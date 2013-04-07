Адвокат: Луценко сможет настаивать на полной реабилитации после решения ЕСПЧ

Об этом УНИАН сообщила представитель интересов Ю.Луценко в ЕСПЧ Валентина Теличенко.

«Луценко не признал свою вину и не обращался с просьбой о помиловании, в связи с этим нет сомнений, что он будет настаивать на полной реабилитации», - отметила адвокат.

«К сожалению, вряд ли украинская фемида сможет добровольно пересмотреть вынесенные ранее приговоры Луценко, поэтому обращение в ЕСПЧ является необходимостью. А после установления ЕСПЧ нарушений в «деле Луценко», в частности, нарушения права на справедливый суд, пересмотр приговоров в Украине будет необратим», считает представитель интересов экс-министра в Евросуде.

В.Теличенко выразила убеждение в том, что рано или поздно украинский суд установит несостоятельность обвинений, по которым Ю.Луценко провел за решеткой более 2 лет.

Адвокат подчеркнула, что Ю.Луценко имеет право обратиться в Верховный суд Украины с просьбой пересмотреть вынесенные в отношении него судебные решения после установления Европейским судом нарушения права на справедливый суд.

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Как сообщал УНИАН, после оглашения решения Высшего спецсуда, оставившего в силе приговор, по которому Ю.Луценко был осужден к 4 годам лишения свободы за совершение должностных преступлений, адвокат экс-министра Игорь Фомин заявил, что у защиты появилась возможность обратиться в ЕСПЧ, так как в Украине се судебные инстанции уже пройдены.

Ранее ЕСПЧ вынес решение по первой жалобе Ю.Луценко и установил нарушение прав экс-главы МВД при задержании и аресте.