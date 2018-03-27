Киев ждут серьезны разборки?

Виктор Небоженко, политолог, руководитель социологической службы “Украинский барометр”:

После прихода нового мэра киевлянам придется пережить несколько очень сложных месяцев. Черновецкий не имеет своей команды, ее еще нужно формировать. Но это не отменит его желания провести изменения в руководстве города. А киевское городское хозяйство - тонкий организм, над которым очень опасно экспериментировать.

Сегодня мало быть просто мэром. По новым правилам игры, необходимо опираться на устойчивое большинство в Киевсовете, которого у Черновицкого еще нет. Отношения между Леонидом Михайловичем и Александром Александровичем настолько жестки, что я не исключаю каких-то акций, с привлечениями правоохранительных органов. Мы увидим многочисленные скандалы, связанные с именем нового и прежнего мэров. Несколько месяцев будет весело, но и печально.

Сначала Леонид Михайлович будет учиться. Ведь управление хозяйством трехмиллионного города – сложное дело. Переменены будут хаотическими, и я не могу сказать, хорошими они будут или плохими. Он должен был бы идти к этой должности с четкой программой, а вышло так, что получил власть потому, что всем поднадоел Омельченко. Я предвижу политическую месть, изгнание сторонников Омельченко из всех управленческих структур. И мне трудно сказать, куда будут направлены изменения, связанные с жильем, инфраструктурой, социальной защитой.

Надеюсь, Черновецкому хватит взвешенности не демонстрировать прямо свою конфессиональную ориентацию... Но его победа - это большая победа харизматичной церкви в столице. Этим, наверное, может осложниться конфессионная ситуация в Киеве.

Что касается его дружбы с Банковой, то это все зыбко. Он так же, как и Омельченко, будет маневрировать вокруг того, кто сильнее.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

Политический ландшафт столицы однозначно изменится. Кем бы ни был новый мэр, у него уже не будет такой власти, как у прежнего городского председателя. У Омельченко был почти стопроцентно подвластный ему горсовет, и все решения принимались в его кабинете. Власть уже демонополизирована, что очень хорошо, мы предприняли шаг в сторону политического контроля за управлением в Киеве.

Не думаю, что у Черновицкого есть команда, при помощи которой он бы мог сменить сотни руководителей киевского уровня. Часть действующей команды будет отстранена. Но он не будет спешить. Ближайшие к Омельченко люди потеряют должности, но основной скелет киевской администрации останется.

Насколько его политика будет приближена к интересам киевлян, говорить рано. Понятно, что человек он очень богатый и несколько лет занимается проблемами тех, кто не имеет возможности себя обеспечить. Так получается, что в ближайшее время приоритетом для него будет помощь обездоленным.

А что касается переменен в инвестиционном климате, развитии рынка земли, это сложная задача. Здесь может быть чрезвычайно серьезное сопротивление. И я не знаю, сможет ли он и его советники противостоять лоббистам. Даже не берусь прогнозировать: удастся ли ему переломить систему, выстроенную за много лет командой Омельченко.

Кость Бондаренко: директор Киевского института проблем управления имени Горшенина:

Не знаю, какими будут политические расклады, но, скорее всего, при Черновицком киевская политика будет напоминать некое шоу с элементами привлечения харизматичных церквей и разных акций.

У Леонида Михайловича популистская программа, которая не отличается обстоятельным знанеям проблем города и путей их решения. Кто-то назвал эту победу “шуткой сезона”. И это говорит о том, что популизм у нас до сих пор остается одной из самых успешных технологий.

Конечно, с приходом Черновецкого произойдут кардинальные изменения в столичном аппарате. Если он серьезно будет подходить к решению городских вопросов, то должен, по идее, оставить аппарат Омельченко. Но если будет руководствоваться логикой “понравиться избирателям”, то назначит одним своим заместителем Михаила Бродского, а вторым – Сандея Аделаджу.