Украинский интерес. Осторожный еврооптимизм и недружественный Миллер

Идея сближения с Европейским Союзом никак не может стать для украинской элиты консолидирующей. Как ни стараются представители власти и оппозиции, но их публичные декларации стремления привести Украину в европейскую семью народов звучат с разными интонациями. Например, Николай Азаров в Люксембурге сумел убедить своих евро-собеседников, что недостаточно эффективно в направлении евроинтеграции трудится именно Верховная Рада. Еврокомиссар Штефан Фюле и глава делегации Европейского парламента по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль призвали наших парламентариев к порядку на понятном (русском) языке, упустив важный факт: самая крупная фракция в парламенте Украины – Партии регионов. Похоже, Николай Янович и его подчиненные уверены в неизбежности подписания в ноябре Соглашения об ассоциации.

Скажем прямо: ни Европарламент (устами своего президента Мартина Шульца), ни ПАСЕ, заседание которой прошло на минувшей неделе, не подбросили ложек дегтя в бочку меда евроинтеграции Украины. Одна из причин – европейские политики не хотят портить себе летний отпуск посредничеством в переговорах «регионалов» и оппозиционеров. В любом случае прикрикнуть на официальный Киев в Брюсселе еще успеют. Если понадобится.

Виталий Кличко и Арсений Яценюк тем временем пропагандируют евроинтеграцию для иностранных потребителей. Лидер «УДАРа» в Париже, а глава политсовета «Батькивщины» в Вашингтоне уверенно выказывали надежду на подписание Соглашения об ассоциации, при этом Яценюк грозил санкциями украинскому руководству, если оно откажется выпустить Тимошенко на свободу. Подтвердить серьезность позиции Арсения Петровича, по всей видимости, должна была резолюция комитета по международным делам Сената, утверждение которой совпало с пребыванием в Вашингтоне главы «сердечного» политсовета. Кличко в Париже, который отличается особыми отношениями с Москвой, критиковал перспективу присоединения Украины к Таможенному союзу.

Уже в Киеве Арсений Яценюк от имени ведомой им парламентской фракции выразил готовность отказаться от парламентских каникул, дабы подготовить необходимые для подписания Соглашения об ассоциации законопроекты. Арсений Петрович руководствовался партийной дисциплиной, ведь с инициативой усадить политиков за национальный круглый стол выступила Юлия Тимошенко. К экс-премьеру в последнее время зачастили Александр Квасьневский и Пэт Кокс: Европарламент, пусть и не собирается вводить санкции против украинских чиновников, но держит руку на пульсе экс-премьера в прямом смысле этого слова.

Очень чутко реагируют на развитие событий в Украине заклятые друзья из Москвы. Как только во внешнеполитической риторике отечественных чиновников зазвучала надежда на превращение нашей страны благодаря крупнейшим в Европе подземным хранилищам газа в энергетический хаб континентального масштаба, как вмешался шеф «Газпрома» Алексей Миллер. После ежегодного собрания акционеров самого известного в мире РАО он заявил, что российская энергетическая монополия никогда не будет хранить «голубое золото» в украинских ПХГ. Не слишком дружественное заявление, к которому привело уменьшение объемов закупки российского газа Украиной. С другой стороны, констатация Алексея Борисовича о неведении переговоров о создании с Украиной газотранспортного консорциума должно порадовать наших патриотов.

Что касается широко обсуждаемой в социальных сетях встречи Виктора Януковича с вождями американских индейцев, то к внешней политике и украинскому интересу она отношения не имеет.

Евгений МАГДА