Представитель Украины при Таможенном союзе: Ключ к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС находится в руках европейских политиков. Украинская власть готова к подписанию

Буквально на днях Представитель правительства Украины в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) – наднациональном органе Таможенного союза – Виктор Суслов, наконец, начал работу в Москве на постоянной основе. Украина рассчитывает наладить в ЕЭК диалог в формате «3+1», с чем, пока что, категорически не соглашается Россия.

Виктор Суслов – заслуженный экономист Украины. С 1992 года занимал различные должности в экономическом блоке правительства, в том числе был министром экономики Украины. До назначения в ЕЭК Суслов работал советником премьер-министра Николая Азарова.

Виктор Иванович, когда вы приступили к выполнению своих обязанностей непосредственно в Москве?

С 30 октября, хотя Кабинет Министров Украины назначил меня на должность Представителя правительства Украины в ЕЭК 3 июля. Вначале, как всегда, нужно было решить много организационных вопросов, и я выполнял свои функции из Киева, работая также на должности советника Премьер-министра Украины Николая Азарова.

Вы уже познакомились со своими коллегами из России, Беларуси и Казахстана, которые работают в ЕЭК?

Пока еще не со всеми. Конечно, я представился Председателю Коллегии ЕЭК Виктору Христенко, в ходе участия в заседаниях ЕЭК и рабочих встречах и переговорах я познакомился и с другими членами Коллегии, а также многими директорами департаментов и сотрудниками. Но основная работа, конечно, вся еще впереди.

Хочу только отметить очень доброжелательное отношение к Украине со стороны работников ЕЭК.

Иногда ошибочно считают, что у Украины есть серьезные проблемы в отношениях с Таможенным союзом. Это не так. Проблемы, в частности на таможне, касались до сих пор либо двусторонних украино-российских отношений, либо имели общий характер и затрагивали отношения России с очень многими странами мира. Напряженности в отношениях на направлении Украина – ЕЭК, которая, собственно, и представляет Таможенный союз, пока не возникало. Надеюсь, и не возникнет.

ЕЭК – это наднациональный орган Таможенного союза. А насколько члены Коллегии ЕЭК, министры стран-участниц ТС, прислушиваются к своим национальным правительствам?

Обычно министры ЕЭК (их 9 – по 3 от каждой страны-члена ТС), отвечая на такие вопросы, подчеркивают свой статус международных чиновников, которые не подчинены своим национальным правительствам и обязаны действовать в интересах Таможенного союза в целом. И вопреки расхожему в Украине мнению, что в ЕЭК и, соответственно, в ТС, доминирует Россия, все решения в ЕЭК принимаются консенсусом. Так что тут нет никакой подчиненности одних участников ТС интересам других участников, диктата, ущемления суверенитета и тому подобного. Все страны-члены ТС в равной мере делегируют часть своего суверенитета ЕЭК, и одновременно у каждой страны фактически остается право вето на любые решения ЕЭК, которые противоречат ее интересам.

Что же касается Украины, по замыслу украинского политического руководства выполнение функций наблюдателя в ЕЭК должно постепенно перерасти в работу полноценного дипломатического представительства при Евразийском экономическом союзе, который должен быть создан на основе ТС и начать работать с 2015 года. Так что работаем на перспективу. Ну, а пока по должности я являюсь также советником - посланником Посольства Украины в РФ.

На данный момент вы работаете в здании ЕЭК?

Пока нет. ЕЭК находится в состоянии переезда в новое здание. У нас есть предварительные договоренности об аренде офиса нашего представительства в том же здании, однако, все пока в стадии решения организационных вопросов.

Приглашают ли вас на заседания рабочих органов ЕЭК? Как вообще реализуется функция наблюдателя?

На разных уровнях. Например, в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств в Минске 24 октября этого года принял участие Виктор Янукович. Ранее в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав правительств в Астане в сентябре украинскую делегацию возглавлял премьер-министр Азаров. А на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии украинскую делегацию обычно возглавляет вице-премьер Юрий Бойко. Я должен представлять Украину на заседаниях Коллегии Евразийской экономической комиссии, которые обычно проходят еженедельно, а также осуществлять текущие ежедневные рабочие контакты с должностными лицами ЕЭК.

Каково отношение ЕЭК к возможному подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом?

ЕЭК, насколько я понимаю логику их работы, не будет давать никакой публичной политической оценки Соглашению об ассоциации. Но специалисты ЕЭК, безусловно, уже анализируют возможные экономические последствия для Таможенного союза от введения в действие этого Соглашения.

В сущности, к компетенции ЕЭК относится две основные проблемы. Первая – это анализ ситуации, когда Украина одновременно может стать членом двух зон свободной торговли (со странами СНГ в соответствии с Соглашением о зоне свободной торговли СНГ и зоны свободной торговли с ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации).

Гипотетически может возникнуть ситуация, когда менее конкурентоспособная продукция украинских производителей начнет вытесняться на рынки ТС более качественной и дешевой европейской продукцией. Об этой угрозе достаточно много и часто говорят представители России.

Вторая проблема связана с обязательствами Украины в Соглашении об ассоциации ввести для внутреннего украинского производства европейские технические регламенты и стандарты. Здесь возникает угроза выстраивания технических барьеров в торговле между Украиной и странами ТС ввиду несовпадения технических регламентов ЕС и ТС. Может оказаться затрудненным в равной мере доступ как украинской продукции на рынки ТС, так и продукции стран ТС на рынки Украины. Самое страшное, если будет затронута производственная кооперация. Украинский бизнес, наконец, начал понимать глубину этой проблемы, в связи с чем обратился к президенту Украины с предложением о переносе подписания Соглашения об ассоциации на год.

Тем временем, ТС продолжает активно разрабатывать и внедрять собственные технические регламенты. И проблема расхождения технических регламентов Украины и ТС начинает обостряться, даже независимо от подписания или неподписания Соглашения об ассоциации. Если пытаться сохранить свое место на рынках ТС – а сегодня торговля со странами ТС составляет 38% от общего товарооборота Украины, в том числе доля технологической продукции в украинском экспорте в РФ составляет 39,3% - то надо очень срочно принимать решения о тех или иных способах гармонизации технических регламентов Украины с техническими регламентами ТС.

Промедление поистине подобно смерти для промышленности.

Но ведь регламенты ЕС наверняка лучше?

Эти регламенты, бесспорно, относятся к числу лучших в мире. Только вот для практического перевода экономики на них нужны огромные деньги. Европейские политики не захотели услышать неоднократные публичные заявления Николая Азарова, который сказал о том, что переход на технические регламенты и стандарты Евросоюза, предусмотренный проектом Соглашения об ассоциации, накладывает на Украину финансовые обязательства по их внедрению в объеме около 160 миллиардов евро за 10 лет. Общеизвестно, что такими свободными средствами Украина в настоящее время не располагает и даже в течение ближайших 10 лет располагать не будет. Помощь, которую предлагает ЕС, составляет всего лишь около 0,5% от этой суммы…

Так, все-таки, будет ли подписано Соглашение об ассоциации?

Я не знаю. Знаю только, что ключ к подписанию Соглашения находится в руках европейских политиков. Украинская власть готова к подписанию.

А проблема Тимошенко?

Иногда полезно задумываться над тем, что вопрос выезда Тимошенко на лечение за границу, - хотя это сам по себе очень важный вопрос, и он требует решения, - вообще никак не связан с содержанием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Тогда логика заставляет думать, что то, что кое-кто считает причиной неподписания Соглашения, в действительности может быть только поводом для неподписания. Уместен ли здесь торг? Слишком уж разные, несопоставимые по своему весу проблемы положены на чаши весов.

Что произойдет, если Соглашение об ассоциации не будет подписано?

Правительство Украины намерено идти по пути реформ, в том числе и тех, которые предусмотрены проектом Соглашения об ассоциации с ЕС, вне зависимости от подписания этого Соглашения. У Украины, как и у стран ЕС и стран ТС, есть только один главный и постоянный приоритет – свои национальные интересы. Поэтому нет проблемы выбора. Есть необходимость поддерживать и развивать наши отношения с обоими стратегическими партнерами Украины – и странами ТС, и странами ЕС.

Роман Цимбалюк