицией во главе с «УДАРом» законотворчества позволило практически побороть кнопкодавство большинства. Состоялось «выездное» заседание ситуативного парламентского большинства, невозможного без участия до боли – на словах – «принципиальных» коммунистов и группы внефракционных депутатов. Их «болото» стало пополняться за счет не только «Батькивщины», но и выходцев из фракции «регионалов», хотя масштабы исхода несопоставимы. Пятеро парламентариев были лишены мандатов по решению Высшего административного суда, народным депутатом стал недавно ставший украинским гражданином миллиардер Вадим Новинский, а довыборы по пяти проблемным округам 15 декабря прошли по сценарию власти. Спикер парламента Владимир Рыбак верно называет причиной политического кризиса отсутствие коммуникации между властью и гражданами, но правильного диагноза мало, ситуацию нужно исправлять.

Оппозиция в прошлом году не была трендсеттером большой политики. Освобождение Юрия Луценко на Благовещенье позволило ему оттачивать риторические способности, но не претендовать на статус кандидата в президенты. Юлия Тимошенко целый год ожидала выезда в Германию на лечение, но сегодня вынуждена подавать затухающие сигналы о своих претензиях на лидерство в оппозиции. Трое лидеров противостоящих Виктору Януковичу парламентских фракций (Арсений Яценюк летом влил «фронтовиков» в бело-сердечные ряды с большими потерями) весной малоубедительно вставали с Украиной, а в декабре оказались не способными возглавить самый массовый в новейшей истории страны протест. Самым подготовленным к быстрому развитию событий оказался Петр Порошенко, что сразу отразилось на его рейтинговых показателях.

Украина в 2013 году пережила ставший совсем «безголовым» и заснеженным в марте Киев, кошмар преступления во Врадиевке и карательную акцию «Беркута» на Евромайдане. Ярких событий было много, а реальных изменений – заметно меньше, чем хотелось бы. Часто новости из нашей страны оказывались в заголовках мировых СМИ. Украина остается важной для многих центров влияния, и сегодня, пожалуй, как никогда многое зависит от граждан одной из крупнейших европейских стран, с опозданием на 22 года борющейся за реальную независимость.