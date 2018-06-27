Вехи недели. Яценюк на взлете, Луценко на коне, Янукович на взводе

В украинской оппозиции происходят интересные процессы, которые невозможно объяснить исключительно партийным слиянием и поглощением. Похоже, мы имеем дело с качественно иной игрой, в которой на кону – не только предстоящие президентские выборы, но и политическое будущее в глобальном смысле. По крайней мере, до последнего времени бывший «фронтовиком» Арсений Яценюк решил сменить командный пункт и стал главой политсовета «канонической партии» (по определению Юлии Тимошенко). Интересно, понимают ли те, кто вставил в текст письма Тимошенко слова о каноничности «Батькивщины», что они тем самым приближают Юлию Владимировну к включению в сонм политических святых и отдаляют от реального влияния на внутрипартийные процессы?

Тимошенко думает о президентских выборах 2015 года, которые успела охарактеризовать как «жестокую политическую резню», и предлагает нарабатывать программу победы на них. Непосредственное участие Юлии Владимировны в главной гонке политической пятилетки остается под вопросом, что не помешало «Батькивщине» выдвинуть ее кандидатом в президенты. Этим «сердечники» (преимущественно ветераны оппозиционной деятельности) убили двух зайцев: напомнили Яценюку, что он в партии – нанятый менеджер с урезанными полномочиями, и уведомили Кличко, что тому придется конкурировать с дамой, поэтому неплохо бы вспомнить о хороших манерах.

Пока эксперты и журналисты были заняты подсчетом степени влияния Арсения Яценюка в обновленных руководящих органах «Батькивщины» (поверьте, что процесс «демобилизации» «Фронта змин» и наведения порядка в ПРП будет непростым), Юрий Луценко вышел на трибуну съезда политической силы, в которую еще в 2011-м влил свою «Народную самооборону». Юрий Витальевич ищет себя в качестве политического гуру в широком смысле этого слова, поэтому выступление было знаковым. Он призвал бороться за освобождение Юлии Тимошенко, раз она выдвинута кандидатом в президенты, сделать ставку на единого оппозиционного кандидата на президентских выборах, не упомянув фамилии, и убрать «генератор тушек» (по фамилии Мартыненко) из фракции «Батькивщина». Справедливости ради стоит заметить, что даже сложение Николаем Мартыненко депутатского мандата не решит проблему появления «тушек» во фракции «Батькивщина» - слишком заносчивым бывает в общении с депутатами лично Арсений Петрович.

Интересно, как повлияет проведение съезда «Батькивщины» на встречу президента с лидерами оппозиционных фракций. На минувшей неделе ее повестка дня утрясалась через посредника, словно общаться друг с другом собрались лидеры враждующих государств, а не политики, давно и хорошо знающие друг друга. Сама встреча получила благословление Юлии Тимошенко. Виктор Янукович не возражает против присутствия прессы, а Арсению Яценюку и Виталию Кличко теперь придется конкурировать друг с другом в градусе оппозиционного запала. Это компонент, в котором лидер «УДАРа» традиционно проигрывает. Попытки его соратников изобразить Кличко в качестве кулуарного переговорщика с западными политиками напоминают стремление классной руководительницы переодеть хулигана-переростка в пиджак с плеча отличника – слишком неубедительно.

Виктор Янукович тем временем провел риторическое упражнение «критика подчиненных» в рамках заседания Комитета экономических реформ. Одно из любимых детищ главы государства стало местом для критики подчиненных министров. В коридорах власти много и часто говорят о возможных кадровых перестановках во власти, игнорируя тот факт, что скамейка запасных у Партии регионов парадоксально короткая. Кадровые перестановки во власти будут больше напоминать игру в пятнашки, что для президента, мягко говоря, несолидно. Но Николай Азаров на всякий случай выразил уверенность, что Украину ожидает еще семь лет стабильности под руководством действующего главы государства.

Евгений Магда