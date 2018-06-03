Алексей Костусев: уход в Хэллоуин

«Я 16 лет стремился стать мэром, и вот моя мечта осуществилась», - публично признался три года назад Алексей Алексеевич. Однако, отсидев в кресле чуть больше половины отпущенного пятилетнего срока, с мечтой решил расстаться...

Резолюция под «принудиловкой»

Несмотря на то, что отставка Алексея Костусева ранее неоднократно обсуждалась политикумом и СМИ, в последние недели по данной теме в информационном пространстве висела тишина. Как оказалось, обманчивая. Да и сам «отставной» сценарий случился, в принципе, необычным.

В 2011-м, градоначальник-первогодка слег на больничную койку в частной клинике. Именно это тогда уберегло его голову от карающего меча высоких недоброжелателей. Минули еще два непростых года, и тот самый меч дотянулся до шеи «мечтателя». Не успел он вернуться из очередного зарубежного вояжа (на сей раз – из Китая), где отметился шикарной фотосессией в Интернете – с жирафами и лемурами, как учудил его лучший друг и соратник – опальный экс-нардеп Игорь Марков. Лидер партии «Родина» выступил против Партии регионов и высшего руководства страны из-за Соглашения об Ассоциации с ЕС. Как результат, Маркова арестовали, а Костусев слег на больничный. В очередной и, как оказалось, в последний раз. Во всяком случае, на мэрском поприще.

Политологи говорят, что Алексей Алексеевич принял решение об отставке, так как не устоял перед вескими аргументами, выдвинутыми «сверху». Надо полагать, разговор в Киеве (куда приезжал Костусев, что разрешить свою дальнейшую судьбу) состоялся не просто жесткий, а конкретный. Результат – заявление об уходе, и, как это не прискорбно для самого Костусева, никаких народных волнений по поводу «сложения полномочий» в Южной Пальмире пока не наблюдается.

Последний митинг в его поддержку состоялся на Думской площади (возле здания горсовета) полтора месяца назад и вызвал у горожан легкое недоумение. Обычно акции подобного толка проходят в противовес другим собраниям под стенами местного «белого дома» - общественных организаций, оппозиционных политических партий или, скажем, «кинутых» инвесторов долгостроев.

Зачастую протестные мероприятия организуют во время заседания исполкома или сессии горсовета. Наиболее массовые митинги в черноморском городе (который, к слову, в политических проявлениях довольно инертен) проходили, когда стоял вопрос о смещении и восстановлении в должности предыдущего городского головы Эдуарда Гурвица. Тогда (в 1998-м, в 2005-м и 2010-м годах) тысячи одесситов приходили на Думскую, чтобы выразить протест против его ухода. Однако в данном случае ничего подобного не происходило. Единственными нарушителями тишины стали порядка полутысячи человек с транспарантами «земельного» содержания: «Мэр, мы с тобой!», «Поддержим Костусева в борьбе за склоны!», «Парки и склоны – для людей, не для бабла», «Парк «Юность» вернуть одесситам!» и т. д.

Костусев тогда вышел к собравшимся, чтобы поблагодарить за поддержку. Выступая, он говорил о собственных достижениях, о том, что не позволит разворовывать землю, и подверг критике (в очередной раз) своего предшественника Гурвица. Хмурые лица подавляющего большинства «протестантов» свидетельствовали о банальной принудиловке – лозунги держали, в основном, бюджетники. Они молча выслушали заверения мэра о том, что «земля города Одессы должна принадлежать одесситам», приняли резолюцию в его поддержку и разошлись.

Любопытно, что именно в тот день должно было состояться заседание очередной сессии горсовета, которое мэр своим распоряжением в последний момент перенес. Говорили, что неспроста. В числе запланированных вопросов – рассмотрение продажи пакета акций торгово-гостиничного комплекса «Пассаж» (историко-архитектурный памятник). А также – выделение нескольким гражданам земли в Воронцовском переулке – у самого бывшего дворца генерал-губернатора Новороссийского края Михаила Воронцова — в качестве… приусадебных участков. Говорят, назревал грандиозный скандал, который все-таки разразился на состоявшемся спустя неделю, 26 сентября, заседании исполнительного комитета. В частности, депутат горсовета Георгий Селянин (фракция «Родина») выразил несогласие с предлагаемым повышением арендной платы на коммунальном предприятии «Малиновский рынок». В ответ на это Алексей Костусев потребовал, чтобы депутату выключили микрофон…

В ходе того же заседания городской голова просто ошарашил присутствующих очередным выступлением. Выказав недовольство работой общественного транспорта, он заявил, что в течение трех дней ездил на трамваях и троллейбусах, где общался с пассажирами. «Поездил, посмотрел, послушал» и принял решение усилить департамент транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета назначением на должность его директора Александра Фонтанкина вместо Павла Стерлядова.

Уже после заседания исполкома Костусев довольно неожиданно «разоткровенничался» перед журналистами: «Хочу сказать, что я очень выгодный мэр. Машина, на которой я езжу, моя личная… Не могу позволить купить машину за счет города. Моему водителю я плачу сам. Бензин я покупаю сам, техобслуживание и запчасти – за мой счет. Есть машина, которая закреплена за мной — это старый джип, стоит в гараже города… Все командировки, куда бы я ни ехал, по Украине или за границу, оплачиваю за свой счет. Город не платит за меня нигде ни одной копейки. И зарплата у меня… Я снял с нее все надбавки, и она неприлично маленькая — у всех моих заместителей гораздо выше. По сравнению с любым другим мэром я очень недорого обхожусь одесситам, потому что имею возможность решать эти вопросы сам».

«Создавалось впечатление, что мэр Одессы уже тогда очень волновался, - рассказал УНИАН один из одесских политологов, пожелав остаться неназванным. – Казалось бы, ставленник власти должен был чувствовать себя уверенно. Из 120 депутатов горсовета 74 – фракция Партии регионов. Еще одиннадцать человек – фракция партии «Родина». Лидер этой политической силы – недавно лишенный мандата депутата Верховной Рады Игорь Марков, но тогда еще он был депутатом и пребывал на свободе – всегда считался если не другом, то близким приятелем Алексея Алексеевича. Еще пятнадцать – де-юре нефракционных, а де-факто… Как минимум десять из них «поддерживают линию партии». Если не первой, то второй. Вот вам и абсолютное большинство. Оставшиеся фракции: «КПУ» (4 человека), «Фронт Змiн» (6), «Зеленая Одесса» (3), «Будущее Одессы» (7). Изменить что-либо эта двадцатка не может. Даже, если объединится. Тем не менее, что-то мэра беспокоило…».

Чтобы разобраться в том, что уже тогда могло беспокоить Костусева, и какими были первые, незаметные для общественности, тревожные звоночки в одесском «белом доме», стоит вспомнить нюансы его прихода и самоутверждения в ипостаси городского головы. Тогда многое становится понятным, как и то, какой след оставил по себе Костусев в черноморской жемчужине.

Скандалы международного уровня

За три года Костусев успел перессориться с половиной Одессы – как с представителями местных бизнес-элит, так и с политиками. Лагерь неприятелей потихоньку пополнили даже недавние сторонники Костусева, начиная с его родного сына – Алексея Гончаренко (последнего были вынуждены «устранить» с папашиного пути сами регионалы. По существу отговорили его баллотироваться в мэры Одессы, предложив пост заместителя председателя облсовета).

В числе недругов, которых заимел неординарный градоначальник – бывшая «сильноукраинка», ныне - народный депутат от ПР Светлана Фабрикант – человек нынешнего зампреда Партии регионов Сергея Тигипко. Напомним, в период кампании по выборам мэра Одессы-2010 Костусев договорился о поддержке своей кандидатуры с лидерами партии «Сильная Украина», которую в то время возглавлял Тигипко. Однако местные партийцы хотели на этот пост выдвинуть главу облорганизации «Сильной Украины» Светлану Фабрикант. В результате переговоров Костусев получил поддержку, а «Сильная Украина» - должность секретаря горсовета в лице Фабрикант, но… «Пацан сказал – пацан не сделал» - именно по этой формуле сработал новоиспеченный мэр, заявив, что не в силах выполнить обещанное. Пристроив на время Фабрикант в свои замы, вскорости он избавился от нее, заменив на Елену Павлову. Но последняя также была уволена в сентябре 2013-го.

«Для Алексея Костусева это был не политический договор, а политические выкрутасы… Однако, это не последние выборы – а в дальнейшем с подобными политиками никто не захочет иметь дело», - считает сама Светлана Фабрикант, ныне – нардеп от ПР.

Впрочем, увольнение Фабрикант и Павловой – далеко не единственные неожиданные кадровые перестановки. За истекший период у Костусева поменялись практически все замы, иные – по нескольку раз. Со скандалом - «по несогласию с действиями окружения мэра» - ушел Валерий Матковский. Покинул шефа Сергей Черненко, бывший долгие годы его правой рукой. Уволились Александр Орлов и Сергей Подгайный… Говорят, Костусев – рекордсмен среди градоначальников Украины по замене кадров и числу уголовных дел, в которых фигурируют городские чиновники. Последних – десятки! Чего только стоит скандал, связанный с нынешним первым замом Николаем Ильченко, которого подозревали в получении солидной взятки.

А, решая проблемы владельца мусороуборочной компании «Союз» Игоря Маркова, Костусев даже пошел на международный скандал. В январе 2011-го общество с ограниченной ответственностью «Ремондис Украина» - дочерняя структура компании Remondis AG & Co. KG (Германия) – заявила о незаконном расторжении с ней договора на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов властями Одессы. Лишь непосредственное вмешательство президента Виктора Януковича вернуло на одесский рынок немецких предпринимателей. «Виктор Федорович, я выполню ваше поручение, и решу вопрос с немецкой компанией «Ремондис». С вашего разрешения я встречусь с послом Германии в Украине и с руководством компании, и мы ее вернем», - сказал Костусев в ходе заседания регионального Комитета по экономическим реформам.

Затем Костусев умудрился поссориться с влиятельным нардепом от ПР Сергеем Киваловым. В ходе 19-й сессии горсовета депутат Олег Марков (брат И. Маркова) выразил протест на предмет льгот по арендной плате, предоставленных университету «Одесская национальная юридическая академия» (Кивалов там –почетный президент): «Международный гуманитарный университет (структурное подразделение академии) получил льготу в виде 1 гривны за аренду земли, которая находится на 5-й станции Фонтана. Каждый год город недополучает порядка 600 тыс. грн. Я очень прошу своих коллег поддержать меня, хотя бы с экономической точки зрения». По его словам, забор, выстроенный вокруг так называемого Замка Гарри Поттера на 10-й станции, также установлен незаконно, и депутат напрямую обратился к городскому голове: «Мне очень понравился ваш метод работы с будками (мэр самолично махал кувалдой, разбивая стекла одной из таковых, - УНИАН). Давайте возьмем большие кирки и снесем этот забор к чертовой матери!».

Рацпредложения Маркова не нашли поддержки у коллег при голосовании. Ему ничего не осталось, как прокомментировать в зале горсовета: «Я понимаю, что немногие решатся голосовать, но я хотя бы попытался поднять этот вопрос». Зато услышал его Алексей Костусев и даже отреагировал на постсессионном брифинге, заявив, что уже очень давно не был на 10-й станции Большого Фонтана и собирается лично посмотреть, что происходит вокруг «Замка Гарри Поттера». Правда, не стал уточнять – отправится туда за компанию с Марковым, вооружившись кирками, либо самостоятельно снесет еще один МАФ. Ну, или не совсем МАФ. Отметим, что еще раньше Костусев непрозрачно намекал, дескать, Сергей Васильевич имеет непосредственное отношение к дележу одесских склонов. И получил ответ Кивалова: «Реакция мэра для меня вполне очевидна. Он предсказуем. Я ожидал, что никакой конструктивной работы в решении проблем города быть не может. Алексей Алексеевич в привычной для него манере ищет виноватых. Ну что же поделать, если человек не умеет признавать своих ошибок».

Поговаривают, что мэр обиделся на депутата Верховной Рады после того, как тот выразил мнение о его (мэра) скорой отставке: «Я не знал, что Кивалов уже работает политтехнологом. Пусть лучше думает о том, как проводить судебную реформу, и почему в Украине такое большое недоверие к судебной системе. Я хорошо отношусь к Сергею Васильевичу, но посоветовал бы ему не вмешиваться не в свои дела, и больше думать про свой дом на 10-й станции Фонтана, который он незаконно построил».

Правда, вслед за этим высказыванием, обнародованным от имени департамента информации горсовета, последовало опровержение. Мол, неизвестные взломали сервер горсовета, и разослали на адреса одесских и всеукраинских СМИ сообщение провокационного характера, якобы от лица горсовета...

Кстати, на нынешнее заявление Костусева об отставке, сам Кивалов отреагировал довольно дипломатично: «Не могу сказать, что меня отставка Алексея Костусева потрясла или удивила. Это было достаточно прогнозировано. Что касается мотивов, побудивших его по собственной инициативе сделать такой шаг, то он их со мной не обсуждал. Поэтому, говорить о причинах я не стану. Но для одесситов, для тех, кто «держит руку на пульсе», все очевидно. Я считаю, что зацикливаться на факте отставки не стоит. Для города важно, чтобы все функционировало без сбоев, чтобы город жил в привычном удобном ритме и его не лихорадило от политических заявлений», - прокомментировал УНИАН ситуацию глава Комитета ВР по вопросам правосудия.

Не в чести Костусев и у губернатора Одесской области Эдуарда Матвийчука. Председатель облгосадминистрации, глава областной ячейки ПР неоднократно публично критиковал мэра. То за нежелание декларировать доходы, то за несвоевременное включение в работу по ликвидации последствий изрядно потрепавшего Одессу урагана (по причине пребывания мэра в ночном клубе). Ходят слухи, что руководитель области даже докладывал о поведении Костусева в столицу. Правда, факт докладной Матвийчук не подтвердил, но его конфликт с городским головой, как шило – в мешке не утаишь.

Аналогично – отнюдь не приятельские отношения у градоначальника с нардепом Геннадием Трухановым (до избрания в парламент возглавлял фракцию ПР в Одесском горсовете).

Пожалуй, самыми крепкими можно было назвать отношения Алексея Костусева с Игорем Марковым. Марков был в числе тех, кто оказал мощную поддержку тогда еще кандидату в мэры Костусеву в 2010-м – как личным влиянием и связями, так и подконтрольными ему СМИ. Довольно долго Костусев-градоначальник платил Маркову взаимностью. Их видели вместе на отдыхе, в том числе, за рубежом и в местных элитарных ночных клубах.

Но, эта дружба засбоила после скандала с лишением Игоря Олеговича мандата. В частности, 18 сентября управление информации горсовета распространило заявление мэра о том, что он «не высказывался на заседании фракции Партии регионов в Одесском городском совете о лишенном мандата депутата Верховной Рады Игоре Маркове». «Изгнание из Верховной Рады лидера партии «Родина» Игоря Маркова навредит интересам одесских регионалов. Теперь у нас нет союзников. Больше мы не можем рассчитывать ни на чьи голоса», - процитировали городского голову некоторые СМИ. Но упомянутое управление настаивало, мол, ряд электронных СМИ распространил неправдивую информацию, перепечатав сообщение «одного одесского сайта, известного своей лживостью и ненавистью к Одесскому городскому голове Алексею Костусеву».

Сейчас уже неважно – кто кого цитировал, перепечатал, подставил или, возможно, не так понял. Суть – в другом: Алексей Костусев настолько опасался испортить свои и так пошатнувшиеся отношения с ПР, выдвинувшей его три года назад на пост городского головы, что не постеснялся публично откреститься от «боевого товарища».

Наконец, мэр Южной Пальмиры не пользуется популярностью и у журналистов. Костусев часто с ними ссорится. В числе наиболее резонансных – малоприятная история, случившаяся в международном аэропорту «Одесса» 1 марта 2012 года. По словам очевидцев, ранним утром из Одессы в Тбилиси отправлялась официальная делегация, в составе которой были чиновники и депутаты Одесского горсовета, предприниматели, а также представители ряда СМИ. Организатор поездки – общественная инициатива «Навстречу Реформам» совместно с генеральным консульством Грузии в Одессе. «Все уже прошли регистрацию и сидели в самолете. Минут через пятнадцать должны были взлететь, когда появился Костусев. Увидев в самолете журналистов, он заявил, что не потерпит присутствия в составе делегации 3 человек: собственного корреспондента и телеоператора канала «1+1» и фотокорреспондента сайта «Думская.net». Вопрос стоял так: либо он, либо они. Организаторам поездки уладить конфликт не удалось, и журналисты покинули самолет...», - рассказал один из свидетелей случившегося.

Позднее мэр категорически отрицал свое отношение к данному инциденту. Но то, что факт имел место, подтверждают пострадавшие сотрудники СМИ.

«Почувствовал нервное напряжение и решил отдохнуть»

По мнению депутата от фракции «Фронт Змiн» Марины Багрий-Шахматовой, в результате деятельности Костусева, очень много позиций для города безвозвратно потеряны. Например, внесение в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. «В охранный список могут попасть лишь считанные кварталы, в числе которых зона Приморского бульвара, Воронцовский переулок, Екатерининская и Театральная площади. Но именно в этих местах забиваются сваи в исторические памятники. Как назло все делается... Не знаю, то ли так «профессионалы» работают, то ли замыливание денег происходит. Но никогда ЮНЕСКО не возьмет под охрану здания с современными мансардами в центре города...», - говорит Багрий-Шахматова.

«Негатив по отношению к мэру ежедневно увеличивался, что выражалось, в том числе, в почте на его адрес, - поделился с УНИАН сотрудник мэрии города. – И Алексей Алексеевич об этом знал. Поэтому, наверное, постоянно повторяет: «Я люблю Одессу», и на митингах кричал: «Вы меня не отдадите?!». Если бы не было столько трагедии от его руководства, то это был бы комический персонаж. Наблюдать, например, как он отгораживается от народа, довольно забавно, так же, как и милицию – в три-четыре ряда на Думской площади – во время каждой сессии...»

По мнению политологов, до недавнего времени явной реакции на поведение Костусева с Банковой не наблюдалось. Как считают эксперты, подтверждение тому – позиция губернатора Эдуарда Матвийчука, который поручил Матковскому (одному из своих нынешних замов) «перекрывать все дыры за Костусевым». И вице-губернатор это делал, что, естественно, размывало образ Костусева в решении проблем ЖКХ – как положительный, так и отрицательный. Сам же градоначальник совершенно спокойно приезжал, чтобы разрезать очередную ленточку и заявить, что то или иное достижение – исключительно его заслуга. При этом, как подметили местные политики, молчали – и Матковский, и Матвийчук.

В чем прав Костусев – он, действительно, был «очень выгоден». Как считают политические эксперты, прежде всего, еще до недавнего времени он вполне устраивал руководящее ядро ПР. Что не приказывали – выполнял, что не говорили – брал под козырек.

Но спусковым крючком послужил Марков, амбиции которого, как сообщают некоторые СМИ, начали зашкаливать. То он создает новую фракцию в парламенте, то в противовес партии власти – пророссийскую политсилу, то позарился на интересы вице-премьер-министра Сергея Арбузова. Говорят, Костусеву вылезла боком именно дружба с Игорем Олеговичем. Осознав это, после ареста экс-соратника, мэр ушел на больничный. По мнению одесского политолога, сотрудника Института политической информации Сергея Пудича, «господин Костусев ушел в отставку по состоянию здоровья: по слухам, он подхватил в Китае страшную инфекцию».

Эту же карту, шутя, разыгрывает и один из руководителей ПР Михаил Чечетов: «Его отставка связана со здоровьем... Возможно, он почувствовал нервное напряжение, поэтому решил отдохнуть».

Мэр с третьей попытки

Выдвижение кандидатуры главы АМКУ Алексея Костусева в мэры Одессы в 2010-м было его третьим заходом на кресло городского головы: в 1994-м он проиграл Эдуарду Гурвицу, в 1998-м – Руслану Боделану. Иными словами, к амбициозным устремлениям претендента здесь привыкли. Некоторое недоумение три года назад вызвал существенный отрыв, в 20% голосов, от основного конкурента – «тяжеловеса» Гурвица. Само же восшествие на одесский «трон» тогдашнего председателя Антимонопольного комитета было вполне предсказуемым. Неприкрыто-навязчивая поддержка партии власти не оставляла ни малейшего шанса Эдуарду Иосифовичу. Доходило до абсурда. Так, премьер-министр Николай Азаров, прибывший в Одессу незадолго до местных выборов, подверг жесткой критике Екатерининскую площадь, в упор не замечая великолепия обновленных зданий. (Немногим позже за этот же вид этих же зданий одобрение премьера снискал в роли мэра сам Костусев, не имевший к восстановлению этого уникального архитектурного ансамбля ни малейшего отношения).

В время кампании прокуратуру Одесской области обратился политолог (один из 15 кандидатов в мэры) Валерий Песецкий. В своем заявлении он изложил следующее: граждане, агитирующие за Костусева, в ходе избирательной кампании многократно прибегали к незаконным методам – разжиганию межнациональной вражды, ксенофобии и антисемитизму. Например, вручали детям нагрудные значки, сопровождая презент комментарием о том, что Гурвиц – «плохой еврейский дядя», а голосовать следует за Костусева. В подтверждение Песецкий приложил копии видеосюжетов, продемонстрированных по ТВ.

Выводы прокуратуры так и остались «за кадром», зато 4 ноября 2010-го председатель Одесской городской территориальной избирательной комиссии Александр Ахмеров, не дожидаясь заседания депутатского корпуса, вручил Костусеву букет роз и… мэрское удостоверение. Преждевременное поздравление пришлось продублировать – повтор состоялся немногим позднее, в ходе предусмотренной законодательством сессии горсовета.

Так, посредством мощного лоббирования из Киева, Одесса тогда и получила нового мэра, которого определенная часть горожан встретила с распростертыми объятиями.

«Одесса должна объявить народные гуляния по поводу отставки Алексея Костусева, - заявил заместитель губернатора Одесской области Валерий Матковский. – Если проанализировать ситуацию, то за годы его правления Одесса остановилась в развитии, и ничего хорошего этот человек городу не дал».

СПРАВКА УНИАН

За время своей общественной и политической деятельности Алексей Костусев сменил несколько политических партий и объединений. Его членство в КПСС прекратилось автоматически, с ликвидацией партии в 1991 году. Позже Костусев, на правах беспартийного, вступил в объединение «Левый Центр» собравшее под свои знамена Социалистическую и Селянскую Партии, а также беспартийных политических деятелей.

Затем вступил в партию «Трудовая Украина», в которой был одним из лидеров и входил в состав политисполкома. В 2002 году возглавил политическую партию «Союз».

В 2006 году вступил в Партию регионов, членом президиума политсовета которой и является.

Марина Левко