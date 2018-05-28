«Юлию Владимировну точно подставили…»

Во время последней избирательной кампании Юлия Тимошенко и возглавляемая ею политическая сила получили немало нареканий за обещание отменить с 1 января 2008 года призыв на срочную службу в армию. Критика звучала как со стороны «регионалов», коммунистов и социалистов, так и от многих членов НУ-НС и Президента Ющенко.

После выборов прения на эту тему на какое-то время затихли. Однако в последнее время они разгорелись с новой силой. Причем, уже с иным политическим подтекстом и в адрес не исключительно БЮТ, но и всей только что созданной парламентской коалиции.

С превеликим удовольствием заговорили об этом депутаты из фракций, не вошедших в большинство. Изюминку они нашли в том, что цели теперешних союзников по этому вопросу отличаются, и, следовательно, в демократическом альянсе имеются разногласия.

Упомянутые парламентарии наперебой рассказывают сегодня с экранов телевизоров о существующих, по их мнению, противоречиях между БЮТ, НУ-НС и Президентом. В коалиционном договоре, мол, говорится, что переход украинской армии на контрактную основу будет происходить лишь по мере создания надлежащих (в первую очередь, финансовых) условий для этого. В то же время в Верховной Раде от имени Тимошенко, Турчинова и Портнова 4 декабря был зарегистрирован законопроект, предусматривающий отказ от призыва «срочников» уже с 1 января 2008 года. Президент, в свою очередь, недавно уже подписал указы о призыве на срочную службу в следующем году. Таким образом - налицо разнобой действий в лагере союзников.

Надо сказать, что доводы меньшевиков чуть ли не о расколе в рядах парламентской коалиции по данной проблеме представляются весьма неубедительными и уж точно - преждевременными. На самом деле никаких серьезных нестыковок нет. Если Тимошенко будет быстро утверждена премьер-министром, а новое правительство представит коалиции и Президенту сильные экономические аргументы по данному вопросу в проекте госбюджета-2008, то возражений не будет ни у НУ-НС, ни у Виктора Ющенко, ни у нового министра обороны (которым, скорее всего, останется Анатолий Гриценко).

В случае же не нахождения новым Кабмином достаточных финансовых ресурсов для перехода армии на контрактную основу уже с начала 2008 года, отмена призыва на срочную службу так скоро, естественно, не состоится. А в упомянутом законопроекте БЮТ при его рассмотрении в парламенте будут всего-навсего отодвинуты сроки – скажем, до второго полугодия 2008 года или до 2009. На то он и проект, чтобы в нем что-то изменять.

Гораздо же труднее Юлии Тимошенко будет с выполнением другого ее громкого предвыборного обещания – погасить в течение двух лет обесценившиеся вклады украинцев в Сбербанке СССР. Эту тему противники премьерства Тимошенко муссируют безостановочно. И их понять можно. Ведь Юлия Тимошенко привселюдно поклялась, что подаст в отставку, если не вернет народу вклады. Шансов же выполнить это обещание – практически никаких.

К сожалению, Юлия Владимировна, похоже, поверила расчетам тех членов ее команды, которые занимались анализом данной проблемы. А они – данные расчеты – скорее всего, ошибочны.

Ситуация прояснилась в этом плане на прошлой неделе. Во время пятничной «Свободы слова» на телеканале «ICTV» некоторые параметры озвучила депутат из БЮТ Лариса Денисова, которая в Верховной Раде прошлого созыва была заместителем председателя комитета по социальной политике и труду, и занималась проработкой задачи возврата обесцененных вкладов.

По ее словам, многие вкладчики Сбербанка СССР «не дожили», некоторые мигрировали, поэтому одни эксперты предполагают, что общая сумма подлежащих возврату вкладов составляет 50 млрд. грн., другие считают – 60 млрд. И вот в этом-то состоит главная ошибка – величина задолженности наверняка намного больше.

Напомним, Закон Украины «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины» был подписан Кучмой 21 ноября 1996 года (№537|96- ВР). В нем предусмотрено, что «сбережения граждан восстанавливаются в соотношении 1 рубль сбережений на 1,05 гривны по состоянию на 1 октября 1996 года». Сумма, подлежащая компенсации по вкладам на 1 января 1992 года, получилась в размере 131,96 млрд. грн.

Вероятно, эксперты из БЮТ сделали какие-то предположения о количестве умерших граждан, покинувших Украину, утерявших или просто выбросивших свои сберкнижки – и получили эти 50-60 млрд. грн. В таком случае действительно есть теоретическая возможность рассчитаться за два года – расходуя по 10-15% поступлений в госбюджет (в 2008 году государственная казна Украины наполнится примерно на 200 млрд. грн., в 2009 году – еще больше).

Но советники Юлии Тимошенко по этому вопросу не учли еще одну существенную, если не сказать – главную, деталь. В упомянутом Законе говорится также о том, что «дальнейшая компенсация сбережений граждан осуществляется при выдаче вкладов, страховых взносов, погашении ценных бумаг в соответствии с индексом инфляции».

Если же просчитать по накопительной инфляцию с 1 октября 1996 года и предусмотреть ее размер в нынешнем году, скажем, в 16% (вряд ли будет меньше), то получится, что суммы компенсации, указанные в сберкнижках, нужно умножить в 3,75 раза. Получается - на 1 января 2008 года требуется отдавать без малого пол триллиона гривен, а затем и эта астрономическая сумма с каждым годом будет увеличиваться как снежный ком за счет инфляции. Ну а суммарные выплаты компенсаций, начавшиеся с 1997 года, не превысили и 10 млрд. грн. (в 2007 году – 640 млн. грн.).

Да, действительно, какая-то часть украинцев по разным причинам не придет в отделения Ощадбанка за компенсацией «сгоревших» вкладов. Например, Виктор Пинзеник как-то рассказывал, что у него хранятся сберкнижки на сумму около 25 тыс. грн., но он, дескать, не намерен обращаться в Ощадбанк за этими деньгами. Однако много ли в Украине окажется таких «филантропов»? Если, конечно, компенсации и вправду будут выплачивать в существенном объеме (да еще и с четырехкратной индексацией) – а не по 50 грн. после многочасовых очередей в душных отделениях Сбербанка, как это было до сих пор?

В таком случае из государственного бюджета придется выложить не 50-60 млрд. грн., насчитанных экспертами из БЮТ, а 190-230 млрд. грн. (умножаем на 3,75). Найти же такие огромные деньги за два года правительство Тимошенко не сможет ни при каких обстоятельствах.

В других экспертных расчетах, на один из которых, в частности, сослался присутствующей на упомянутой «Свободе слова» член наблюдательного совета Ощадбанка Александр Морозов, получаются более крупные суммы компенсаций, чем названные депутатом Ларисой Денисовой. Николай Азаров, к примеру, не так давно заявлял о 300 млрд. грн., и понятно, что в этой цифре учитывается индексация на величину инфляции.

Поэтому утверждение Морозова о том, что «Юлию Владимировну точно подставили…» по данной проблеме, кажется весьма правдоподобным.

Осуществление же компенсаций не «живыми» деньгами, а какими-то другими способами, о чем поговаривают некоторые политики, во-первых, противоречит Закону (там предусмотрено только деньгами), во-вторых, может стать очередным обманом народа, в-третьих – не будет означать выполнения обещания БЮТ.

Вероятно, Юлия Тимошенко будет вынуждена вскорости признать нереальность выполнения своего обещания. Новой же Верховной Раде, пожалуй, стоило бы принципиально разобраться, а правильно ли вообще из госбюджета делать эти огромнейшие выплаты – то есть, за счет сегодняшних налогоплательщиков. Или разумнее было бы направлять деньги на повышение обесцененных уже нынешней инфляцией зарплат, пенсий, стипендий, а также на замену крайне изношенного оборудование ЖКХ, на строительство социального жилья и т.п. …

Юрий Глухов