Тарасюк, Жвания, Стецькив и другие товарищи не на шутку обиделись на Балогу

В Верховной Раде объявили о создании демократической коалиции, в которую вошло 227 депутатов фракции НУ–НС и БЮТ. Свершилось или нет? Состоялась ли коалиция? Посмотрим во вторник. Именно до вторника под радостное улюлюканье регионалов (типа: видите, коалицию создали, а спикера-то не выдвинули!) Роман Зварыч, народный депутат от НУ–НС

который вел пленарное заседание, объявил перерыв. Скажите, обратилась я Зварычу в кулуарах, а почему все-таки Иван Плющ не стал членом демократической коалиции?

– Мы все равно можем и должны привлекать Ивана Степановича к работе во фракции, – уклончиво сказал депутат. – У него колоссальный опыт, и его пребывание во фракции лично мне делает честь. Я мог бы спросить его, почему он не вошел в демкоалицию. Мог бы, но не настаиваю на объяснениях, потому что он имеет право на свою позицию. Но все, что я сказал, касается только одного Плюща, а не остальных членов фракции, которые затягивали с подписанием обязательства.

Не будем трогать Плюща, тем более что сама Тимошенко нежно с ним полуобнялась в проходе в зал, возможно, демонстрируя уважение к его мнению. Захотел остаться в сторонниках широкой коалиции, остался – в его возрасте нехорошо так быстро менять взгляды. Даже, если это взгляд на формат коалиции. В конце концов, если голосовать будет так, как решило большинство, ему простят его «особое мнение».

Возвращаясь к событиям вчерашнего дня… Семь человек, которые не

подписывали обязательство вступить в коалицию демсил, вчера подписали его после встречи с Виктором Андреевичем. Наблюдала, как сегодня двух неподписантов Игоря Криля и Василия Петевку журналисты пытались допытать, прислали ли им текст коалиционного соглашения (ранее они мотивировали свое неподписание тем, что якобы не видели текста соглашения. – Авт.) и какие же аргументы нашел для них Президент. Игорь Иванович стыдливо отбивался и пытался побыстрее пройти в зал.

Рассказывают, что на утреннем закрытом заседании фракции НУ–НС ее члены очень жестко требовали от Петевки и Криля сдать мандаты.

– Скажите, – обратилась я к Николаю Онищуку, депутату от НУ–НС, до вчерашнего дня фигурировавшего в неподписантах соглашения, – тем, что вы попали в проходную часть списка НУ–НС, вы во многом обязаны Вячеславу Кириленко. Не подписывая обязательство, вы играли против него… Вы подыгрывали главе Секретариата Виктору Балоге?

– Мое личное отношение к Вячеславу Анатольевичу не изменилось. Я отношусь к нему с глубоким уважением. Но мне кажется, что некоторые из молодых депутатов нашей фракции забыли, кто сыграл одну из ключевых ролей во время весеннего кризиса, благодаря кому были достигнуты договоренности по проведению выборов. Нельзя оспаривать роль Виктора Балоги в урегулировании кризиса. Я не выступал за Секретариат, я выступал за гармонизацию отношений с Секретариатом и, если хотите, за триединство Главы державы, фракции и Секретариата по всем аспектам политики – начиная от создания коалиционного соглашения и заканчивая кадровыми вопросами.

– Сегодня на заседании фракции Борис Тарасюк потребовал отставки Балоги. Вы поддерживаете это требование?

– Я думаю, что это не Борису Ивановичу решать.

Кстати, вопрос о том, будет ли подниматься тема отставки главы президентского Секретариата, мы задавали практически всем депутатам от НУ–НС.

– Думаю, да, – абсолютно уверенным тоном ответил Давид Жвания.

– Не сомневаюсь, что это будет рассматриваться на политсовете, – сказал Александр Омельченко.

Очень разошелся самоборонец Тарас Стецькив.

– Перед тем, как начать работу, мы должны, просто обязаны наказать виновных. Люди, которые не подписывали до вчерашнего дня соглашение, дискредитировали фракцию, давали повод обливать нас грязью. И они должны быть наказаны!

– Но ведь они просто рядовые исполнители чужой воли?

– Иногда рядовых исполнителей надо наказывать в первую очередь.

– А Виктора Ивановича захотите «отставить»?

– Думаю, да.

В общем-то, во всей этой истории, хочется отдать должное Вячеславу Кириленко. Его могут называть «золушкой» и попрекать недостатком харизмы, но уже второй раз он отказывается от своих притязаний во имя, простите, интересов партии. Первый раз отказался от первого номера в избирательном списке НУ–НС. Сделал это, напомню, внешне легко, тут же выступив на совместной с Юрием Луценко пресс-конференции и сняв тему. Второй раз – сейчас. Даже, имея поддержку фракции, он взял самоотвод от претензий на спикерство, не делая тему своих кадровых притязаний предметом борьбы и таким образом просто спасая «лицо» фракции.

Кстати, почему-то очень не в духе была регионалка Раиса Богатырева. Она под шумок этих коалиционных проблем сама очень рассчитывала «порулить» парламентом.

На утреннем заседании фракции НУ–НС на пост спикера был предложен Арсений Яценюк. Поддержит ли Арсения Петровича фракция? Чья он кандидатура – того же Виктора Ивановича или все-таки Виктора Андреевича? Не позвонит ли Виктор Иванович с просьбой: Сеня, не спеши… Не выполняет ли Арсений Петрович роль такого «предварительного» кандидата, после провала которого будет поставлен вопрос о спикерстве, скажем, Юрия Еханурова или кого-нибудь еще (что также предполагалось аналитиками)? Все эти вопросы мы задавали членам фракции НУ–НС и получали полярные ответы. Самый дипломатичный из них: дайте Арсению Петровичу прилететь из Мадрида (он пребывал там с визитом в статусе главы МИД. – Авт.) и пройти обсуждение на фракции.

– Ну, не обижайте Президента, – укорил нас член НУ–НС Виктор Тополов, – Арсений Петрович стопроцентно его инициатива.

Все опрошенные нами депутаты новосозданной коалиции считают, что два самых тяжелых испытания большинства еще спереди – голосование за спикера и премьер-министра. Более оптимистично настроен БЮТ. Они, к слову, готовы принять любую кандидатуру от НУ–НС на пост спикера.

– Ну, предположим, что вы победили. А как вы будете работать с 227 голосами? – спросила я бютовца Андрея Шкиля.

– Не надо волноваться, – ответствовал Шкиль. – Дайте нам победить, голосовать будет кому.

Звучит обнадеживающе.

Маша Мищенко