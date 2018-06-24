Пинзеник будет курить еще больше, Терехин уничтожит свое детище, Юля будет готовиться к выборам

Как будут разворачиваться экономические события в 2008 году. Футуристическое эссе, в достоверность которого автор очень не хочет верить. У Тимошенко не хватит сил, чтобы каждый раз вызывать из-за границы депутатов, чьих голосов хронически будет не хватать для принятия необходимых решений. Поэтому вся мощь законодательного удара будет сконцентрирована в ста шестнадцати статьях закона о Госбюджете-2008. По своему резонансу он будет похож на мартовский 2005-го года вариант прошлогоднего бюджета, который был до неузнаваемости переделало первое правительство Ю.В. Среди прочего, ликвидировали свободные экономические зоны... Кстати, регистрацию в этих зонах особо талантливых предприятий до сих пор продляют суды в отдаленных сельских районах.

Премьер понимает, что бюджет-2009 она вряд ли будет писать. Потому в бюджет-2008 закладывается максимальный заряд бронебойного действия. Под аккомпанемент его взрыва состоятся следующие президентские выборы в тандеме со внеочередными парламентскими.

Пока обновленное руководство Сбербанка инвентаризует утраченные сбережения, в бюджет 2008 года закладывается полпроцента ВВП на их возмещение. Учитывая, что новое правительство оперирует номинальным ВВП в один триллион гривен, эта сумма составляет пять миллиардов гривен. Бабушки радостно несут, по большому счету, дармовые деньги на рынок, еще больше разжигая огонь внутреннего потребления, где сгорает все больше импорта, поскольку внутреннее производство не успевает удовлетворять спрос.

График минимальных зарплат и минимальных пенсий, предложенный Азаровым в ноябрьском варианте бюджета 2008 года, у его преемников вызывает раздражение. Зарплатам приказано расти значительно более быстрыми темпами; кроме того, с осени на весну переносится окончательное внедрение тарифной сетки для бюджетников. Другими словами, расширяются междолжностные зарплатные соотношения. В 2007 году на зарплату бюджетникам шло 11% ВВП, эта часть ВВП к концу следующего года достигает 14,5%. Количество нервно скуренных Пинзеником папирос растет, однако его сначала энергичные, однако потом хилые аргументы «против» рассеваются в папиросной мгле. Эти деньги также выливаются на внутренний рынок. Пинзеник в отставку не идет.

Коммунальные тарифы на местах, после повышения Россией цен на газ и отказа Кремля пересматривать условия поставки газа на 2008 год, покрывают в лучшем разе 60 процентов расходов предприятий теплоэнергетики. Новые минимальные зарплаты увеличивают себестоимость услуг жэков, однако местные советы, большинство в которых принадлежит БЮТ, политически не в состоянии повышать тарифы. Год назад Ю.В. получила достаточно много электоральных зачетных баллов, организовав протест ее политической силы против повышения тарифов. Давать теперь согласие на их повышение было бы непоследовательным.

Выход, бесспорно, будет найден. Прежде всего возводят ценовую «берлинскую стену» между импортным газом и газом внутренней добычи. Кабмин не интересует столетний опыт того, что на одном рынке одинаковые товары с диаметрально противоположными ценами сосуществовать не могут, приводя к дефициту и финансовой несостоятельности производителей дешевого товара. Главное – завершить отопительный сезон 2007–2008 лет и втянуться в следующий. Во-вторых, убытки Нефтегаза щедро компенсируются из бюджета. Контраргументы Продана зависают в воздухе. В отставку он не идет. Поскольку даже бюджетных инъекций не хватит, чтобы вытащить Нефтегаз из комы и успокоить западных кредиторов, его новые неминуемые долги делаются уже под гарантии правительства. Долг Нефтегаза фактически становится государственным долгом.

Сначала кажется, есть за счет чего финансировать такие щедроты. Поскольку бюджет посчитан с триллионным ВВП, а не с азаровскими 810 миллиардами, на бумаге доходы выглядят убедительно. Гармоничный симбиоз таможенников и импортеров на некоторое время испытывает дисгармонию, поскольку перепуганный Гостаможком закачивает на казначейский счет все, что только подворачивается под руку. Однако к середине 2008 года фискальный разрыв между нарисованными в декабрьскую ночь на бумаге доходами и июльской реальностью становится очевидным. Не спасают ситуацию даже средства, сэкономленные на пересмотре капитальных объектов. В частности, Донецк будет вынужден снизить темпы строительства метрополитена и инвестировать реконструкцию аэропорта за счет офшоровских инвестиций. В который раз позорно ведет себя противный НДС. После освобождения от НДС коммунальных услуг и химической продукции аналогичные льготы отвоевывают себе импортеры нефтепродуктов (ведь в стране – очередной бензиновый кризис!) и строители жилья для бюджетников. Странно, но более дешевое жилье без НДС «для бюджетников» оказывается в собственности небюджетников. Всех ресурсов КРУ, возглавляемого Сивульским, не хватает, чтобы вывести на чистую воду злоумышленников. Но то уже другая история. Главное – поступления от НДС в бюджет скудеют на глазах. НДС скомпрометировал себя окончательно и должен быть уничтожен как враг фискальной системы. Свое детище собственными руками убивает Терехин, внося соответствующий законопроект в Верховную Раду.

Именно тогда во всей красоте появляется приватизация. Укртелеком приватизируется а-ля Криворожсталь в открытом телевизионном конкурсе. Однако, учитывая рахитичную инвестиционную привлекательность телекомов в мире в целом, вырученных средств хватает на четыре месяца трансфертов Пенсионному фонду на покрытие его дефицита в связи с очередным повышением пенсий.

Между тем инфляция, в очаг которой все подливают и подливают масло, полыхает в районе 16 процентов годовых. Сначала радуются те, кто в предыдущие годы взял кредиты под 12–14 процентов, однако банки пересматривают в одностороннем порядке договоры и массово переходят на плавающую ставку. НБУ соглашается на ревальвацию гривни, однако это отрезает от растрепанного индекса потребительских цен лишь два-три процентных пункта.

Инфляция стерилизует гормон роста реального ВВП. К его торможению добавляется и высокая статистическая база 2007 года. Руководство Госкомстата обвиняют в фальсификации данных, и оно идет в отставку.

А затем в отставку идут и другие персонажи этой истории.

Станислав Голубенко