Российский политик Похмелкин: Придет Медведев, и Путина забудут на следующий день

Виктор Похмелкин, имеющий реноме умеренного российского политика, депутат Госдумы четырех созывов, лидер партии «Гражданская сила», должен возглавить общественную организацию «Антикризисный центр «Украина – Россия», призванную осуществлять консультативную и посредническую роль в наших двусторонних отношениях… Недавно он побывал в Киеве и ответил на вопросы УНИАН.

РОССИЯ ОПОЗДАЛА В РАЗВИТИИ НА ДВА ВЕКА

Виктор Валерьевич, журнал «Тайм» признал Владимира Путина человеком года. В журнальной статье о Путине была кратко изложена история его восхождения, но авторы запамятовали о таких фактах, как взрыв домов мирных жителей перед первыми президентскими выборами и убийстве Литвиненко. А так все в России хорошо: Медведь возвращается, царь родился… Вы разделяете подобные оценки?

Я бы избегал крайних оценок власти России. Россия переживает период, который имел место в развитии всех современных демократических государств, просто Россия опоздала на два века. Недавно я перечитал одну из книг Валентина Пикуля, где речь идет о Франции конца 19 века и описывается политическая, социальная, нравственная атмосфера, которая царила там. Я обомлел: один к одному современная Россия, до мельчайших деталей. И эта апатия людей, отчуждение их от власти, сосредоточенность их на своих материальных проблемах и абсолютная коррупция в государственном аппарате и манипулирование общественным мнением с использованием технологий, которые были возможны в конце 19 века.

Ничего удивительного: после того, как Россия пережила антитоталитарную революцию, были разрушены все основания жизни, сейчас происходит бюрократический реванш. Это не значит, что он мне нравится. Но относиться к этому нужно с учетом конкретных исторических позиций и с пониманием того, что это неизбежно. Другое дело, насколько этот период растянется. Думаю, что тут большую роль играет субъективный фактор. Власть в этой ситуации оказалась лучше, чем могла бы быть, а либеральная оппозиция оказалась намного хуже, чем могла бы быть. У Путина к 2003 году была абсолютная власть в стране, и с этой властью можно было делать, что угодно, но надо сказать, что каких-то кровавых и репрессивных действий власть не допустила. С этим стоит согласиться. Да, свернуты некоторые демократические институты, свобода слова, свобода выбора. Но люди, которые не занимаются активной политической деятельностью, особо ничего не почувствовали. Можно, как раньше, голосовать на выборах.

В России практически уничтожено демократическое движение…

Оно уничтожено не властью, не надо иллюзий. Оно уничтожено самими вождями этого движения. Потому что своим равнодушием к людским нуждам, своими ссорами, дрязгами, конфликтами они привели к тому, что есть на сегодня. СПС и «Яблоко» были зарегистрированы Минюстом, их партии получали реальное государственное финансирование, их никто не снимал с выборов. Но они потеряли свое лицо, потому что их вожди фактически предали либеральные ценности. Это горькая правда. И ее надо признать.

Когда в 2001 году я выходил из СПС, моим главным мотивом было то, что фракция во главе с Борисом Немцовым поддержала, на мой взгляд, реакционное предложение Кремля по пенсионной реформе. И тех демократов, которые уходили из СПС, тогда уговаривали: ну что вы делаете, с властью нужно сотрудничать. Прошло два года, позиция Немцова радикально изменилась, но было уже поздно. Из мелких предательств и родилось это крупное поражение, которое потерпели СПС и «Яблоко». И это благо, потому что это пепелище должно быть расчищено. И на этой земле должно строиться новое либеральное движение.

А зачем России вообще либеральная партия? Ведь ваш народ обожествляет Путина и его «Единую Россию»?

Это не обожествление лично президента. Путин уйдет, его завтра забудут. Отношение к Путину такое: нам вроде неплохо, лучше, чем вчера, ну, и надо сохранить ситуацию. Завтра на место Путина придет Медведев, его будут любить точно также, а Путина забудут на второй день. Отношение к Путину – это отношение к должности, которую занимает Путин. У нас в России верховная власть обожествлялась, носила сакральный характер, хотя и не всегда, потому что были цари, которых ненавидели. Путин – это не человек, это феномен, институт, и эту роль может играть любой другой политик.

Но если ситуация не изменится, и если не будут созданы условия для политической и экономической конкуренции, то Россию ждут большие неприятности, застой, неспособность вписаться в современный мир.

МЕДВЕДЕВ БУДЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОЛИТИКУ СТРАНЫ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ

Как будет работать тандем: Путин – премьер, Медведев – президент?

Я думаю, что этот тандем, если и состоится, то ненадолго. Если не будет принято решение о переходе к парламентской республике (а, скорее всего такого решения не будет, этого не хотят ключевые игроки во властной команде), то двоевластие в этой стране невозможно. Центр власти в стране один. Это президент и его администрация. Медведев не слабый политик, я думаю, что аккуратно, спокойно будет сделано все, чтобы центр власти сохранился и укрепился. А Путин либо вообще не станет премьером, либо станет им на время, чтобы обеспечить свободное плавное вхождение Медведева во власть и передачу всех ключевых рычагов. Каких-то резких движений – типа Медведев идет в отставку, а Путин занимает его место – не будет. Это не в характере Путина. Заметьте, он не сделал ни одного резкого шага. И по моим ощущениям, он устал от высшей власти. Есть много других интересных занятий в этом мире, которых он не чужд. По натуре он если и не сибарит, то, по крайней мере, не чужд жизни во всех ее проявлениях. И если бы он хотел эту власть узурпировать, то никто не мешал бы ему провести референдум, провести изменения в Конституцию и переизбираться на третий срок. За это бы проголосовали и Совет Федераций, и Дума, и народ, и все, кто угодно. Но он не стал этого делать.

Он этого не сделал, потому что ему все-таки важно отношение Запада. Он все-таки политик прозападный и желающий сохранить определенные отношения. И потом, Путин юрист, для него важно соблюдение формальностей. Кстати, ради этих формальностей приносится дух закона, но формальности должны быть соблюдены. Раз Конституция запрещает, значит – все. Медведев станет полноценным президентом и будет самостоятельно определять политику страны в скором времени.

НЕМЦОВ ДИСКРЕДИТИРОВАЛ И УКРАИНУ В ГЛАЗАХ РОССИИ, И РОССИЮ В ГЛАЗАХ УКРАИНЫ

Недавно наши президенты отыскали новую форму общения – эпистолярную. В ухудшении отношений между двумя странами виноваты обе эти страны, точнее руководство обеих стран. Но, я как российский гражданин сосредоточу внимание на российских проблемах и причинах. Россия никак не может избавиться от комплекса великодержавности, он присутствует в сознании руководителей, народа. Как привыкли думать: «Ну, куда Украина без нас, мы все время вместе жили, Украина при России, что называется»…

И это очень обидно, что Крым и Одесса – это уже не твое, а тут еще и претензии Украина выкатывает, проблемы ставит, да вот еще и на Запад собирается от тебя, в объятия вековечного противника. Все это крайне неприятно. Второй момент, это слабость российского либерального движения. Был здесь Борис Немцов советником Президента Украины. И в итоге он дискредитировал и Украину в глазах России, и Россию в глазах Украины. Чем он, образно говоря, лучше Затулина? И тот, и другой поспособствовали ухудшению двусторонних отношений.

Немцов не так, как Затулин относится к Украине…

Затулин тоже ее по-своему любит, но просто он так понимает интересы Украины... А Немцов лучше бы ненавидел, но делал умные шаги, чем любил и совершал бы глупости. Ну, не имеет права советник президента Украины с гражданством России жестко критиковать других политиков этой страны. Если ты посредник, ты должен быть максимально корректен и максимально деликатен, учитывать все нюансы и просчитывать все ходы. А так это было провально. Немцов – этот человек, живущий ради пиара. Хотя то, что он стал советником Ющенко, – это было согласовано с Кремлем.

Не может быть...

Может быть. На самом деле, отношения с Кремлем у Немцова испортились совсем недавно. И лидирующим номером СПС он стал по согласованию с Кремлем. Не надо думать, что СПС – это такая оппозиционная партия. Борис Ефимович своего не упустит. Так что с назначением Немцова все было согласовано, но все было в очередной раз провалено. С позиции Кремля и с позиции украинской власти.

Посредничество – это своего рода народная дипломатия. И ставку в такой народной дипломатии надо делать на людей, которые нормально воспринимаются и в России, и в Украине, имеют имидж рациональных политиков, пользующихся уважением и в госорганах, и в обществе. В России довлеют либо ястребы типа Затулина и лидеров ЛДПР, либо такие вот либералы, на деле явно для этой роли не годящиеся.

Конечно, в нашем истеблишменте есть люди, желающие распада Украины, но есть и другие. Я исхожу из того, что нам надо отказаться от комплекса старшего брата и признать навсегда суверенитет Украины. Для настоящего либерального человека это не болезненно. Для меня совершенно органично: мы должны строить отношения с Украиной на равных. Чтобы все было нормально, чтобы смягчались острые моменты, – должны возобладать умеренные политики.

РОССИЯ ТЕРЯЕТ СОЮЗНИКОВ, И ЕЕ ОТНОШЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ ХУЖЕ

А Медведев способен на такую умеренность?

Медведев прагматик. Он человек рациональный, невоинственны й. Я не могу сказать, что он законченный либерал, но он самый либеральный из кандидатов в президенты. Он человек, выросший из гражданского права, он цивилист. А цивилист в основе своего мировоззрения имеет договор, а не насилие.

Если вы долго занимались гражданским или международным правом, то вы в этом пребываете, в этих отраслях права недопустимо насилие. Здесь только договор, совместное волеизъявление. Ухудшения наших отношений, спровоцированного Медведевым, не будет, а попытка улучшить – вне всякого сомнения. Новому президенту будут нужны достижения, в том числе и во внешней политике. А какие бы победные реляции не звучали, надо признать – мы друзей теряем, одного за другим, теряем союзников, а отношения России с окружающим миром становятся все хуже.

Свою миссию я вижу в том, чтобы нормализовать отношения.

Регулярно смотрю российские телеканалы. И поражаюсь тому, как ваши высшие должностные лица эксплуатируют антиукраинские настроения… Российскую власть очень напугала Оранжевая революция, российские власти не хотят, чтобы подобный сценарий разыгрался в России. Наши власти используют пример революции как пугало: смотрите, мол, вот что они переживают. Это стремление навязать контрреволюционную психологию. Эта реакция на те проблемы, которые возникают с прозападным руководством Украины. Это не антиукраинские скрипки, это показатель отношение к нынешнему украинскому руководству, с которым полноценные отношения не сложились.

Вот приходится даже прибегать к такому эпистолярному жанру... Поэтому отношения должна прокладывать народная дипломатия.

МНЕ ЧУЖДА МАРГИНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ, КОТОРАЯ СФОРМИРОВАЛАСЬ В РОССИИ

Вы создаете общественную организацию, занимающуюся улучшением отношений. А вам Вашу посредническую роль делегировал Кремль или эта Ваша личная инициатива?

Мне никто ничего не делегировал. Я посчитал это направление полезным. Я увидел в Украине людей, заинтересованных в улучшении таких отношений. В России у меня устойчивое реноме умеренного политика, я свободен от депутатства. Нынешний депутат уже не был бы свободным человеком. И, наконец, у меня хорошее отношение с российским руководством. Людей с убеждениями в Кремле не ненавидят. С теми, кто меняет убеждения или продает их, поступают иногда жестоко.

В то же время мне чужда маргинальная, радикальная позиция, которая сейчас в России сформировалась. Если бы президентом России стал Гарри Каспаров или Немцов, то Путин показался бы вам образцом либерализма. Просто сейчас они в оппозиции, а любой оппозиционер – всегда больший демократ, чем власть.

Я не собираюсь быть представителем России в интересах Украины. Роль посредника: максимально учитывать интересы обеих сторон, достигать соглашения. Как только вы получили мандат от одной стороны, вы уже не годитесь на роль посредника. Моя задача проводить информацию до руководства, если надо выступить посредником. Кремлевское руководство знает, что если я принесу какую-то информацию, то я за нее отвечаю. Можно верить, что я передам эту информацию адекватно.

Ваши инициативы нашли отзыв в украинском политикуме? И с какой частью Вы ведете переговоры: оранжевой или бело-голубой?

Нашли. Переговоры ведем и с теми, и с другими.

Способны ли Вы приехать в Москву и попросить там высших должностных лиц прекратить пинать тему нашего Голодомора?

Конечно. Я готов говорить самые нелицеприятные вещи – и уж российскому руководству обязательно.

Надо понимать и признавать правоту другой стороны. Я считаю, что надо признать вину советского руководства за те беды, которые были нанесены Украине. Нельзя отмахиваться. Пока вы этого не признали, на этом будут спекулировать ваши же политические противники. Противники России. Быть сильными – это быть терпимыми и уступчивыми.

Беседовала Лана Самохвалова

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