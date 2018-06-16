Перевыборы в проблемных округах: кто на новенького

Затягивание с перевыборами происходит, в частности, из-за разного видения ситуации парламентскими большинством и оппозицией. Проблем, которые тормозят принятие четкого решения, как известно, несколько.

Первая — определение точной даты голосования. В правительственном законопроекте о перевыборах в проблемных округах, анонсированном в середине мая, изначально предполагалось, что решение о проведении выборов должно быть принято Центральной избирательной комиссией в течение 15 дней после вступления соответствующего закона в силу. Об этом речь шла и в заявлении пресс-службы правительства, об этом говорили и представители Партии регионов в кулуарах Верховной Рады. Однако в процессе внесения документа в парламент этот пункт из законопроекта таинственным образом исчез. На сегодняшний день и оппозиция, и власть, ждут решения по спорному законопроекту от Венецианской комиссии. Предположительно, ВК обнародует свои выводы в июне.

Вторая – количество округов, на которых планируется провести перевыборы: пять или семь. Напомним, после парламентских выборов 2012 года ЦИК заявила о невозможности установить результаты выборов в пяти одномандатных округах (№94, 132, 194, 197 и 223). А еще два «проблемных» округа появились в феврале 2013 года, когда Высший административный суд принял решение лишить мандатов еще двух мажоритарщиков — Александра Домбровского и Павла Балогу (округа №11 и №71). Примечательно, что Верховная Рада за досрочное прекращение полномочий этих депутатов (в отличие от экс-нардепа от «Батькивщины» Сергея Власенко) не голосовала. А сами парламентарии добровольно расставаться со своими мандатами отказались. Впрочем, точку в этом вопросе, пускай и больше походящую на запятую, поставил Конституционный суд. И именно его решение от 24 апреля в Кабмине использовали для включения еще двух округов в список «проблемных».

И, наконец, третья проблема — кандидаты, которые смогут побороться за шанс получить депутатский мандат. В оппозиции с кандидатурами все понятно: «Батькивщина», УДАР и «Свобода» приняли согласованное решение – на выборы пойдут те же, кто участвовал с наибольшей эффективностью в парламентской гонке осенью. Более того, в рядах меньшевиков не поддерживают идею проведения перевыборов на округах Домбровского и Балоги. «Мы будем настаивать на пяти округах, так как решения, принятые по Домбровскому и Балоге, являются незаконными», - заявил УНИАН лидер фракции УДАР Виталий Кличко.

Эту позицию можно понять. Во-первых, у оппозиции на эти округа банально нет альтернативных кандидатов. Во-вторых, такое решение в отношении 11-го и 71-го округов может быть связано еще и с тем, что никто из тройки лидеров не хотел бы влезать на вотчину Петра Порошенко и Виктора Балоги и, тем самым, портить с ними отношения. Сами Домбровский с Балогой без труда могли бы выиграть выборы повторно, но это чревато дополнительными расходами, плюс в существующей украинской действительности никто не застрахован от инспирированных конкурентами от власти уголовных дел, делающих участие в выборах невозможным.

Тем более у Партии регионов с кандидатурами ситуация патовая. Поддержать на перевыборах кандидатов образца 2012 года — заведомо обречь себя на поражение, или создать себе проблемы в глазах мирового сообщества, фальсифицируя результаты голосвания.

Киев уйдет «Свободе»?

Наименее проблемным в этом смысле для регионалов выглядит 223 округ в Киеве. От оппозиции участвовать в кампании намерен представитель ВО «Свобода», руководитель аналитической службы партии и депутат Вышгородского районного совета Киевской области Юрий Левченко, проигравший парламентскую кампанию-2012 (по данным ЦИК) Виктору Пилипишину.

Власть же, вероятнее всего, окажет поддержку либо вышеупомянутому фавориту избирательной гонки-2012 Пилипишину, либо экс-нардепу от Партии регионов Василию Горбалю – в случае их выдвижения. Хотя, на сегодняшний день ни один из них не ведет явной или скрытой избирательной кампании. Кроме того, Василию Горбалю все еще не дает покоя вовсе не депутатский мандат, а должность столичного градоначальника.

Свою попытку получить депутатский мандат самостоятельно Горбаль уже предпринимал осенью 2012-го. И не получил тогда поддержки со стороны Партии регионов. Разногласия между Горбалем и ПР начались в декабре 2010 года, после его отставки с поста губернатора Львовской области. По неофициальной версии, Василий Горбаль вернулся в парламент (так как был депутатом-совместителем) из-за низких результатов, полученных Партией регионов на Львовщине на местных выборах того же года. А к 2012 году окончательно разочаровался в своей политической силе и даже обещал покинуть ее ряды до парламентских выборов. Более того, заявил, что в случае своего избрания в Верховную Раду нового созыва не намерен входить во фракцию ПР.

А вот экс-глава Шевченковской районной администрации Киева Виктор Пилипишин вполне может сделать попытку обойти «свободовца» Левченко: по данным Центральной избирательной комиссии, осенью 2012 года он набрал на 442 голоса больше. Впрочем, скандальный и беспрецедентно долгий подсчет голосов на 223 округе обратил на себя внимание и милиции, и Генпрокуратуры. Последняя возбудила уголовное дело по факту фальсификации избирательных бюллетеней.

Попытать счастья на перевыборах могут и столичные мажоритарщики с других округов. В частности, выдвинуть свою кандидатуру в Шевченковском районе может Александр Супруненко (родной брат бывшего зятя Леонида Черновецкого Вячеслава Супруненко). На парламентской гонке-2012 в нокаут его отправила кандидат от оппозиции Ксения Ляпина. Не помогла даже «материальная помощь», щедро предоставляемая кандидатом Супруненко жителям Дарницкого и Днепровского районов столицы. Впрочем, Александр Супруненко далеко не беден и вполне может себе позволить провести еще одну избирательную кампанию. Хотя, опыт полугодичной давности недвузначен: купить выборы в Киеве сейчас – нереально. Гречку возьмут, продпайки разберут, а проголосуют все равно за того, кто будет выдвинут от оппозиции.

Финансовая составляющая новой кампании может не волновать и экс-кандидата по 218 округу столицы — Александра Третьякова. Осенью 2012 года избирательную гонку бывший соратник Виктора Ющенко вел с размахом. К сожалению, ни билборды, ни реклама в СМИ, ни постоянные упоминания на радио, не помогли обойти кандидата, поддерживаемого оппозиционными силами – экс-журналиста Владимира Арьева.

Пожалуй, в повторной битве за депутатский мандат в столице найдется еще не один желающий самовыдвиженец. Впрочем, конкретных фамилий потенциальных кандидатов официально не называет никто. «Как только будут назначены выборы, Партия регионов выдвинет своих кандидатов на проблемных округах... Может, кто-то из нынешних министров пойдет, или кто-то из парламентских журналистов», - отшутился на вопрос УНИАН народный депутат от Партии регионов Ярослав Сухой.

Не берется назвать своих возможных оппонентов и кандидат по 223 округу от оппозиции Юрий Левченко. По его словам, единственная стратегия, которую выгодно использовать власти на перевыборах в Киеве, это найти двух-трех условно «посторанжевых» и попытаться «растянуть» оппозиционный электорат на округе. «Такие люди есть, и Партия регионов попытается их использовать, так как прямой подкуп избирателей здесь (в столице) не действует», - отметил он.

Татьяне Засухе поищут альтернативу

Не действует (или действует не так, как ожидалось) прямой подкуп и в Киевской области. Пример тому — 94-й избирательный округ. Ни финансовые вливания, ни судебные разбирательства не помогли кандидату от Партии регионов Татьяне Засухе получить заветный мандат. По словам согласованного кандидата от оппозиции Виктора Романюка, сорвать выборы на округе «влетело» его оппоненту «в копеечку». «Кампания по срыву выборов на 94-м округе обошлась ей где-то в пять миллионов долларов», - рассказал он в интервью УНИАН.

Эти средства пошли на подкуп избирателей и «вторую зарплату» членам окружной избирательной комиссии. А еще один миллион из этой суммы, по информации кандидата от оппозиции, Татьяна Засуха взяла в виде кредита –буквально, накануне судебного заседания, которое и принесло ей «победу» в избирательной гонке. «Эти средства, вероятно, могли быть отправлены на подкуп членов окружной избирательной комиссии», - считает лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

По другим данным, Засуха получила нужную сумму в рамках большой кредитной линии, открытой еще в начале избирательного процесса. Но, так или иначе, столь грубое ведение избирательной кампании кандидата от власти не сыграло на руку власти. И тем более не сыграет в будущем, особенно, если «грязные» технологии так открыто будут применяться на перевыборах накануне саммита Восточного партнерства, где Украина намерена подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

Собственно, сегодня Татьяна Засуха успешно расширяет свой бизнес (и электоральную базу): в конце апреля Антимонопольный комитет предоставил разрешение подконтрольной ей агрофирме присоединить пять сельхозпредприятий в Киевской и Житомирской областях. «Чем больше у нее собственности, тем больше ей нужна защита. И депутатский мандат стал для нее еще более необходимым», - уверен Виктор Романюк.

Впрочем, в Партии регионов не желают наступать на уже опробованные грабли и защищать личные интересы семьи Засух. «Кандидатов нужно будет выдвигать «с нуля». И следует учесть ошибки, которые были допущены во время парламентской кампании 2012 года», - заявил УНИАН глава юридического департамента Партии регионов Владислав Забарский.

Среди тех, кто может побороться за мандат на перевыборах по 94-му округу, также называют, в частности, губернатора Киевской области Анатолия Присяжнюка и действующего вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко. Однако, последний не комментирует эту информацию, а глава обладминистрации отрицает слухи о намерении баллотироваться. Тем не менее, украинские политологи не исключают, что именно у этих кандидатов, если они пойдут на выборы, будет шанс на победу. «Ситуация перевыборов и так называемых промежуточных выборов, в принципе, уравнивает шансы всех кандидатов. В этом же случае, если голосование будет летом и явка избирателей — низкой, преимущество будет у тех кандидатов, у кого больше ресурс — организационный, финансовый и административный. Поэтому при условии, что Присяжнюк и Бойко готовы уйти из исполнительной власти, шансы на победу у них будут высокими», - рассказал УНИАН руководитель Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

В свою очередь, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев полагает, что выдвижение от Партии регионов по 94-му округу Юрия Бойко или Анатолия Присяжнюка вполне логично по двум причинам. Во-первых, они занимают не последние должности в Киевской области: Присяжнюк — губернатор, а Бойко — руководитель Киевской областной организации ПР. Во-вторых, депутатский мандат для обоих — возможность достаточно безболезненно пережить 2015 год в парламенте. «Возможно, группы влияния, которые стоят и за одним, и за другим из этих потенциальных кандидатов, думают о маневрах на случай обострения ситуации или вообще неблагоприятных условий в 2015 году. Таким образом, из Кабмина выводятся люди так называемой «газовой группы», - пояснил он.

Политолог не исключил, что сейчас старые регионалы, «недовольные нынешним окружением президента, будут «окапываться» в парламенте, бороться за будущую парламентскую конфигурацию и думать о защите своих финансовых и политических активов».

В Первомайске могут разгореться новые «войны»

Под вопросом у регионалов и Первомайск. Оппозиция уже заявила, что поддержит представителя «Батькивщины» Аркадия Корнацкого, которому для победы осенью 2012 года над экс-вице-губернатором Виталием Травянко не хватило каких-то 233 голоса. Примечательно, что при подведении итогов голосования, когда ситуация еще не зашла в клинч, на сайте ЦИК была опубликована обратная информация. Мол, это Корнацкий опережает Травянко на 200 с лишним голосов.

Впрочем, экс-вице-губернатор Виталий Травянко, из-за «победы» которого на 132-м округе в Первомайске едва не началась настоящая война, не будет выдвиженцем от Партии регионов на перевыборах. «Будет другой кандидат. Мы будем рекомендовать кандидата, поверьте, у нас есть достаточно достойных кадров, но принимать решение будет партия», - заявил губернатор Николаевщины и руководитель местной парторганизации ПР Николай Круглов в эфире одного из местных телеканалов.

Партия намерена принимать решение на основании некоего «праймериз». Во всяком случае, маститые регионалы в кулуарах парламента утверждают: ответ на вопрос о кандидатах по проблемным округам находится у социологов. «Уже сегодня проводятся социологические замеры по всем проблемным округам, и баллотироваться будут те, кто имеет наибольший шанс на успех», - подтвердила эту версию народный депутат от Партии регионов Инна Богословская.

Наиболее раскрученным на Николаевщине является действующий губернатор Николай Круглов. Но сам он утверждает, что на выборы пойдет лишь по команде сверху. Более того, по его словам, сегодня у него слишком много недоброжелателей, которые хотели бы сместить его с должности руководителя ОГА любой ценой. Поэтому он не хотел бы участвовать в перевыборах.

Еще один потенциальный кандидат на перевыборы по 132 округу не имеет отношения к партии власти, но может попробовать свои силы в Первомайске. Исполняющего обязанности председателя Николаевской областной организации ВО «Батькивщина» Михаила Соколова некоторые оппозиционеры называют «резервным» кандидатом по 132 округу.

Судя по его последним действиям: поздравлениям в День Победы ветеранов именно Первомайского, Арбузинского, Братского, Врадиевского и Кривоозерского районов (округ 132), распространением на округе газеты «Правда жизни», посвященной проблеме питьевой воды в прилегающих к Первомайску селах, и описанием заслуг на этом поприще самого Соколова, речь идет об уже начавшейся избирательной кампании.

В оппозиции уверены, что возьмут Черкасчину

Не менее интересными могут стать кадровые расклады по Черкасской области на проблемных округах 194 и 197. В частности, 194-й может стать весьма неприятным для оппозиции. Так, на сегодняшний день меньшевики официально договорились поддержать на перевыборах в этом округе депутата Черкасского городского совета от «Батькивщины» Николая Булатецкого. Но может случиться, что депутатский мандат станет необходимым оппозиционному экс-мэру Черкасс Сергею Одаричу.

Еще в апреле, сразу после своей скандальной отставки, Одарич заявил, что не намерен баллотироваться в народные депутаты на перевыборах в проблемном 194-м. Однако за месяц ситуация изменилась кардинально: против экс-мэра возбуждено уголовное дело относительно отдельных увольнений работников исполкома. По словам Одарича, это старые дела, которые давно прошли проверку прокуроров и судей. «Везде был отказ в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. А сейчас вдруг началось уголовное производство», - посетовал он и добавил, что расценивает эти события как политический заказ.

Лидеры оппозиции пока не комментируют возможность поддержки Одарича в случае его выдвижения кандидатом по 194-му округу. А политологи уверены, что ОО не намерена «менять коней на переправе». «Оппозиция вряд ли поддержит экс-мэра Черкасс и причин для этого достаточно много», - считает Владимир Фесенко.

Во-первых, есть принципиальное решение о поддержке тех кандидатов, у которых, по мнению ОО, отобрали победу на выборах 2012 года. И лидеры ОО не рискнут создавать прецедент, который может разрушить всю концепцию оппозиции на перевыборах. Во-вторых, Одарич был отстранен от власти голосованием большинства депутатов горсовета, в том числе, оппозиционных.

«Да, он — опытный политик, но поддержка и в рядах оппозиции, и среди избирателей, у него далеко не абсолютная», - подчеркнул Фесенко.

Впрочем, по его словам, Одарич может попробовать свои силы на перевыборах как самовыдвиженец. «У Одарича уже был опыт победы на промежуточных выборах. Если он этим воспользуется, сыграет на конфликтах с губернатоном области Тулубом, на противоречиях власти и оппозиции, то у него будет шанс», - отметил политолог.

Зато уверенность в победе выражает согласованный оппозицией кандидат по 197-му округу, один из координаторов Объединенной оппозиции Леонид Даценко. «Те кандидаты, которые, так или иначе, шли на парламентские выборы-2012 под флагами Партии регионов (даже если это были самовыдвиженцы), фактически себя дискредитировали. И сегодня в Партии регионов опасаются, что округа можно «засеять», но ничего при этом не «пожать», - заявил он УНИАН.

Напомним, по результатам голосования осенью 2012 года он отставал от лидера избирательной гонки, самовыдвиженца Богдана Губского на чуть более чем три тысячи голосов.

Впрочем, значительную часть потенциальных избирателей Даценко «отгрыз» УДАРовец Павел Филипенко, занявший, по результатам голосования, четвертое место. В ОО признают, что, если бы на парламентских выборах по округу шел один согласованный кандидат, перевыборы не потребовались бы.

Сегодня же, по словам Даценко, он уверен в победе, так как найти конкурентного оппозиции кандидата очень трудно. «Поэтому и тянут время с назначением перевыборов, чтобы найти потенциально сильных, таких, кто сможет хоть как-то побороться за победу», - считает он.

Тем не менее, о своем желании участвовать в перевыборах на 197-м округе уже давно заявил оппонент Леонида Даценко, вышеупомянутый самовыдвиженец Богдан Губский. Крупный аграрный бизнесмен, в свое время успевший посотрудничать со всеми партиями власти в Украине, готов доказать, что его поддерживает большинство избирателей округа, согласившись на прямую видеотрансляцию подсчета голосов – и на избирательных участках, и в окружной избирательной комиссии.

Впрочем, не все так однозначно. Если за Даценко готовы «вписаться» «Батькивщина», УДАР и «Фронт перемен», то Губскому поддержка Партии регионов может и не «светить». Не на руку этому кандидату его прошлая политическая карьера в рядах БЮТ, позиция спонсора партии «Батькивщина» и человека, особо приближенного к Юлии Тимошенко. «Его сложная и неоднозначная политическая история приведет к тому, что в Партии регионов его не будут поддерживать. Он не является для регионалов своим», - считает Вадим Карасев.

По мнению политолога, единственный вариант на использование бренда ПР был бы у Губского только в случае очень высоких шансов на победу. Но таковых, на сегодняшний день, нет.

В Партии регионов поясняют свою позицию относительно поддержки/неподдержки кандидатов иначе: мол, проводить перевыборы, используя старые подходы — нецелесообразно. «Нельзя считать, что и мы, и оппозиция, и избирательная «речка» - те же, что были на парламентских выборах осенью», - заявил УНИАН народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык, который восемь лет работал мэром Черкасс и, в свое время, в 2006 году, прошел в парламент по списку БЮТ.

По его словам, на парламентских выборах многие голосовали за бренд, а не за кандидата. Но сегодня избиратели уже успели пристальнее рассмотреть мажоритарщиков (как от власти, так и от оппозиции), рвущихся в Верховную Раду. «В двух округах на Черкасчине можно было хоть черта ставить от оппозиции, и избиратель проголосует... Но сегодня люди могут поддержать другого кандидата, если это будет уважаемый человек», - отметил он.

В частности, по мнению Олийныка, побороться за депутатский мандат на проблемных округах в центральной Украине может экс-нардеп от оппозиции Юрий Кармазин. По словам регионала, Кармазин «откуда-то оттуда родом, у него там корни». «Его никто не упрекнет, что он не согласовал свою кандидатуру с оппозицией. Кто с ним согласовывал списки на выборах-2012? Его просто выбросили... И, если этот кандидат появится на округе, у оппозиции будут проблемы», - заявил регионал.

Тем не менее, о прямой поддержке самовыдвиженца Кармазина пока речь не идет. Хотя именно его кампания по лишению новоизбранных народных депутатов полномочий сыграла на руку власти. «Благодаря» Кармазину Высший административный суд лишил мандатов Александра Домбровского и Павла Балогу, а Министерство юстиции в законопроекте о перевыборах на проблемных округах увеличило количество этих округов с пяти до семи. Учитывая, что в реальности, а не в фантазиях представителей партии власти, у Кармазина нет никаких связей с Черкасчиной (разве что, согласно биографии, он родился в Звенигородке Черкасской области), поддержка этого кандидата Партией регионов может оказаться банальной благодарностью за выполненную грязную работу.

Коммунистическая хитрость: ни вашим, ни нашим

Впрочем, сильно рассчитывать на поддержку админресурса и Партии регионов не стоит никому. «Нелогично поддерживать чужих. Во время выборов идет жесткая борьба, союзников в которой не существует», - заявил Владимир Олийнык. Однако четких критериев разделения на «свой — чужой» регионалы не называют. Разве что подчеркивают, что ни в коем случае не поддержат коммунистов.

Сами же коммунисты намерены включиться в борьбу на всех округах. «Мы будем выставлять своих кандидатов по всем проблемным округам», - заверил УНИАН лидер КПУ Петр Симоненко.

В то же время, по его словам, рассчитывать на победу в этой избирательной гонке не приходится – якобы из-за использования «крупным капиталом» различных политтехнологий для фальсификации результатов голосования. «Если у партии есть кандидат — он должен быть один на проблемном округе. Но кандидатов делают 10-15, чтобы обманывать народ», - считает Симоненко.

В свою очередь, его коллега по фракции Спиридон Килинкаров уверен, что коммунистам следует выдвигаться лишь по тем округам, где есть реальные шансы на победу. «Результаты этих выборов будут зависеть от честности проведения избирательной кампании», - отметил он.

А пока парламент не принял решение о перевыборах, в КПУ не рискуют называть своих кандидатов и заявлять о поддержке кого бы то ни было.

Тем не менее, заявления коммунистов о реальных шансах на перевыборах – где бы то ни было – политологи расценивают скептически. «У них не было особых шансов в мажоритарных округах и на обычных выборах. А сейчас, когда на несколько округов ринутся все миллионеры и миллиардеры, рассчитывать на успех и вовсе не приходится», - заявил УНИАН политолог Владимир Корнилов и добавил, что мажоритарные выборы Компартии противопоказаны.

*

Сегодня перевыборы на проблемных округах вовсе не так важны и для власти, и для оппозиции, как в случае, если бы они проходили в феврале или в марте. Без сомнения, и одни, и другие будут играть на выигрыш. Но этот выигрыш выгоден обеим сторонам лишь в том случае, если кампания пройдет без скандалов, накала политической атмосферы и негативного общественного мнения – как в Украине, так и за рубежом. А результаты избирательной гонки будут признаны, в том числе, европейскими институтами.

«Власть постарается действовать аккуратно, без нахрапа и продавливания результата», - считает политолог Вадим Карасев.

По его мнению, креативности от кандидатов ожидать не стоит, так как будут использоваться старые-добрые технологии «покупки» округа, его «засевания».

«Сегодня для власти главное — подобрать кандидата, который не вызывал бы отторжения у избирателей», - отметил он.

Политолог уверен, что такими кандидатами могут быть люди, прямо не связанные с Партией регионов, но готовые пополнить ряды парламентского большинства в будущем.

Татьяна Урбанская