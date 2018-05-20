Политолог Небоженко: Если удастся сломить Майдан, то ни о каком ЕС и демократии речь идти не будет

На четвертый день после зверской «зачистки» сотрудниками спецподразделения «Беркут» мирного митинга, и перехода в риторике протестующих от евроинтеграционных требований к требованиям смены власти, Верховная Рада не смогла отправить в отставку правительство. Во вторник, 3 декабря, «за» вынесение вотума недоверия Кабмину проголосовали лишь 186 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале. Наказать правительство за срыв подписания соглашения об ассоциации с ЕС, а также за приказ разогнать Евромайдан, полностью отказалась фракция КПУ. Партия регионов дала лишь один голос «за» отставку Кабмина, в «Батькивщине» это решение поддержали 90 народных депутатов, от «Свободы» и УДАРа проголосовали 36 и 42 человека соответственно, а внефракционные парламентарии добавили 17 голосов.

Между тем, еще перед голосованием в парламенте, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что, в случае провала попытки «уволить» Кабмин, оппозиция обратится к президенту с требованием выдать указ об отставке правительства. Впрочем, сроки такого обращения в оппозиции, видимо, не утвердили, учитывая, что глава государства сейчас осуществляет официальный визит в Китай.

Кроме того, народные депутаты, перед вынесением вердикта, пригласили в парламент премьер-министра Украины Николая Азарова. Под скандирование оппозиции - «Отставка» - он принес извинения за применение силы в отношении участников Евромайдана, а также сообщил, что Евросоюз согласился рассмотреть вопрос о компенсации Украине экономических потерь от ухудшения торговых отношений с Россией, в случае подписания Киевом соглашения об ассоциации с ЕС.

Впрочем, независимо от того, как повел себя парламент и что сказал премьер-министр, участники Евромайдана продолжили блокировать здание правительства. Тем временем, тысячи людей остались и на забаррикадированном еще в воскресенье Майдане. А с другой стороны от баррикад, по-прежнему, находятся бойцы спецподразделений. Главный вопрос повестки дня: «что будет дальше», все еще не снят. УНИАН обратился за оценкой происходящего к политологу Виктору Небоженко и поинтересовался, чего Украине следует ожидать в ближайшие дни.

Виктор Сергеевич, сегодня оппозиция не смогла добиться в парламенте отставки правительства. Что это означает и является ли это поражением для гражданского протеста?

Юридически нота недоверия к правительству не приведет к отставке Азарова и остальных министров. Недоверие подразумевает переход членов Кабмина в разряд исполняющих обязанности. Это означает еще большую безответственность правительства и может затянуться во времени. Ведь, с одной стороны, процедура формирования нового состава Кабмина одобряется парламентом, а затем утверждается президентом. С другой — не должно быть прерывания в работе исполнительной власти.

Но, существует вероятность, что оппозиция уже приготовила список потенциальных кандидатов на посты членов правительства?

Возможно, список и есть. Но этот список должен был появиться раньше, чем уйдут нынешние члены Кабмина. Думаю, что это упущение оппозиции. Они должны составить список членов правительства народного доверия, одобренный на Майдане. А потом прийдти в Раду и потребовать утверждения его парламентом.

В последние несколько дней, из-за вероятности переформатирования парламентского большинства, много говорилось о возможности создания нового коалиционного правительства…

И это прекрасно. Но список людей (состав Кабмина – УНИАН) уже должен быть. Речь же не идет о том, чтобы поменять одного Азарова на другого Азарова. Мы хотим совсем другого, и это - требование населения. Тогда покажите, кто этот другой.

Не может полмиллиона человек долго ждать результата, все должно происходить очень быстро, пока усматривается явное замедление в принятии решения со стороны власти. Но сейчас она уже очухалась и цинично заявляет, что ей Майдан мешает работать. Даже если Рада вынесет ноту недоверия правительству, и что? Все продолжится в том же ключе.

После страшных событий на Евромайдане, очень много говорилось о введении санкций в отношении высших должностных лиц в Украине со стороны ЕС и США, но так ничего и не произошло. Почему?

Санкции вводятся в отношении страны, тогда они – публичные. Если санкции вводятся в отношении некоторых людей или отдельной группы людей, то они не обязательно могут быть публичные. Просто человеку об этом сообщают. Есть еще один вариант, так поступили применительно к Беларуси, - опубликовали список людей, которые не имеют права на въезд в Евросоюз и счета которых заблокированы.

Но западные страны не пойдут сейчас на публичные санкции против конкретной группы чиновников из Украины, потому что нет уверенности, что оппозиция может взять власть в свои руки. Иначе получится, что прав президент России Владимир Путин – Запад, вместе с восставшими, дестабилизирует ситуацию в Украине.

По вашему мнению, почему президент жестко не отреагировал на ситуацию с избиением участников Евромайдана. Ведь отставка высших чинов МВД могла бы успокоить население…

Потому что у власти стоит отдельная группа «родственников». То есть, приходит к власти группа, которая крепко держится друг за друга. Ваня помогает Пете, Петя помогает Васе, Вася помогает Маше и так далее. Они не воспринимают политические традиции, законы и майданы. И другие группы, которые формируются в государстве на этом фоне, действуют идентично. В цивилизованном мире такого нет. Но в Украине процесс формирования элиты превратился в создание подобных родственных групп, больших и маленьких. Происходит деградация политического организма страны. Поэтому и высока вероятность того, что нынешний политический конфликт не разрешится мирным способом.

И что делать?

Необходимо зачистиь семейные и межсемейные способы управления и все вернуть к банальному – есть закон, есть право. К тому, что действует во всем мире.

Учитывая международный опыт, как должна и как может разрешиться нынешняя ситуация?

Хочу сказать не о проблеме власти, а о проблеме оппозиции. Логика революционного захвата власти не совпадает с логикой борьбы за власть путем выборов. А оппозиционеры сейчас как бы одной ногой с народом, с другой - каждый думает о том, что он кандидат в президенты. Нужно выбирать – вы сейчас лидеры оппозиции и делаете революцию, а потом, когда все вернется в свои рамки и нормализуется, вступает в силу другой режим политической жизни - состоится избирательная кампания, где нет уже майданов и акций протеста. То есть, включаетесь в публичную избирательную конкуренцию.

Вчера президент, а сегодня и премьер заявили, что в срочном порядке возобновляют переговоры с Евросоюзом по поводу соглашения об ассоциации. В ближайшее время украинская делегация отправится в Брюссель. Реально ли сейчас возобновить диалог с ЕС?

Эти заявления – попытка дезинформировать население, вырвать из среды протестующих так называемых европейцев. Дескать, мы же стараемся подписать соглашение с ЕС. Но, мой опыт общения с дипломатами, Европа не позволит еще раз ее использовать в качестве отвлечения внимания. Они говорят – вы нас год водили за нос (относительно подписания соглашения об ассоциации – УНИАН) и хотите еще раз также, впридачу с населением Украины.

ЕС принципиально не пойдет в данный момент на заключение договора, особенно, с учетом произошедшего и на Вильнюсском саммите, где был сорван «стоп-кран». Только с новой властью, с новым президентом Европа будет подписывать соглашение.

Кроме того, во время дестабилизации ситуации в стране, с ней никто не оформляет исторических документов. Не то, что ЕС, даже Россия, в лице Путина, этого делать не будет.

То есть, с Россией украинская власть сейчас тоже ни о чем не договорится?

Конечно, нет.

Но от президента Украины уже прозвучали заявления, что он договорился с Путиным по основным проблемным вопросам…

Сейчас то, что говорит власть, нужно делить надвое. Она действует больше пропагандистскими методами, нежели политическими.

А что, в этом случае, должна была бы сделать оппозиция?

Не совершать ошибки. Мгновенный результат должен был быть в течение суток. А нам говорят, давайте соберем большие и маленькие майданы. Я не раз заявляю - время майданов прошло. Власть научилась «зачищать» их. Тем более, что у власти одни и те же профессионалы. Вы помните, как три тысячи «омоновцев» разогнали 600 человек на Налоговом майдане в четыре утра? Поэтому у власти уже нет проблемы с майданами. Теперь будут бить. И это будет всегда. Только огромная демонстрация протеста, миллионная, как это было сейчас, может исправить ситуацию. Вот против такого ничего не сделают, но тогда нужен мгновенный результат.

Если сейчас удастся сломить сопротивление людей, то у власти нет другого пути кроме как установить диктатуру. Ни о какой демократии, ни о каком ЕС речь идти не будет.

Кроме того, о дальнейших действиях власти заявил Попов (глава КГГА – УНИАН). Он тихонько сказал, что раз захвачено здание горадминистрации, значит, скоро начнутся проблемы у киевлян - перебои с хлебом, водой, теплом и прочим. Это - классика удушения сопротивления. И этот план, с точки зрения обычного политического конфликта между протестующими и властью, в общем-то, правильный.

В любом случае, если побеждает власть, ни о каком демократическом развитии уже не может быть и речи. Так развивается логика любого острого политического конфликта. А он у нас - острый. На улицы вышли миллион украинцев. Последний раз в Европе такое было, когда рушили Берлинскую стену. И вот второй раз, это сделали украинцы. Это - просто фантастика!

Сейчас многие эксперты говорят о том, что нынешнее устройство страны уже поднадоело олигархам, и они могут первыми предложить вернуться к парламентско-президентскому политическому строю в Украине. Это возможно?

Действительно, олигархи давно уже хотят это сделать. Кроме того, это совпадает и с тем, что является выходом из острого политического кризиса. В революционной его стадии, когда не соблюдается закон ни одной из сторон, выходом может стать откат назад, к предыдущему политическому устройству – парламентско-президентскому. Это соответствует законам политологии. И дело даже не в олигархах. Переход к парламентско-президентской форме правления подразумевает досрочные парламентские выборы, после чего будет сформировано новое правительство, которое будет отражать политическое устройство страны. И это очень вероятно, потому что работа власти при таком устройстве страны была бы более успешна.

Нана Черная