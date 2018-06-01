Юре – волю, Юля – в неволе

Теперь они ждут такого же решения в отношении бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко. И не просто ждут, а намекают, что, если путь евроинтеграции для Украины важен, нужно подумать и о других политзаключенных. Собственно, под «другими» понимается один-единственный человек — экс-премьер Юлия Тимошенко. «Я призываю украинскую власть также быстро найти решение проблемы экс-премьера Юлии Тимошенко и реформировать судебную систему во избежание подобных случаев в будущем», - заявил президент ПАСЕ Жан-Клод Миньон.

При этом он выразил надежду, что помилование Луценко «является признаком изменения отношения» украинской власти к вопросам избирательного правосудия.

Вслед за европейцами петь дифирамбы Виктору Федоровичу стали и в США. «Freedom House приветствует помилование нескольких бывших правительственных должностных лиц в Украине... Организация обращается к президенту Виктору Януковичу, чтобы он принял подобные меры к Тимошенко», - говорится в сообщении американской правозащитной организации.

«США приветствуют решение Президента Украины Януковича о помиловании бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего министра экологии Филипчука... Это является первым важным шагом в ответ на обеспокоенность международного сообщества относительно преданности власти Украины демократии и принципу верховенства права. Мы присоединяемся к призывам Европейского Союза в адрес властей Украины о прекращении политически мотивированного преследования бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и освобождении ее из тюрьмы», - заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря Государственного департамента США Патрик Вентрел.

Шанс на милость

Не удивительно, что на волне подобных заявлений, но, особо не надеясь на результат, защита Юлии Тимошенко попросила Виктора Януковича освободить их подзащитную. «Учитывая то, что произошло 7 апреля, а именно помилование Юрия Луценко, защита Юлии Тимошенко обращается к президенту с просьбой о ее освобождении», - заявил народный депутат от «Батькивщины» Андрей Кожемякин.

По мнению адвоката экс-премьера Валентины Теличенко, узница №1 имеет право на помилование, поскольку суд кассационной инстанции уже огласил решение по делу о газовых соглашениях с Россией, за которое Юлия Тимошенко отбывает наказание.

Однако, как и в случае с Юрием Луценко, сама Тимошенко не намерена просить о помиловании. Такую позицию прокомментировал другой защитник экс-премьера — Сергей Власенко. По его словам, она не совершала уголовно наказуемых действий. «Мы будем настаивать на ее полной политической и юридической реабилитации», - отметил он и добавил, что для этого существует миллион юридических вариантов. В частности, декриминализация статьи, по которой осуждена Тимошенко, пересмотр решений судов по новым обстоятельствам, либо передача дела на рассмотрение Верховного Суда, «который должен принять законное решение, не находясь под давлением извне».

Исключение, а не правило

Тем не менее, представители Юлии Владимировны закрывают глаза на тот факт, что для помилования необходимо соответствующее прошение от самого осужденного. А освобождение Юрия Луценко без его ходатайства – скорее, исключение, чем правило. Тем более, что, по словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, судебные разбирательства в делах Тимошенко и Луценко — совершенно разные. Во-первых, в отношении экс-премьера еще не исчерпаны все национальные средства защиты. Во-вторых, у нее есть еще два дела, которые рассматриваются в судах. «Поэтому говорить о процедуре помилования — преждевременно», - сказала омбудсмен.

Несмотря на такую категоричность Лутковской, Юрий Луценко, волею ее прошения ставший свободным, считает иначе. По его мнению, власть создала прецедент, «и нет никаких аргументов, почему такой шаг можно сделать к Луценко, и нельзя – к Тимошенко».

В то же время, в Партии регионов намекают, что Тимошенко вообще может «светить» пожизненный срок. «Тимошенко является осужденной, но также и подсудимой по делу ЕЭСУ и делу убийства Евгения Щербаня. За одно из этих преступлений предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения. А у Луценко нет новых обвинений, он прошел все инстанции обжалования своего приговора, остался в статусе судимого. Поэтому помилование – это одноразовый акт гуманизма», - пояснил народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык. Его соратница, советник президента Украины Анна Герман, не так категорична и верит в возможность досрочного освобождения из тюрьмы экс-премьера: «Я верю в милосердие президента».

Выбор меньшего зла

В свою очередь политологи считают освобождение Луценко не актом милосердия со стороны Виктора Януковича, а продуманным выбором «меньшего зла». По словам директора Международного института демократий Сергея Тарана, Луценко как политический конкурент не представляет личной угрозы для президента. А вот Юлии Тимошенко, с «достаточно высоким личным рейтингом популярности» ожидать облегчения своей участи не стоит. «Вопрос ее освобождения является вопросом политического выживания президента Януковича», - уверен эксперт.

Впрочем, политтехнолог Константин Долгов отмечает, что в этой ситуации играет роль не только политический калибр Юрия Луценко, но и его «вливание» в оппозиционный лагерь. «Выйди Юлия Владимировна на волю, она в два счета «обломает рога» и троим из ларца, и примкнувшему к ним Луценко, - считает он. – Тем самым, Тимошенко заставит всех нынешних лидеров оппозиции играть вторым номером». Собственно, по словам эксперта, выбор Виктора Януковича между одним сильным соперником и четырьмя посредственными — очевиден.

Реверанс для олигархов, ЕС и МВФ

Однако не следует оценивать ситуацию лишь с точки зрения политической целесообразности. Европейские политики не раз выдвигали тезис освобождения Тимошенко и Луценко как условие перед началом переговоров об ассоциации. А экономическая интеграция с ЕС и возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом для действующей украинской власти очень важны. «Последние события и меры, которые были осуществлены всеми ветвями украинской власти во всех сферах как внутренней жизни, так и во взаимоотношениях с ЕС, в том числе в решении некоторых вопросов так называемого избирательного правосудия, свидетельствует о серьезном прогрессе по созданию надлежащей политической атмосферы ради достижения нашей основной цели – подписания Соглашения об ассоциации во время вильнюсского саммита в ноябре этого года», - отрапортовал советник президента, руководитель Главного управления по вопросам международных отношений администрации президента Андрей Гончарук.

Но главным фактором давления на президента, по мнению народного депутата Олеся Дония, стал не выбор геополитического вектора, а давление со стороны «спонсоров» Партии регионов. «Виктор Янукович фактически является ставленником крупного олигархата, который заинтересован в расширении рынков. Не только ближневосточного, российского, но и европейского. Упреки со стороны европейского сообщества по поводу выборочного правосудия стали шлагбаумом на пути к открытию европейских рынков для украинского крупного капитала», - отметил парламентарий.

Как бы там ни было, помилование Луценко стало выстрелом по «двум зайцам». С одной стороны, Виктор Янукович выполнил требования ЕС, а, с другой – главного соперника оставил за решеткой. Поэтому вопрос об освобождении Тимошенко остается скорее гипотетическим.

Татьяна Урбанская