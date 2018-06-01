Юрий Костенко: Есть лишь один способ вернуть сбережения – объявить эти деньги долгом России перед Украиной

Народный депутат Верховной Рады от НУ–НС, лидер Украинской народной партии Юрий Костенко ответил на вопросы УНИАН. НАЗНАЧЕНИЕ БОГАТЫРЕВОЙ – ПОПЫТКА ОБЪЕДИНИТЬ УКРАИНУ ПОЛИТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ Юрий Иванович, как Вы прокомментируете назначение Раисы Богатыревой на должность секретаря РНБО? Это очередная попытка Президента объединить Украину политическим способом...

А как нужно объединять? Объединять следует единой государственной политикой, которая была бы понятна и на Востоке и на Западе. И теми решениями, которые давали бы совсем другой уровень жизни в Украине. Когда шахтер будет знать, что сине-желтый флаг дал ему уровень жизни намного выше , чем советский, то все спекуляции на тему разногласий избирателей Востока и Запада отпадут.

Относительно этого назначения, не было дискуссии Президента с фракцией. И это, конечно, не компетенция фракции. Но если речь идет об общей политической стратегии и о том, что в этой стратегии фракция должна играть важную политическую роль – как президентская сила, – то Президент мог бы поинформировать членов фракции, как он будет объединять государство, с помощью какой конструкции, в том числе и с помощью каких кадровых решений.

А назначение министра правительства Януковича Юрия Богуцкого заместителем главы Секретариата как Вы воспринимаете? Как исполнитель, которого приучили быть исполнителем еще во времена коммунистов, возможно, он хорош... Но министр должен уметь творить политику. Я вот никогда не был в Компартии, я пришел в политику из науки, но как министр имею высшую награду Португалии по свою министерскую деятельность. Я тогда формировал экологическую политику. Господин Юрий Богуцкий – хороший исполнитель, а не генератор новой политики.

Какова перспектива создания единой партии на базе НУ–НС? Я никогда не изменял свои позиции относительно того, каким должен быть в Украине политический спектр. Он должен быть европейским. В Европе политические силы борются за власть ради того, чтобы реализовать часть программных принципов. Есть вопрос относительно правой идеологии, это – национальный интерес, экономический интерес и экономическая политика, есть вопросы, связанные с социальным состоянием каждого гражданина, есть вопросы, связанные с экологией... Исходя из того, что волнует избирателя, и формировались программы демократических сил.

В Украине правые политические силы, которые объединились в Рух, добились независимости, это их идеология и идея. Иметь независимое государство, в котором можно намного лучше организовать жизнь и удовлетворить национальные интересы украинцев. Но, получив независимость, правые так и не организовали партию, которая могла бы бороться за власть.

Сегодня в Верховной Раде я наблюдаю такую картину: сидят основатели Народного руха Украины, авторы первой руховской программы Сергей Головатый, Александр Лавринович на скамьях Партии регионов. Уже не говорю об Анне Герман, Тарасе Чорновиле, которые вышли из руховской среды... Сидят в других рядах, уже социал-демократических, автор и основатель Руха Мовчан, автор части программы и основатель Руха Яворивский... И сидят недобитые националисты – Украинская народная партия, Народное движение Украины – в неестественном политическом объединении с либералами и Юрием Луценко.

Это состояние национальной демократии отражает весь тот путь, которым, с одной стороны, может гордиться национальная демократия (потому что есть государство), а с другой – может плакать. Потому что мы в Верховной Раде не можем проводить свою правую политику. Потому я всегда выступал за идею консолидации именно правых политических сил. Наша инициатива 2000 года привела к формированию Украинской правицы, которая очень активизировала национальное движение в 2000 году, стала политической опорой первому демократическому премьер-министру Виктору Ющенко, и не только в стенах Верховной Рады, но и за ее границами. Она стала основой будущей правоцентристской коалиции “Блок Виктора Ющенко “Наша Украина”, и следовательно, поддержки его на президентских выборах.

Эти примеры говорят, что мы очень долго работаем над объединением правых сил. И сейчас мы говорим о создании на основе блока правой политической партии, о механизме объединения, в которых приняли бы участие близкие по идеологии политические силы.

Если говорить о нашем избирательном блоке, то идеологически близкой является Украинская народная партия, Народный рух Украины, Украинская республиканская партия “Собор”. Менее близкие – гражданская партия “Пора”, партия ХДС Стретовича, которая очутилась с Луценко в одной конструкции.

Партия правая будет, а когда – это уже не так важно. И я думаю, что она образуется естественным способом: не через договоры и подписи под декларациями, а из-за того, что в украинском обществе возникнет потребность в такой партии. Потребность возникнет из интересов национальных и экономических.

Сегодня даже олигархи, которые по своей позиции являются сторонниками правой политики, чувствуют потребность в такой партии. Потому что неукраинская Украина с семнадцятилетним стажем унижает украинцев. Уже не говорю об экономике, над которой чиновник издевается семнадцать лет подряд...

НИЧЕГО ХОРОШЕНГО ИЗ ПАРТИИ, У КОТОРОЙ ОДНА НОГА ИДЕТ В ЕС, А ВТОРАЯ В КОЛХОЗ, – НЕ ВЫЙДЕТ Все всегда понимали, что никакой единой партии не будет... Для чего политики заводили эти разговоры? Только не Юрий Костенко. Юрий Костенко говорил еще в 2004 году, что на основе избирательного блока Виктора Ющенко “Наша Украина” (тогда Ющенко выступил с инициативой партии) должны быть по меньшей мере две партии: одна правоцентристская, вторая – либеральная.

Сегодня я могу только констатировать, что эта тема себя не исчерпала, и в основе этого нового избирательного образования также есть три составляющих части. И делать из сборной политической солянки единую партию это – повторять ошибки, которые были сделаны при создании партии “Народный Союз “Наша Украина”. Ничего хорошего в такой политической силе, которая, условно говоря, одной ногой идет в ЕС, а второй – в колхоз, – не выйдет.

Создается впечатление, что Вам в блоке всегда что-то мешает. То “любі друзі” мешают – убрали Порошенко, теперь Балога мешает, и с Президентом – тонкие отношения. Как Вы сейчас охарактеризуете атмосферу в блоке и причину подобных шероховатостей? Что касается периодов партии, то можно заглянуть в историю национальной демократии. Внутренние противоречия всегда были и у нас, и в других политических силах.

Но что там говорить, если даже Компартия раскололась на три партии – чего вы это не анализируете? То есть, есть объективные вещи, которые заключаются в том, что Президент Виктор Ющенко является почетным председателем партии и в нынешнем блоке имеет наибольшее число депутатских мест, а следовательно, имеет право политически влиять на все решения, которые принимаются представителями партии во фракции. Он является одним из членов и основателей блока.

Вторая объективная вещь касается коалиции и ее сотрудничества с Президентом. Пока еще у нас нет такой традиции, которая есть в западных странах. Когда Президент является не только почетным председателем, но и лидером политической силы или блока политических сил, и эта политическая сила во взаимодействии с Президентом рассматривает все вопросы – и стратегии, и кадров. У нас такая система лишь формируется, и потому определенные трения или противоречия есть. Это объективный фактор.

Теперь – субъективный. Секретариат Президента как ближайшее окружение, с которым он работает, формирует свои влияния, пытается реализовать свой интерес, в том числе и через политику фракции в Верховной Раде. Поэтому возникают определенные дискуссии. Вы называете их шероховатостью... Я бы их так не называл.

То, что во фракции остро проходит обсуждение кадровых вопросов, то так всегда было. И я бы не делал из этого проблемы, потому что в результате дискуссии рождается поведение фракции, которое является логичным и последовательным. В частности, это касается избрания премьер-министра Тимошенко и всего состава правительства – невзирая на то, что очень много есть неудовлетворенных, в частности и Юрий Костенко, первым составом этого правительства.

Я ВИДЕЛ, КАК УКРАИНСКИЕ МИНИСТРЫ ЗАХОДИЛИ К ЕЛЬЦИНУ НА ПОЛУСОГНУТЫХ НОГАХ Отдельные наши эксперты отмечают, что северный вектор нашей внешней политики абсолютно провален. Что таким радикально прозападным министрам иностранных дел, как Тарасюк и Огрызко, следует иметь мягких заместителей, наподобие... Раисы Богатыревой в должности секретаря СНБО? Тоже баланс?..

Российско-украинские отношения – самая тяжелая тема. Потому что у нас не было власти, которая в своих действиях руководствовалась бы исключительно национальным интересом. И именно эта украинская меньшеценностная власть привела к тем деформациям в российско-украинских отношениях. Именно в этом наибольшая их проблема, а не в том, что радикальные прозападные министры внешних дел Огрызко и Тарасюк портят отношения с Россией.

У меня есть собственный опыт общения с Россией на высших уровнях, потому что я возглавлял правительственную делегацию Украины на переговорах относительно ядерного разоружения. И тогда на первых переговорах Россия говорила абсолютно безапелляционно: вы должны отдать ядерное оружие, потому что это наше ядерное оружие. А Юрий Костенко, который был совсем молодым политиком, в 1992 году спросил: а на каком основании вы говорите, что это ваша собственность? Ведь есть международное право, в соответствии с которым все имущество, которое есть на территории на момент провозглашения государственности, автоматически провозглашается национальной собственностью. Если выходить из ваших соображений, то мы как Украина можем претендовать на все Тюменские нефтяные месторождения, потому что там работало 70–80 процентов украинцев, и Украинская ССР поднимала эти нефтяные месторождения на свои средства.

Когда ты говоришь с таких позиций, то российские политики это понимают и идут на поиск компромисса, который и был достигнут тогда, – признанием нашего права на ядерное оружие. Россия тогда таки компенсировала Украине ядерные боеголовки в виде ядерного топлива, которое два с половиной года мы получали бесплатно.

Если бы премьеры, которые были в Украине, ездили в Россию защищать национальные интересы, то Россия намного быстрее признала бы не только де-юре, но и де-факто украинскую независимость и украинский национальный интерес. Я собственными глазами видел министров, которые заходили к Ельцину на полусогнутых ногах, как те “казаки” перед Екатериной: нет, мамо, не встанем с колен... Давайте, посмотрим на правительственных чиновников, которые перед каждыми то ли президентскими, то ли парламентскими выборами в очереди стоят на поклон к святейшему российскому царю. Что они там ищут?

Вопрос не в России. Вопрос в украинской власти, которая очень страдает мощным синдромом второсортности, и не только в общении с Востоком, но и в общении с Западом. Перед американцами у многих чиновников трясутся поджилки.

Нужно в себе искать стойкость, которую начали бы уважать и признавать.

Некоторые дельцы говорят, что в букмекерских конторах на будущих президентских выборах будут ставить на Януковича. Что следует сделать, чтобы реформы стали неминуемыми, внешний вектор – действительно неизменным? Следует заявить, что коалиция работает как единственная команда. И в этой команде есть Президент Ющенко и премьер Юлия Тимошенко. А если эта команда будет демонстрировать единство, то те ставки в букмекерских конторах будут выброшенными на ветер деньгами. Потому что большинство, Президент и премьер победят.

Если команда будет демонстрировать желание делать добро для граждан, то эта коалиция будет непобедимой...

Вот недавно транслировалось “обращение” Юлии Тимошенко к народу, создалось впечатление, что то Президент выступает... Юлия Владимировна подписалась в коалиционном соглашении как политический деятель под тем, что собирается с Президентом реализовывать программу... Для такой работы больше чем достаточно полномочий Ющенко как Президенту, Тимошенко как премьер-министру, министрам и мне как депутату. Если это используется лишь ради того, чтобы, играя на интонациях, обещаниях, бороться только за статус хозяина, то тогда ничего хорошего не будет.

ЕСТЬ ЛИШЬ ОДИН СПОСОБ ВЕРНУТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ – ОБЪЯВИТЬ ЭТИ ДЕНЬГИ ДОЛГОМ РОССИИ ПЕРЕД УКРАИНОЙ Когда в Верховной Раде будут принимать бюджет на следующий год? Правительство устами министра финансов сказало, что Верховная Рада должна утвердить тот бюджет, который сделан предыдущим правительством. А затем в первом квартале будут вноситься изменения.

Хотите принимать бюджет Азарова? Разумно, потому что на выполнение предвыборных обещаний там заложено 55 миллиардов, а выполнение обещаний БЮТ стоит 100 миллиардов гривен... Какой это будет бюджет, я смогу сказать, когда увижу его собственными глазами…

Когда я пришла в кабинет, вы сказали, что читаете о том, как повернуть сбережения Я в который раз убедился, что механизм возвращения сбережений следует формировать другим способом, а не тем, который предлагается.

Во-первых, следует четко заявить, какая сумма есть на сберкнижках на момент распада Союза у граждан Украинской ССР. Это известные вещи.

То, на что я ссылаюсь и что было озвучено первым Президентом Леонидом Кравчуком, – это 132 миллиарда долларов. Насколько я помню, 129 миллиардов рублей в переводе на тот момент (доллар – это рубль) – это приблизительно та сумма, которую и нужно возвращать. А не говорить, что кто-то умер... Это не цивилизованный подход, когда рассчитывают на то, что кто-то умер. Во всем мире, если государство берет обязательства, то выполняет их в полном объеме.

А относительно самой суммы, то есть лишь один способ вернуть сбережения – объявить эти средства долгом России перед Украиной. Это будет справедливо, это даст возможность садиться с Россией за стол переговоров и обсуждать механизм взаиморасчетов. Потому что в украинско-российских отношениях, кроме того, что нет равенства, нет экономической основы, которая базировалась бы на интересе государства.

У нас настолько все переплелось, что мы выделяем только одну часть украино-российских отношений, с которой мы вроде бы приближаемся к европейским стандартам, – цена на газ. А все другое? Начиная от долгов и активов СССР, которые остались не перераспределенными... Верховная Рада так и не ратифицировала так называемый нулевой вариант, который предлагала Россия, – что все активы и все долговые обязательства переходят в управление Россией. Такого решения Верховная Рада не принимала.

Это и даст нам основания искать компромисс. И искать способ, чтобы сбережения были возвращены.

Разговаривала Лана Самохвалова