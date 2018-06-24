Бютовец Олег Шевчук: Регионы нашли гениальную схему – дешево и эффективно

Сейчас в парламенте многие считают, что недобор голосов Юлией Тимошенко во время голосования за ее кандидатуру на должность премьера вызван неумением депутатов пользоваться карточками. Мы попросили высказаться по этому поводу народного депутата Украины от БЮТ, директора Института информационного общества, в прошлом заместителя генерального директора «Укртелекома», автора одного из первых законов «Про телекоммуникацию» Олега Шевчука.

Я уже слышал это объяснение, что депутаты не сумели правильно пользоваться своими карточками для голосования. Так вот: карточки не могли не сработать без вмешательства третьего человека. На уровне администрирования электронной системы вмешательство было. Это математика, Рада работает по заданным алгоритмам, эти алгоритмы создают живые люди, которые имеют допуски к системе. Я не программист, который мог бы посмотреть алгоритм, но понимаю эти процессы на макроуровне…

Есть люди, имеют доступы и ключи к системе. А, учитывая, что электронная система «Рада» сама по себе допотопна, то вмешаться в ее работу – не является сложным. Допотопны все системы: и «Рада–1», и «Рада–2» и «Рада–3». Последняя была создана в 1993 году.

Крупнейшие компании, начиная от Софтлайна и, заканчивая, Телесенсом, работают в джаве, топнете, в современной среде, по стандартам ICO. Существует стандарт ICO 27000, который дает описание системы для работы с защищенной информацией. Там прописано абсолютно все, каким образом выдаются ключи, кто ими управляет и сколько таких людей, как эти ключи хранятся. Обязательно должен вестись журнал записи, все протоколируется.

В нашем случае должен быть некий удаленный сервер, на котором зафиксированы действия администратора, который мог заблокировать депутатские карточки, но его шагов мы сегодня не можем отследить. Действия и шаги тех людей, которые имеют ключи и имеют право менять некие алгоритмы, должны записываться.

Я убежден, что вмешательство третьих людей было. Что они сделали? Включили некие задержки работы карточек или поставили числовые ограничения – не суть важно. Было вмешательство, и сделано оно с целью помешать реализовывать права и полномочия половины парламента.

У меня есть опыт непосредственного руководства программой информатизации на протяжении трех лет, я курировал двадцать семь институтов, которые обслуживали национальную программу информатизации. И подчеркиваю: отечественные институты допотопны, они занимаются сдачей в аренду помещений и не в состоянии производить что-то конкурентоспособное. Если бы в свое время Верховная Рада провела правильный тендер, сформулировала бы соответствующее техническое задание, наняла кампанию, которая выписала бы все эти процессы в соответствии со стандартами ICO, то подобная самодеятельность была бы исключена.

Никто не имеет права ограничивать возможность депутата голосовать техническим способом. А это произошло. Но если бы систему делали правильно и современно, то тут бы и близко не было академиков, которые дают сомнительные умозаключения.

Я радиофизик и не позволяю себе поверхностных суждений. «Рада» – это старая консервная банка, которую нужно было поменять десять лет назад. Я готов привлечь десять экспертов, руководителей крупнейших софтерных кампаний, и они подпишутся под каждым моим словом. К слову, в четвертом созыве «Рада–3» обошлась бюджету где-то в семь миллионов гривен. Очень приличная сумма. За эти деньги уже тогда можно было создать современную систему.

Договориться с администратором для Партии регионов было значительно дешевле, чем купить голоса БЮТ или НУ–НС.

Я думаю, что они – молодцы... Мы слышали разные бюджеты Партии регионов – от десяти до ста миллионов за трех депутатов. И кто-то предложил гениальную схему. Зачем покупать голоса, если их можно не считать?

Мои коллеги по фракции предлагают посчитать пофамильно, сколько работает администраторов на системе «Рада». И проследить, как скоро кто-то из них уволится.

Записала Маша Мищенко