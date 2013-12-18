Украина и Россия договорились возобновить серийное производство Ан-124

Также подписаны протокол между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о поставках товаров по производственной кооперации в 2014 году, соглашение о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив, соглашение об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией в области ядерной и радиационной безопасности, протокол об определении пункта пропуска через российско-украинскую границу "Куйбышево" для осуществления совместного контроля контрольными органами государств сторон, сообщает РИА Новости.

По теме: Украина и Россия ускорят переговоры относительно функционирования ЧФ РФ

Кроме того, подписан меморандум о намерениях по активизации сотрудничества в сфере судостроения между Минпромторгом РФ и министерством промышленной политики Украины, протокол между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской границе.

Подписаны соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков и Государственной службой Украины по контролю за наркотиками, план совместных мероприятий между МЧС РФ и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям в контексте реализации межправительственного соглашения о сотрудничестве в области предупреждения промышленных аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, меморандум о взаимопонимании между Федеральным космическим агентством РФ и Государственным космическим агентством Украины относительно сотрудничества в области ракетно-космической промышленности, план российско-украинских мероприятий по совместному празднованию 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко и протокол шестого заседания российско-украинской межгоскомиссии.