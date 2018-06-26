Что случится с гривней, если евро дрогнет перед долларом

Что случится с гривней, если евро дрогнет перед долларом

15:33, 23 ноября 2007
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Джордж Буш повернулись к доллару лицом… Тенденция ослабления евро станет более устойчивой и продолжительной... Каким боком здесь гривня?…

Из США раздались оптимистические заявления о судьбе доллара – после того как на прошлой неделе он наконец-то прекратил свое падение к евро и даже немного подрос. Что ждет Украину?

Джордж Буш повернулся к доллару лицом

В конце прошлой недели министр финансов Соединенных Штатов Генри Полсон, выступая перед журналистами в Кейптауне, сообщил, что в ближайшие выходные на встрече министров финансов 20 ведущих стран мира (G20) будет обсуждаться вопрос усиления доллара. «Я считаю, что наша экономика продолжит рост, и ее основные долгосрочные преимущества отразятся на рынках», – заявил он.

Прогнозы такого же рода прозвучали недавно и из уст президента США Джорджа Буша. Он уверен, что сильная экономика Соединенных Штатов сможет восстановить утраченные позиции национальной валюты. «Если люди посмотрят на силу нашей экономики, то поймут, почему я убежден, что доллар станет сильнее», – сказал американский президент в интервью информационному каналу «Фокс бизнес». По его мнению, в США остаются сильными основные экономические показатели: низкая инфляция, невысокие процентные ставки, рост числа рабочих мест и ВВП. «Мы проводим сильную долларовую политику, и миру важно знать это. Мы также считаем, что для рынка важно установить стоимость доллара соразмерно другим валютам», – посчитал нужным подчеркнуть Джордж Буш.

Эти заявления высокопоставленных американских чиновников было бы странно услышать еще в октябре или в первой декаде ноября. Ведь в тот период доллар изо дня в день «худел» по отношению к евро, устанавливая все новые рекорды. Однако на прошлой неделе тенденция переменилась.

История взлетов и падений

После достижения 11 ноября пикового значения – 1,4675 долл./евро – доллар стал наверстывать упущенное. В минувшую пятницу (16 ноября) курс составил 1,4648. В течение недели же он опускался до 1,4537 долл./евро.

Таким образом, в 2007 году, похоже, наблюдается уже третий разворот, когда после существенного роста евро наступает период укрепления доллара. Первый резкий взлет евро произошел весной – по состоянию на 20 апреля его курс превысил отметку 1 EUR = 1,36 USD. Затем соотношение этой пары валют снизилось до 1,34 с «хвостиком».

Во второй раз сильное падение доллара имело место летом. Во второй декаде июля евро достиг очередного исторического максимума, добравшись до отметки в 1 EUR = 1,3834 USD. После этого доллар снова несколько усилился.

Следует отметить, что с момента появления евровалюты векторы курсовых колебаний двух первых мировых валют меняли направленность уже неоднократно. При введении евро странами европейского Экономического и валютного союза (ЭВС) с 1 января 1999 года его курс к доллару был установлен на отметке 1 EUR = 1,1736 USD. Очень скоро после этой даты доллар стал непрерывно дорожать, а евро – обесцениваться.

К октябрю 2000 года евро достиг своего исторического минимума на отметке $0,8230 за евро. На протяжении 2001 года европейская валюта делала неоднократные попытки восстановиться, однако не смогла подняться выше отметки $0,96.

В январе 2002 года евро был введен в наличное обращение, и, можно сказать, что с этого момента начался почти регулярный рост европейской валюты. В июле того же года единая европейская валюта вновь достигла паритета с долларом, а к концу мая 2003 года курс евро к доллару приблизился к уровню 1,1736. Затем начались непродолжительные периоды понижения курса евро, но каждый раз европейская валюта отвоевывала утраченное и достигала новых высот.

Однако нельзя исключать того, что теперь – после вышеприведенного заявления Джорджа Буша о желании видеть сильным доллар, прозвучавшего, кстати, в ответ на резкие упреки в чрезмерном падении доллара некоторых лидеров европейских государств (особенно жестко высказывался Николя Саркози) – тренд на ослабление евро станет более устойчивым и продолжительным. Возможно, министры финансов 20 ведущих государств мира на нынешней встрече таки удалось выработать действенный механизм укрепления доллара к евро (на состоявшейся в минувшие субботу и воскресенье встрече в ЮАР этот вопрос действительно был одним из центральных).

Уже последовали комментарии некоторых зарубежных экспертов о вероятном сценарии развития событий в будущем. Высказываются, в частности, предположения, что к началу 2008 года доллар усилится до значения 1,40 долл./евро. Возможно, что примерно такой же курс продержится в течение всего года, хотя некоторые аналитики прогнозируют и более значительное ослабление евро – до 1,35 долл./евро.

Каким боком здесь гривня?

Если процесс дальнейшего роста доллара к евро действительно последует (а многие эксперты так не думают), то это не сможет не отразиться и на экономике Украины. Поскольку, в виду жесткой привязки Нацбанком гривны к доллару на уровне 5,05 грн./долл. (с апреля 2005 года), укрепление доллара к евро будет означать уменьшение курса евро к гривне.

Усиление же гривни к евро станет весьма неприятным явлением для украинских экспортеров, осуществляющих поставки своей продукции в страны еврозоны. Ведь они в этом случае при равном поступлении сумм в евро будут иметь меньше денег за свой экспорт при пересчете в гривны.

Кроме ухудшения условий для украинского экспорта, усиление гривни к евро приведет, несомненно, к ускорению роста импорта из Европы. И это при том, что, несмотря на наблюдающееся в 2007 году резкое увеличение курса гривни к евро, импорт в Украину из европейских стран и так наращивался рекордными темпами. А импорт из стран Евросоюза равнялся в январе–сентябре 2007 года уже 36,4% всего украинского импорта.

Следовательно, подорожание доллара к евро обусловит для Украины увеличение темпов роста негативного сальдо внешней торговли. И если такое будет происходить, то, с учетом предстоящего в 2008 году ухудшения торгового баланса вследствие повышения цены на импортный газ (160 долл. за тыс. куб. м.), – отрицательное сальдо увеличится на 1,5 млрд. долл.

Ну а ускорение роста негативного торгового сальдо в оставшийся до конца года период и ожидание его скачка в первые месяцы 2008-го положит, надо ожидать, конец разговорам некоторых украинских финансистов о необходимости ревальвации гривни. Что охладит пыл инвесторов, активно привлекавших в последнее время в страну валюту и переводивших ее в гривню – в ожидании прибыли от укрепления украинской денежной единицы. По данной причине проблемы с заемными валютными средствами, связанные с незатухающим мировым кризисом на кредитном рынке, лишь обострятся. Означать это будет еще большее повышение кредитных ставок в Украине – в долларах и евро.

Таковы не очень радужные перспективы для украинской экономики в случае исполнения пророчества Буша о грядущем укреплении доллара к евро. Один теоретический плюс, правда, для Украины имеется – уменьшение инфляции по импорту из европейских стран. Поскольку цены на товары из еврозоны должны бы снизиться. Однако, как водится, население вряд ли заметит удешевление европейских товаров.

Юрий Глухов, для УНИАН

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