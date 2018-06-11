Вехи недели. Синдром Майдана и коммунальные страсти

«Врадиевский ход» с требованиями отставки министра внутренних дел и прекращения милицейского произвола не стал общенациональной акцией, но оброс неприятными подробностями. На финишном этапе марша протеста двое претендентов на звание его организаторов вступили в переговоры с назвавшимися представителями властей людьми, чтобы за круглую сумму отвести протест от здания МВД. На встречу с министром внутренних дел Виталием Захарченко в числе 11 делегатов попали только трое жителей ставшего печально известным поселка в Николаевской области, остальными оказались общественные активисты и оппозиционные народные депутаты, выстраивавшие себе образ защитников пострадавших. Называющих себя противниками Виктора Януковича парламентариев не оказалось на столичном Майдане поздним вечером, когда участники марша и сочувствующие активисты пытались развернуть палаточный лагерь для начала бессрочной акции протеста, поэтому помешать резким действиям «Беркута» было практически невозможно. Не изменил ситуацию и факт встречи министра внутренних дел Виталия Захарченко с участниками «Врадиевского хода», в ходе которой глава МВД пообещал не наказывать тех, кто лично пожаловался ему на милицейский беспредел.

Создается ощущение, что воспоминания о Майдане 2004 года сегодня превратились для многих политиков в чемодан без ручки. Представителям нынешней власти они напоминают о громком поражении Виктора Януковича, которые его сторонники считают несправедливым. Поэтому любые попытки напомнить о тех событиях не словом, а делом встречают резкий ответ власти. Президентским противникам синдром Майдана не позволяет трезво оценить свои силы и выстроить собственную стратегию протеста, без подражания яркому, но минувшему событию.

Тем временем большинство назначений рассматривается в контексте будущих президентских выборов. Так воспринимается в оппозиционной среде, к примеру, избрание председателем Конституционного Суда Вячеслава Овчаренко, хотя КС давно является вотчиной Виктора Януковича, от которой оппозиционерам сложно ожидать даже формальное доброе слово. Вопрос независимости и эффективности судебной власти уже давно превратился в проблему национального масштаба.

Противники власти готовятся к будущей избирательной кампании, набираясь сил на хороших курортах. Ищущий себя в качестве оппозиционного гуру Юрий Луценко, которого сложно заподозрить в нелояльности Юлии Тимошенко, публично предположил, что ее выезд на лечение за рубеж усилит возможности оппозиции, став ее победой. Мнение Юлии Владимировны по этому вопросу остается неизвестным, ее дочка Евгения утверждает, что никаких официальных приглашений о выезде на лечение за рубеж лидер «Батькивщины» пока не получала.

Тем временем большая политика в Украине невольно опустилась на уровне городов, являющихся признанными центрами оппозиционной активности. В столице председатель КГГА Александр Попов предложил лидерам оппозиционных парламентских фракций обсудить ситуацию вокруг Киевсовета, но на встречу к нему пришли лишь избранные в Киеве депутаты-мажоритарщики. Диалог с ними превратился во взаимный обмен ультимативными заявлениями, и теперь Попов будет продвигать в информационном пространстве тему грядущего коммунального коллапса, спровоцированного блокадой оппозиционерами Киевсовета. В случае материализации слухов о проведении выборов мэра Киева в декабре 2013-го эта тема может стать одной из ключевых для столичного градоначальника. Неожиданное продолжение получила сессия Львовского городского совета для мэра города Андрея Садового. В субботу, 20 июля, он дважды стал объектом нападения недалеко от рабочего места в городской ратуше. Пока непонятно, были это действия одиночки (милицией задержан 32-летний львовянин) или же отношения Садового и партии «Свобода», пытающейся стать полноправной хозяйкой Львова, выходят на новый уровень.

Евгений Магда