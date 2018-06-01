Формат 3+1 – новый вызов оппозиции

Луценко не намерен «множить сущности без надобности», превращая тройку оппозиционных лидеров в четверку. К тому же он лишен возможности участвовать в выборах в качестве кандидата, а, значит, и капитализировать свою популярность в проценты президентского рейтинга. Ни уходить из политики, ни быть выше или ниже лидерской тройки, ни дистанцироваться от оппозиционного лагеря он не намерен. А, стало быть, новая ситуация диктует новые стратегии.

Дилемма заключенного

По иронии судьбы, именно в момент выхода из заключения Луценко вплотную сталкивается с проблемой, которую в теории игр принято называть «дилеммой заключенного». Если коротко, суть проблемы в следующем: двое заключенных оказываются изолированными друг от друга. Каждому из них предлагают сделку. Если один сдаст напарника как инициатора преступления, а напарник продолжит запираться, то первый заключенный получит меньший срок (допустим, полгода), а напарник попадет за решетку на максимальный (допустим, десять). При этом, если оба сдадут друг друга, то получат по пять лет, а если оба продолжат запираться, выйдут на свободу через год.

Парадокс заключается в том, что, выбирая собственную стратегию поведения, каждый из узников руководствуется собственной выгодой. А в этом случае рациональным будет именно сотрудничество со следствием. Ведь, не сдавая напарника, заключенный рискует получить десять лет, а сдавая – только пять. В результате, руководствуясь каждый своей выгодой, оба получают по пять лет, а не по одному. Совместная стратегия объективно принесла бы больше пользы. Но в условии задачи ей препятствует изоляция персонажей друг от друга, а в жизни – отсутствие доверия.

У оппозиционной тройки сейчас тоже имеется несколько вариантов декларируемых и осуществляемых стратегий поведения, как совместных, так и индивидуальных. Есть и несколько исходов разной степени вероятности – смена власти до 2015 года, смена власти в 2015 году, поражение в 2015 году. Дальше, как обычно, никто не заглядывает. Да и третий вариант, возможность которого, кстати, как минимум не меньше, чем первого, на публику упорно не озвучивается.

Шкура неубитого медведя

Но при этом победа кого-то одного из тройки вовсе не обязательно будет победой и для двух других. Оппозиционная политизированная публика в соцсетях громко взывает к лидерам с призывом уже сейчас поделить шкуру обреченного медведя: одному президентство, другому премьерство, третьему спикерство. Тимошенко при этом пророчат СБУ или генпрокуратуру, сопровождая такое предложение многочисленными смайликами, без которых оно не воспринимается даже теми, кто его озвучивает.

В любом случае у сторонников трех оппозиционных партий присутствует желание раздать всем сестрам по серьгам. Никто не готов вообразить, что его сила после общей победы может оказаться в оппозиции не только к действующей, но и к будущей власти. При этом нынешней власти место отводят не в оппозиции, а в худшем случае на том свете и в лучшем – в тюрьме. Поэтому никакой оппозиции эти смысловые построения не предполагают, а значит, такая конструкция как демократия в мозгах их авторов не умещается.

Вожди смотрят на вещи более трезво, и шкуру медведя публично делить не торопятся, откладывая этот приятный процесс на тот момент, когда дележ принесет максимальные дивиденды. Понятно, что совместные стратегии не отменяют конкуренции, а соперничество не означает вражды. Дурную службу оппозиции способно сослужить не только превращение конкуренции во вражду, но и фальшивая демонстрация отсутствия конкуренции. Грань между конкуренцией и враждой довольно тонка, но она есть, поэтому не все обвинения в попытках расколоть оппозицию на пользу партии власти имеют под собой основания. А не исключено, что скоро такие обвинения прозвучат и в адрес Луценко.

Витязь на распутье

Впрочем, если появление обвинений – вопрос времени, то содержание их легко прогнозируется уже сейчас. Ажиотаж, вызванный выходом политика на свободу, уляжется быстро. Вопрос «а что же дальше» будет звучать все отчетливее и настойчивее. Если Луценко назовет своего фаворита на выборы, это грозит ему упреками в предвзятости, если не назовет, - в невнятности.

Оставаясь единицей вне тройки, Луценко способен усилить любую из единиц внутри нее, или все три одновременно. При этом вопрос, какая из стратегий больше усилила бы тройку как единое целое, остается открытым. Пока что его действия говорят скорее о попытке усилить собственные позиции, чтобы придать больше веса своему будущему выбору. Но и здесь не все просто.

С формальной точки зрения Юрий Луценко – лидер партии, которая перед парламентскими выборами влилась в «Батькивщину». Он вместе с Тимошенко был включен в первую пятерку избирательного списка этой политической силы. У этой силы сейчас есть свой лидер – Арсений Яценюк. Многие, в том числе и однопартийцы, критикуют его за недостаток харизмы и кадровые просчеты, а власть избрала главной мишенью для пренебрежительного троллинга.

Но политический статус и рейтинговый капитал Яценюка не только и не столько в его личных качествах. В значительной степени он воспринимается как не лидер, а «местоблюститель», занявший свой пост с санкции Юлии Тимошенко и связанный с ней определенными договоренностями и обязательствами. Отказ признавать в Яценюке лидера означает несогласие с позицией Тимошенко и игнорирование этих договоренностей. Во всяком случае, пока она не заявила об обратном. И в этом контексте нынешнее дистанцирование от однозначной поддержки Яценюка больше говорит о позиции Луценко, чем сказала бы однозначная поддержка.

Не спешит Луценко и с поддержкой соперников Яценюка – Кличко и Тягнибока. Первый из них сейчас является рейтинговым лидером. Хотя его преимущество над Яценюком невелико, а замеры производились по горячим следам самой резонансной и радикальной акции партии Кличко – блокирования парламента в брендированных костюмах. К тому же Кличко продолжает держать дистанцию от двух других лидеров оппозиции и не спешит брать по отношению к ним никаких публичных обязательств. Тягнибоку для рейтингового роста поддержка Луценко не помешала бы, но, с другой стороны, радикализм Тягнибока, помноженный на радикализм Луценко, грозит поставить на таком гипотетическом тандеме клеймо полной радикальной неадекватности.

Не смеют что ли командиры?..

Пока озвученная Луценко инициатива заключается в создании общественного непартийного движения с компанией коллег в составе Владимира Филенко, Тараса Стецькива и Романа Бессмертного. Их почему-то называют «полевыми командирами Майдана», хотя четвертым, занимавшим эту экзотическую должность, был не Бессмертный, а Николай Томенко. Но это если говорить о классической четверке. Бессмертного чаще упоминали, увеличивая количество «полевых командиров» до девяти, в одном ряду с Каськивом, Червоненко, Золотаревым и Юсовым. Как видим, нынешний перечень неполон, и это к лучшему.

Вопросы вызывает не столько лидерский пул, сколько анонсированная тактика будущего движения. Оно обещает определиться с кандидатом в президенты из числа «большой тройки», но не сейчас, а позже. Возможно, даже после того, как определится сама тройка. Вопрос первый – какой смысл делать это после, а не до; вопрос второй – что движение будет делать, если его выбор с выбором тройки не совпадет?

Предполагается в будущем и уличная активность, в которую имидж Юрия Луценко укладывается очень органично. Но и в этом случае непонятно, как такая активность сыграет на пользу оппозиции, если будущие участники движения будут выводить людей на улицы в ее рядах, но под своими знаменами. И уж тем более непонятно, если они будут это делать на своих отдельных или даже альтернативных мероприятиях.

Впрочем, не стоит спешить обвинять Луценко со-товарищи в конъюнктурной попытке набрать собственный политический вес. Ведь без политического веса нет возможности влиять на развитие страны, усиливая те тенденции, которые считаешь положительными и наоборот. А на одном ажиотаже, связанном с выходом на волю, это сделать сложно. Пока же знак равенства и результат к формуле «3 + 1» не дописаны.

Игорь Гридасов