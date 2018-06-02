Украинский интерес. Мифы и легенды интеграции

Стремление Украины избавиться от статуса «серой зоны в центре Европы» объективно осложняется фактически стартовавшей президентской кампанией. Однако логика развития событий такова, что действующему главе государства предстоит сделать геополитический выбор почти за год до дня голосования на главных выборах политической пятилетки. Масштабные полномочия украинского президента, отмечу, не исключают необходимости ратификации базовых внешнеполитических документов парламентом.

Поэтому не всегда понятна повышенная информационная активность лидеров оппозиции вокруг поездки Виктора Януковича в Астану с предшествующим ей блиц-вояжем украинского президента на переговоры с Владимиром Путиным, и последующего визита Николая Азарова в Минск, где украинский премьер подписал меморандум об углублении взаимодействия с Евразийской экономической комиссией. Украина получила доступ к внутренней кухне Таможенного союза, но не сможет непосредственно влиять на нее. Фактически сработала предложенная Виктором Януковичем для отношений с Таможенным союзом формула «3+1», которую настойчиво отбрасывало российское руководство. Сомнительно, что правительственная команда сразу после оценки стоимости украинской ГТС ринется проталкивать законопроект о реформировании НАК «Нефтегаз Украины» через недружелюбно настроенный парламент.

Можно ли официальному Киеву почивать на лаврах? Судя по заявлениям советника Владимира Путина Сергея Глазьева, утверждающего, что статус наблюдателя для Украины – первый шаг к вступлению в Таможенный и Евразийский союзы, нет. На входящие в ТС государства приходится добрая треть товарооборота нашей страны, и игнорировать этот факт неразумно. Поэтому стоит прислушаться к аргументам уполномоченного по внешнеполитическим и интеграционным процессам Константина Елисеева, утверждающего, что договоренности с Таможенным союзом – это поиск форм сотрудничества с постсоветскими странами, не наносящих вреда стратегическому курсу на евроинтеграцию.

Стоит отметить, что господин Елисеев, как известно, весьма скептичен в своем отношении к евразийскому направлению интеграции, чего не скажешь о министре иностранных дел Леониде Кожаре. Тот в ходе обсуждения ситуации в Украине в Европарламенте ухитрился не только продолжить убеждать собеседников, что в нашей стране нет политзаключенных и избирательного правосудия, но и заверил, что Партии регионов намного легче сотрудничать с «УДАРом», чем с другими оппозиционными силами. Оценит ли такой комплимент представителя «регионалов» хорошо известный и популярный на Западе лидер «УДАРа» Виталий Кличко – мы вскоре узнаем, но главе внешнеполитического ведомства полезно быть более сдержанным в своих оценках.

Тем более, что в Европейском Союзе все меньше скрывают: условие подписания Соглашения об ассоциации с Украиной – освобождение Юлии Тимошенко. Об этом прозрачно намекали представители Европарламента Пат Кокс и Александр Квасьневский, без обиняков заявил президент Европейской народной партии Вильфред Мартенс. Еврокомиссар Штефан Фюле выразил надежду на подписание Соглашения об ассоциации с Украиной и его парафирования с другими членами «Восточного партнерства». Похоже, украинским дипломатам этим летом придется приложить немало усилий для создания предпосылок для геополитического выбора в интересах страны.

Евгений МАГДА