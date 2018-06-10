«Как котят»: депутаты смогут пилить бюджет заочно

Итак, в среду глава бюджетного комитета Верховной Рады, народный депутат от Партии регионов Евгений Геллер сделал своим коллегам «революционное» предложение: принимать решения путем оформления письма-согласования. Коллеги согласились. Большинство коллег, точнее.

К слову, такой документ – письмо-согласование – широко используется в хозяйственной деятельности украинских (и не только) предприятий, так как при подготовке совместного проекта между различными организациями нередко возникает необходимость обсуждения отдельных деталей и условий. Собственно, письмо-согласование позволяет, учитывая интересы сторон, вырабатывать единую позицию по всему списку спорных вопросов.

Как правило, такое письмо является лишь промежуточным вариантом сотрудничества между сторонами. Но дает основания для принятия окончательного решения.

Перераспределить бюджетные деньги «заочно» смогут 19 депутатов

А применима ли такая практика в работе бюджетного комитета Верховной Рады? Скорее всего, нет. Во-первых, потому, что парламентский комитет — единая структура, коллегиальный орган принятия решений, а не какие-то мифические подразделения или разные организации. Во-вторых, потому, что в законе о комитетах четко сказано, что депутаты должны принимать решения в условиях гласности, плановости и свободного обсуждения. В-третьих, потому, что депутаты — члены комитета, получают зарплату за то, что ходят на работу, а не слепо ставят подписи под документами, находясь в «заграничных округах».

«В порядке речь идет возможности «заочного» голосования. Де-факто, депутаты могут не ходить на заседания комитета, а где-то на листочке написать, что я «за» такое-то решение. Это прямое нарушению законов о комитетах Верховной Рады и закона о регламенте. В частности, в законе о комитетах четко указано, что решения принимаются исключительно на заседаниях комитетов путем личного голосования. То есть, человек должен прийти, зарегистрироваться, присутствовать, должен быть физический кворум и только тогда это решение может быть принято», - рассказал УНИАН член бюджетного комитета, депутат-УДАРовец Павел Ризаненко.

По его словам, это не первая попытка руководства комитета принять решение о «заочном» голосовании. Еще в начале второй сессии, в феврале, бюджетный комитет хотел ввести порядок принятия решений с помощью письма-согласования. Тогда членам комитета предлагалось использовать такую функцию в случае отсутствия кворума на заседании. «В нынешнем варианте о кворуме вообще речь не идет», - отметил парламентарий.

Впрочем, эти факторы не были приняты во внимание другими членами бюджетного комитета, когда они согласились с предложением Евгения Геллера. И теперь перераспределять расходы главной финансовой сметы страны, предоставлять кредиты в рамках бюджетных программ, распределять субвенции и дотации для местных бюджетов, менять источники финансирования госбюджета, можно будет, не выходя на работу, одним росчерком пера.

«Все это связано с тем, что депутаты не хотят работать. Не хотят ходить на комитет, изучать законопроекты... Им легче подписаться под какой-то глупостью непублично. Тогда им кажется, что их никто не видит, и нет моральной ответственности», - считает Ризаненко.

Примечательно, что решение будет считаться принятым, если под ним подписались большинство депутатов комитета. Учитывая, что всего в нем насчитывается 37 человек, для продавливания того или иного вопроса, достаточно 19-ти подписей «лояльных» парламентариев. Собственно, из вышеупомянутых 37-ми членов бюджетного комитета 19-ть — представители Партии регионов. Поставят ли они свои подписи под согласованием тех или иных распоряжений правительства? Риторический вопрос.

Кому это выгодно

Перераспределять же будет что. Напомним, 18 июня Верховная Рада провалила отчет Кабмина о выполнении бюджета-2012. При этом, многие парламентарии отмечали, что провальным может оказаться и выполнение бюджета-2013. Чтобы этого не произошло, необходимо провести секвестр главного финансового документа страны. Проще говоря — сократить расходы. Но Кабмин идти на такие меры не спешит. Незачем. Получив контроль над бюджетным комитетом, можно запросто «перебрасывать» деньги с одних госпрограмм на другие.

К примеру, в прошлом году, в аккурат перед началом парламентской избирательной кампании, Кабмин в рамках программы «Государственные капитальные расходы, распределяющиеся Кабинетом Министров Украины», профинансировал улучшение среды обитания избирателей центральной и юго-восточной Украины. Деньги, в основном, предназначались «для строительства, реконструкции, ремонта и содержания улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах», «капитального ремонта внутриквартальных проездов», достройки и ремонта школ, домов культуры и больниц.

В марте текущего года правительство подготовило перечень объектов, которые в 2013 году будут финансироваться из госбюджета как инвестиционные. По данным народного депутата от «Батькивщины» Александра Черноволенко, наибольшие суммы в этом перечне достались городу Енакиево — 100 млн гривен и Донецкой области — 60 млн гривен. В то же время, Одесса получила на всю область лишь 19 миллионов, Черкассы — 10, а Черновцы и вовсе 7 миллионов.

При этом, по словам народного депутата от КПУ, первого замглавы бюджетного комитета Оксаны Калетник, список этих объектов «взялся неизвестно откуда», так как перечень не согласовывался с местными администрациями. «Теперь они жалуются, что средства выделили на строительство объектов, которые не являются для них приоритетными на сегодняшний день», - пояснила парламентарий.

Более того, контролировать строительство также будут не местные органы власти, а Минрегионстрой.

Дополнительные средства также выделили Генпрокуратуре — 209 миллионов, СБУ — 31 миллион и Государственной службе охраны — 48 миллионов гривен. Для сравнения, Минздраву для капитального ремонта и расширения Национального института рака с запланированных 100 миллионов гривен урезали финансирование до 60 миллионов. Ну, и на свои округа депутаты-мажоритарщики кое-что «утянули».

Не менее интересными являются и свежие распоряжения Кабмина для перераспределения бюджетных денег. К примеру, документом № 395-р правительство уменьшает объем расходов на обеспечение перевозок высших должностных лиц государства авиационным транспортом на 19 млн. 799,2 тыс грн. Казалось бы — экономия государственной казны. Но – нет. Распоряжение предусматривает «переброску» почти 20 млн гривен на ремонт никому не нужных… вертолетов. Как объясняет распорядитель средств (Государственное управление делами), у Государственного авиационного предприятия «Украина» появилась насущная потребность в проведении капитального ремонта и восстановления летной годности вертолетов Ми-8 МТВ-1, которые должны обеспечивать авиаперевозки высших должностных лиц государства, но находятся в нерабочем состоянии в связи с истечением установленного срока службы.

Однако, вернемся к «покращенню» бюджетного комитета. Нововведения устраивают далеко не всех его членов. «Наши заседания и так были крайне нерабочими. А сейчас и вовсе оказались не нужны», - рассказала УНИАН первый замглавы бюджетного комитета, коммунистка Оксана Калетник.

По ее словам, руководство комитета занялось подтасовкой процедур для получения нужных Кабмину результатов. Когда комитет собирается на заседания, как бы там ни было, у депутатов от разных фракций — разные мнения относительно того или иного вопроса. А после введения письма-согласования, высказаться по решению смогут далеко не все. Более того, существует вероятность, что часть членов комитета вообще будет не в курсе происходящего.

Ее коллега по комитету, народный депутат от «Батькивщины» Татьяна Слюз также обратила внимание на незаконность принятого решения и поддержала обращение группы парламентариев в регламентный комитет Верховной Рады за разъяснениями.

Тем временем, в провластном лагере не видят ничего страшного в новом порядке принятия решений. «Это обычная практика работы бюджетного комитета», - заверил УНИАН народный депутат от Партии регионов, в прошлом член бюджетного комитета Владислав Лукьянов.

По его словам, возможность принимать решения «заочно» позволит «разгрузить» парламентариев. «Сейчас идет огромный поток решений по согласованию, координации финансово-хозяйственной деятельности... Если не производить десятки корректирующих решений своевременно, будет накапливаться огромное количество дисбаланса», - считает он.

В свою очередь, в регламентном комитете не торопятся оценивать инициативность руководства бюджетного. Мол, когда к нам поступит обращение от депутатов, тогда и обсудим возможность «заочного» голосования. Как стало известно УНИАН, на момент написания этого материала, соответствующее обращение членов бюджетного комитета к коллегам из регламентного таки было отправлено.

Татьяна Урбанская