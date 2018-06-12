Украинский интерес. Герольды евроинтеграции и выбор «Батькивщины»

После подписания меморандума об углублении сотрудничества с Евразийской экономической комиссией украинское руководство взялось промотировать евроинтеграционный курс нашей страны. Николай Азаров, например, заявил, что Украине предлагали серьезные экономические преференции за вступление в Таможенный союз, но наша страна не может вести себя подобно капризной невесте. Николай Янович прав, но реакция России на подобные проявления самостоятельности государств, которые в Кремле считают подшефными, также предсказуема. Высока вероятность, что из Украины попытаются лепить образ во всем виноватой невестки, благо информационных возможностей и желающих поспособствовать хватает.

Несколько выводов можно сделать из заявлений заместителя главы правления «Газпрома» Александра Медведева. Опытный топ-менеджер российской энергетической монополии заявил, что «Газпром» продолжает отслеживать ситуацию с недобором нашей страной газа по контрактам 2009 года, и напомнил, что они не предусматривают снижения цены «голубого» золота для Украины. Медведев назвал «опасными» реверсные поставки газа в нашу страну из Центральной Европы, чем немало позабавил профессионалов-газовиков.

Тем временем Виктор Янукович не только на территории Украины, но и в оказавшемся весьма гостеприимном Белграде повторял о своих надеждах на подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Отношения между Украиной и Сербией, которая также начинает процесс сближения с ЕС, могут быть взаимовыгодными, о чем свидетельствует готовность оперативно создать зону свободной торговли между нашими странами. Хотя Украине непросто тягаться с Россией, имеющей определенное влияние на Балканах, предложение для новых партнеров может быть достаточно выгодным, включая, к примеру, инвестиционную активность. Министр иностранных дел Леонид Кожара 5-6 июня побывал в Испании и Франции, которых сложно назвать симпатизирующими Украине.

Определилась со своим отношением к подписанию Соглашения об ассоциации и фракция «Батькивщина», которая при воздержавшемся Анатолии Гриценко подавляющим большинством голосов решила требовать освобождения Юлии Тимошенко как условия подписания СА. Эту позицию трудно назвать гибкой и соответствующей выбору самой Тимошенко, многократно подчеркивающей свою заинтересованность в максимальном сближении с ЕС. Похоже, внутрипартийная борьба за лидерство в крупнейшей оппозиционной силе выплескивается и в сферу внешней политики.

Хотя оппозиционеры не стали осуждать ежегодное президентское послание, требуя личного выступления Виктора Януковича с парламентской трибуны, внешнеполитические аспекты документа заслуживают внимания. Глава государства декларирует намерения повышать уровень энергонезависимости нашей страны, рассматривая как альтернативные источники поставок углеводородов Азербайджан и Туркменистан, отмечает необходимость строительства энергоблоков АЭС нероссийского производства и стремление получать сжиженный газ из Катара и США. Фактически Виктор Янукович предложил парламентариям дайджест разнообразных идей за добрый десяток лет.

Евгений Магда