Украинский интерес. Эхо Волыни и в Сочи опять не очень

Обсуждение Волынской трагедии украинскими и польскими политиками едва не привело к серьезному ухудшению двусторонних отношений. После подписанного третью украинских парламентариев (назвать их слугами народа язык не поворачивается) обращения к Сейму с призывом признать события на Волыни геноцидом поляков, тамошним депутатам с большим трудом удалось избежать соблазна сделать события 70-летней давности однозначно воспринимаемыми по свою сторону польско-украинской границы.

Полагаю, что свою роль сыграли и взвешенная позиция президента Бронислава Коморовского, готового прибыть в Луцк для участия в траурных мероприятиях, и министра иностранных дел Радослава Сикорского, призвавшего Сейм не принимать резолюцию, способную повредить евроинтеграционным устремлениям Украины. В результате польские законодатели признали события на Волыни этнической чисткой с элементами геноцида.

Остаток лета евроинтеграционный процесс будет поставлен на паузу. Премьер-министр Николай Азаров поручил подчиненным разработать необходимые законопроекты до сентября, чтобы вынести их на рассмотрение парламента. Сомнительно, что оппозиционным парламентариям удастся добиться созыва внеочередной сессии Верховной Рады до начала сентября.

Интересно отметить, что и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, и глава комитета по международным делам Европарламента Эльмар Брок подчеркнули, что освобождение Юлии Тимошенко является важнейшим условием сближения с Украиной. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу отметил в Варшаве, что получил заверения украинского руководства о готовности выполнить требования, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации. Он также обратил внимание на необходимость реформировать украинскую систему правосудия.

При этом Россия подобных требований Украине не выдвигает, что не помешало премьер-министру Дмитрию Медведеву «откровенно разъяснить позицию» Москвы относительно присоединения нашей страны к Таможенному союзу. Наверное, это «откровение» и можно назвать главным результатом визита в Сочи Николая Азарова. Заявленная готовность возобновить совместный выпуск самолетов Ан-124 («Руслан») выглядит хорошей миной при плохой игре, как и обсуждение перспектив создания российско-украинского зернового пула. Украинско-российские отношения продолжают отравляться «газовой темой», в которой Киев и Москва никак не могут найти общий язык.

Евгений Магда