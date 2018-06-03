Парламентские пляски вокруг Тимошенко

Чем ближе дата саммита в Вильнюсе, тем чаще Украину посещают европейские чиновники, тем больше страстей разгорается вокруг экс-премьера Юлии Тимошенко, и тем жестче противостояние между властью и оппозицией. И если бы украинские политики искали компромисс в деле узницы №1! Но, сегодня лишь создается впечатление, что они за три недели до саммита, скорее, ищут виновных в срыве евроинтеграции. Тем более, что и Европа устами главы МИД Польши Радослава Сикорского уже озвучила для Украины «план Б»: мол, если Соглашение об ассоциации не будет подписано в Вильнюсе в конце ноября, то Киев сможет сделать вторую попытку в следующем году. А то и вовсе после президентских выборов 2015 года.

Нынешняя пленарная неделя Верховной Рады должна была стать ключевой в решении вопроса экс-премьера и, как следствие, в выполнении всех требований Евросоюза для подписания Соглашения об ассоциации. Однако на заседании профильного парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, который должен был рассмотреть законопроекты «о Тимошенко» и внести в них свои предложения, не собрался кворум. Из 17 членов комитета на заседание явились только семь. Представители Партии регионов и коммунисты не почтили коллег своим присутствием, хотя о мероприятии было известно заранее.

«Все члены комитета были проинформированы мной еще со среды, о чем есть документальное подтверждение, в частности электронные письма, присланные мной», - заявил глава комитета Андрей Кожемякин.

Кроме того, по его словам, его заместитель по комитету, народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык публично заявил, «что заседание состоится в 14-00 в понедельник».

Нюансы в законодательстве

Собственно, нежелание Партии регионов определяться с законопроектом по Тимошенко пояснил лидер фракции Александр Ефремов. По его словам, депутатов Верховной Рады заставляют голосовать за законопроект депутата-мажоритарщика Анжелики Лабунской. «У нас создается какая-то интересная ситуация: нам команды идут либо из зоны заключения, либо нам дают команду из-за рубежа. Все-таки, может быть, мы живем в Киеве, и будем руководствоваться интересами своего государства, своих людей, и отстаивать интересы Киева, а не Москвы или Брюсселя», - возмутился он во время Согласительного совета руководителей парламентских фракций в понедельник.

«Я взял бы за основу законопроект Мищенко (внефракционный народный депутат, — УНИАН) и попытался бы его доработать до состояния рассмотрения в зале», - добавил Ефремов.

Напомним, согласно этому проекту закона, в Уголовно-процессуальный кодекс Украины вносятся изменения о возможности отсрочки исполнения приговора в связи с болезнью осужденного, который требует лечения за границей. В то же время, законопроект Лабунской – единственный документ, который был одобрен руководителями миссии Европейского парламента Патриком Коксом и Александром Квасьневским. В нем, в частности, речь идет о том, что суд получает право принимать решение о выезде заключенного за рубеж, если стационарное лечение в Украине проводилось 365 дней и не дало результата. При этом судимость с осужденного не снимается, но он освобождается от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Впрочем, еще на момент регистрации этого законопроекта, регионалы раскритиковали документ: мол, он касается только Юлии Тимошенко, так как в Украине нет ни одного заключенного, который проходил бы курс лечения более года за пределами колонии. Однако пообещали сформулировать свою позицию до понедельника. «Мы попытаемся найти компромисс, хотя по этому поводу очень разные мнения. Какое из них одержит верх, сказать трудно», - заявила народный депутат от ПР Анна Герман.

К понедельнику верх одержало мнение из разряда абсурдных. Александр Ефремов напомнил, что в парламенте зарегистрированы три законопроекта относительно лечения осужденных за границей и «у фракции есть своя точка зрения по поводу каждого из них». А единственным компромиссом лидер регионалов назвал создание рабочей группы для наработки согласованного законопроекта. Учитывая, как «напряженно» трудятся парламентарии, за 24 дня до саммита и наличии всего двух пленарных недель, это представляется маловероятным.

Компромисс по-украински

«Украинской власти очень хочется в ЕС, но колется вопрос Тимошенко... На сегодняшний день Партия регионов может принять любой законопроект, разрешающий этот вопрос, но проблема в том, что Банковая не дает отмашки», - рассказал УНИАН директор компании стратегического консалтинга «Berta Communications» Тарас Березовец.

Таким образом, по его словам, если оппозиция примет решение поддержать законопроект Анжелики Лабунской, в сессионном зале для этого не хватит, как минимум, пятидесяти голосов. В то же время, если Партия регионов договорится с коммунистами, в четверг может быть принят законопроект Сергея Мищенко.

«Сегодня эпицентр событий находится в парламенте, - рассказал УНИАН руководитель центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. - Если коммунисты договорятся с Партией регионов и проголосуют законопроект Мищенко, ЕС и Тимошенко лично придется решать: что делать дальше, соглашаться или нет на такое разрешение вопроса экс-премьера».

В то же время, Фесенко допускает, что и торги по законопроекту Анжелики Лабунской не закончены. «Если законопроект Лабунской будет дорабатываться с поправками от Партии регионов, то, на выходе, мы получим облегченный документ, вариант а-ля «Мищенко-лайт», - считает политолог.

Вероятнее всего, окончательно решение будет принято после того, как 6 ноября в Украину прибудет очередная миссия Кокса-Квасневского. «Миссия играет решающую роль в контактах, в согласовании позиций между оппозицией, властью и самой Тимошенко. Не исключаю, что главный смысл переговоров будет состоять в том, чтобы уговорить Тимошенко согласиться с принятием законопроекта Мищенко, склонить ее к вынужденному согласию», - сказал Фесенко.

К слову, и для самой Тимошенко, и для Евросоюза, законопроект Мищенко, предполагающий возвращение экс-премьера для продолжения отбывания тюремного срока в Украину, сегодня неприемлем. В частности, потому, что Европа, благодаря ему буквально согласится взять украинского экс-премьера в заложники (и признать этот факт) до окончательной евроинтеграции Украины. В то же время, сама Тимошенко (пусть и в качестве лидера группы поддержки) не сможет принимать активного участия в политических процессах в Украине во время президентской избирательной кампании.

С другой стороны, если Тимошенко согласится на этот вариант решения своего вопроса, то в будущем приговор по газовому делу может быть пересмотрен с учетом уже существующего решения Европейского суда по правам человека. Шанс небольшой, но все же есть.

Ищите деньги

Тем не менее, доработки законопроекта Лабунской также могут не порадовать оппозицию и саму Тимошенко. Во всяком случае, на минувшей неделе правки, которые Партия регионов намеревалась внести в этот документ, были достаточно критическими. В частности, регионалы намерены ограничить круг тех, кто сможет уехать на лечение за границу, убрав из списка лиц, осужденных за тяжкие преступления и убийства. Кроме того, перед выездом такие осужденные будут обязаны погасить причиненный ущерб.

Отметим, что Тимошенко осуждена именно за тяжкое преступление и, по решению суда, обязана возместить государству якобы нанесенный ущерб – в размере более полутора миллионов гривен. Кроме того, в понедельник в вопросе Тимошенко появились новые обстоятельства: Министерство доходов и сборов начало судебный процесс в США и Швейцарии по делу о хищении 200 миллионов долларов. И среди фигурантов этого дела – экс-премьеры Украины Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко.

«Если мы ее сейчас выпустим под любым предлогом, это будет означать, что этих денег бюджет никогда не увидит. Сегодня в США и Швейцарии были инициированы два судебных дела по возврату средств Юлии Тимошенко... Часть из них – это общие деньги с Павлом Лазаренко, которые арестованы и находятся на счетах в США. Часть – в швейцарском банке на счету Юлии Тимошенко. Сейчас страна не в таком финансовом состоянии, что может себе позволить прекратить борьбу за коррупционно нажитые деньги Тимошенко и Лазаренко. Люди нас не поймут, если мы ее отпустим к ее средствам», - заявил народный депутат-регионал Владимир Олийнык.

Впрочем, каким образом в Партии регионов собираются присовокупить одно дело к другому и, соответственно, разные суммы ущерба, сказать сложно. «В этом вопросе существует ряд юридических противоречий. С одной стороны, мало у кого есть сомнения, что эти деньги нужно возвращать в Украину. С другой — их преступным путем получал Лазаренко, и каким образом приписать их Тимошенко? На этот вопрос у меня нет ответа», - отмечает Владимир Фесенко.

По мнению политологов, «новые обстоятельства» лишь косвенно связаны с возможным выездом Тимошенко за границу на лечение. «Власть готовилась к этому судебному процессу заранее, и не в связи с перипетиями с Тимошенко, а в связи с выходом на свободу Лазаренко», - пояснил политолог Вадим Карасев.

По его мнению, нельзя исключать, что у власти есть расчет в том, чтоб хотя бы часть негатива от дела Лазаренко передалось Тимошенко. Особенно, после того, как она окажется за рубежом. «Это еще одна возможность попридержать ее политическую активность в 2015 году. В частности, напоминая ей и ее сторонникам в Украине о темной стороне ее политической деятельности», - уточняет политолог.

Даже если швейцарское и американское правосудие будут очень быстрыми в принятии решений по новому делу, это – отнюдь не перспектива ближайших дней. А вот решение по законопроектам Тимошенко должно быть принято на текущей неделе.

Татьяна Урбанская