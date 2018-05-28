Лукаш предлагает заглянуть ей в голову, но не трогать прическу, Катеринчуку хватает жены

Мы попробовали узнать, кого украинские политики считают наиболее элегантным и модным в своих кругах и пользуются ли они услугами имиджмейкеров.

Анна Герман, ПР ВСЕ ИМИДЖМЕЙКЕРЫ, СТИЛИСТЫ – ИЗ СФЕРЫ ДЕШЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

У нас очень много элегантных мужчин. Самый элегантный, возможно, Сергей Головатый.

Вообще человек, которого народ избирает на службу, должен быть более демократичным во всем, и в своем стиле жизни также. Политик не должен следить за модой. Политик должен следить за модерновой мировой мыслью. Не нужно путать парламент с подиумом, а сессию парламента – с Fashion week.

Пользоваться услугами имиджмейкеров – для меня смешно и дико. Если человек самодостаточен, если его избрал народ, то именно жизнь была для него имиджмейкером. Его внутреннее содержание отвечает тому, как она выглядит. Это не должно быть последним писком моды, но это должно отвечать его внутреннему миру. А все эти имеджмейкеры, стилисты – из сферы дешевых технологий.

Татьяна Засуха, ПР САМЫЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ МУЖЧИНА В МОЕЙ ФРАКЦИИ – МОЙ ЛИДЕР

Самый элегантный мужчина в моей фракции – мой лидер. Он красив и умен. Мне нравится его стиль.

Я считаю, для политика не важны разные модные аксессуары, главное – это правильность и откровенность. И это как раз важнейшие черты характера моего лидера.

А мода – это достояние тех людей, которые не может достичь чего-то в политике. Мода настигает политику.

Пользоваться услугами имиджмейкеров может немножечко нужно. Но то, что у политиков естественно, того нельзя искривить.

Владимир Яворивский, БЮТ У БОГАТЫРЕВОЙ НЕТ ТАКОГО ШАРМА, КАК У ТИМОШЕНКО

Конечно, это Юлия Тимошенко... Элегантность у нее во всем – изысканный вкус, одежда, прическа, как она ходит, как она смотрит. Для меня как для мужчины это элегантность высшего сорта.

Скажем, Раиса Богатырева – не бедный человек – тоже одевается со вкусом, но у нее нет того шарма. Это я говорю как мужчина, а не как политик, и совсем не из-за того, что я к Богатыревой в оппозиции или она ко мне. В Юли это все изысканно. Причем у нее элегантность без перебора.

Более-менее элегантный в оппозиционной фракции – Вечерко. Он одевается со вкусом.

Часто бывает, человек приходит в шикарном карденовском костюме, но такое впечатление, что главное у него костюм, а сам он – приложение к этому костюму.

Каждый человек в меру своего вкуса, в меру своих взглядов на жизнь должен время от времени следить за модой. Я иногда вижу на улице 75-летнего дедушку, очень красиво одетого. И видно, что эта одежда будто уменьшает его возраст и делает его более бодрым.

Дорогие аксессуары для меня – это полные глупости. Политик ты или не политик – не суть важно. Другой вопрос – бизнесмены. Я где-то слышал, что для бизнесмена, когда он встречается с партнером, важно, какая у него ручка, часы, костюм. А для политика носить дорогие часы – это полный идиотизм. Я вот недавно прочитал, что Кобзону подарили часы за $40 тысяч. Я не представляю, как эти часы носить. Это тогда под них нужно золотую руку или золотые перчатки иметь.

Андрей Шкиль, БЮТ НАШ ЛИДЕР – САМЫЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ ПОЛИТИК

Конечно, наш лидер – Юлия Тимошенко – самый элегантный политик. Она выглядит в соответствии со стилем, который подходит к деятельности, которую она проводит.

Важно, чтобы образ политика отвечал его внутреннему миру.

Политик может следить за модой, и ничего плохого в этом нет. Кое-кому не мешало бы воспользоваться услугами имиджмейкеров, а некоторые могут самостоятельно с этим справиться.

Ксения Ляпина, НУ-НС МНЕ ФИОЛЕТОВО, КАК ОНИ ОДЕТЫ, ЕСЛИ ОНИ НАРУШАЮТ ОБЕЩАНИЯ Я не оцениваю элегантность политиков, особенно сейчас, когда у нас идет бурный политический процесс. Честно говоря, мне фиолетово, насколько они элегантны, если они нарушают свои обещания перед избирателями. Даже задумываться над этим не хочу.

Политик может следить или не следить за модой, но в первую очередь он должен быть политиком. Барство в Верховной раде нужно прекращать. Не часами должны выделяться депутаты, а в голове у них должно что-то быть.

Сначала политикам нужно пользоваться услугами какого-то врача, чтобы совесть вернуть, а затем уже услугами имиджмейкеров.

Алексей Плотников, ПР АКСЕССУАРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОБРОТНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ

Оценивать коллег относительно элегантности – это по меньшей мере некорректно. Кто-то может обидеться. Я могу, например, оценивать журналистов...

Не думаю, что политик должен следить за высокой модой, посещать все показы, но в целом придерживаться каких-то модных тенденций нужно. Аксессуары должны быть добротными и качественными. А такие вещи, как правило, стоят дорого...

В том, что политики пользуются услугами имиджмейкеров, я не вижу ничего ни плохого, ни хорошего. Если недостает фантазии, если политик не чувствует себя, – пусть кто-то над ним работает.

Елена Лукаш, ПР ЗАГЛЯНИТЕ ЛУЧШЕ НАМ В ГОЛОВУ, А НЕ СРАВНИВАЙТЕ ПРИЧЕСКИ

Я считаю огромной ошибкой проводить кастинг среди политиков. Зачем появляются статьи о том, что на ком-то плохо сидел костюм, а у кого-то он стоил $10 тысяч?

Политики приходят работать политиками, а не появляются в парламент на показы мод, демонстрацию фигур, волос, ногтей, обуви, сумочек. Как по мне, мода для политика вообще не нужна.

Политики часто бывают в округах, в больницах, в комитетах, на политических встречах – в этом их работа. Если они проводят досуг на каких-то показах – это очень правильно. Но я категорически против того, чтобы эту тему поднимали в прессе. Это только унижает образ парламента или обижает государственного служащего. Загляните лучше нам в голову и в душу, а не сравнивайте туфли или прически.

Владислав Каскив, НУ-НС ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ В ПОЛОСАТЫХ КОСТЮМАХ НЕ ХОДИЛИ

Я мог бы назвать много элегантных политиков из нашей фракции – это Онищук, Князевич, Катеринчук. В Партии регионов тоже есть – Святош, Хомутинник, Мирошниченко, Клюев...

Политику желательно следить за модой, но не обязательно. Главное, чтобы со вкусом все было нормально, чтобы в полосатых костюмах не часто ходили. И пользоваться услугами имиджмейкеров было бы не лишним.

Вообще с умными людьми по максимуму нужно общаться всем. А имиджмейкеры, как предусматривается, это профессиональные консультанты. Не думаю, что принципиально важно иметь дорогие часы, главное, чтобы он был элегантен. А сам я никогда часов не ношу...

Михаил Поживанов, БЮТ БЕЗ БАРСЕТОК МОЖНО СПОКОЙНО ОБОЙТИСЬ Самая элегантная у нас Юлия Владимировна. Она всегда прекрасно выглядит, всегда ею гордишься. Это пример и женщины, и политика. Иногда даже трудно представить, чтобы человек мог совмещать все эти черты. Но у Юлии Владимировны они есть.

Достаточно элегантный политик в ПР – Андрей Клюев.

Без всех этих часов, барсеток, футляров можно спокойно обойтись. Дорогие аксессуары важнее для бизнесменов, а не для политиков.

Я вообще не пользуюсь часами, мне хватает часов на мобильном телефоне. А визитки я могу положить в верхний карман пиджака или в папочку или портфель.

Политик никогда не бежит впереди моды. Он всегда консервативен. Когда даже в деловой стиль приходят какие-то изменения, политик один из последних, кто начинает эти вещи использовать.

Чтобы быть настоящим политиком, нужно пользоваться услугами имиджмейкеров. Все мы не безукоризненны, и люди, которые разбираются в тех или иных отраслях, должны что-то подсказывать. А ты должен выбирать из их предложений и подсказок что-то для себя.

Николай Катеринчук, НУ-НС МНЕ ХВАТАЕТ СОВЕТОВ ЖЕНЫ

В нашей фракции мне нравятся все политики, особенно женщины.

Элегантный в Партии регионов, наверно, Валерий Коновалюк, и там тоже есть много прекрасных женщин.

Человек, который представляет народ Украины, в том числе и на международной арене, должен иметь современный вид, не дешевый. Но и перебор не нужен – штиблеты из страусовой кожи за $2,5 тысяч носить не нужно. А вообще это дело вкуса. Каждый мужчина для себя сам решает, какие игрушки ему одеть – цепи, перстни, часы. Сегодня политический класс фактически задавлен бизнес-классом, который господствует в политике. Именно бизнес-класс диктует “Майбахи”, “Мерседесы” и др.

Думаю, все члены Кабинета министров и Президент должны иметь своих имиджмейкеров, чтобы современно и достойно выглядеть во время встреч с европейскими или американскими коллегами. Но большинство политиков пользуются советами своих жен. Собственно, я тоже пользуюсь советами своей жены, и мне этого хватает.

Опрашивала Анна Ященко