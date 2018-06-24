Анатолий Гриценко: Если Тимошенко трезво оценила прежнюю деятельность, то будет работать плодотворно

Юрии Ехануров, бывший премьер-министр, бывший председатель Фонда госимущества, бывший “терминатор” малой приватизации неожиданно для всех стал министром обороны. За несколько минут до утверждения состава Кабинета министров в кулуарах появился его предшественник на этом посту, бывший глава Центра Разумкова, в прошлом один из руководителей избирательного штаба Виктора Ющенко, народный депутат Анатолий Гриценко. Экс-министр ответил на несколько вопросов УНИАН.

Анатолий Степанович, ни один из опрошенных нами экспертов не смог назвать логику нового кадрового назначения на должность министра обороны. Может, Вы нам подскажете, чем руководствовался Президент, предлагая Юрия Еханурова на должность министра обороны? Нет. Это нужно спрашивать у Президента.

А Вы виделись с Президентом?

Нет.

Говорят, что Вы займете должность секретаря СНБО? Нет. Мне не поступало никаких кадровых предложений. Но если они поступят от Президента, я их отклоню.

Можно ли считать, что у вас конфликт с Президентом?

У меня нет конфликта. Есть конфликт Президента Украины с ним же самим по объявленным принципам. Я не отошел от принципов трех П – порядочность, патриотизм, профессионализм... Не я от этих принципов отошел.

Способен ли новый министр проводить вашу программу реформирования армии до 2011 года? Я не знаю, об этом следует спрашивать нового министра. Я знаю, какие шаги предпринимал бы я.

Сейчас я планирую отдохнуть до Рождества, а там буду планировать, что делать дальше.

Когда говорят о Ваших карьерных перспективах, не исключают, что Вам предложат место в какой-то европейской структуре, которая будет заниматься вопросами военной интеграции?

Нет, я буду работать в Украине, в парламенте.

Отдельные эксперты говорят, что Ваша замена продиктована тем, что сейчас для украинской армии актуально не так реформирование, как сохранение боеспособности?

Кто говорит? Тот, кто так говорит, очевидно, хорошо знает армию. Пусть он детализирует это утверждение.

Как Вам начало работы Верховной Рады? Сейчас идет процесс принятия кадровых решений. Он всегда болезнен. Как только будет структурировано правительство, распределены комитеты, сформирован бюджет, то сможет начаться нормальная работа.

Какой Вы видите перспективу Юлии Владимировны как премьера? Если она сделала выводы из прежней деятельности, трезво их оценила, то есть шанс, что она будет работать плодотворно. Хотя я понимаю, что ей будет тяжело.

Записала Маша Мищенко