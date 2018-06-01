Путч по-украински

Еще утром собрание на Банковой, 6/8, выглядело вполне невинно: ну, встретились депутаты большинства поговорить о житье-бытье и решить, что делать дальше, если оппозиция блокирует. «Уже не первую неделю по надуманным причинам блокируется парламент, и те депутаты, которые называют себя демократами, по сути, не дают работать по демократическим законам», - пояснил ситуацию народный депутат от фракции Партии регионов Олег Царев.

Он подчеркнул, что сегодня депутаты фракции ПР собрались в комитетах Верховной Рады для того, чтобы решить проблему обеспечения работы парламента.

Политические фокусы

Ну, запретили работникам Секретариата Верховной Рады предоставлять журналистам списки регистрации. «Нас попросили уведомить СМИ, что сегодняшнее заседание большинства можно посмотреть в трансляции телеканала «Рада», а как будет дальше, мы не знаем», – сообщили в пресс-службе парламента.

Позже «путчисты» объяснили: мол, никакого секрета в этих списках нет, они будут опубликованы на официальном сайте парламента. «Списки регистрации велись счетной комиссией. Насколько я понимаю, они будут переданы в секретариат и обнародованы на сайте Верховной Рады. Там нет никаких секретов», - заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Ну, приврали насчет количества присутствующих народных избранников. «В зале зарегистрировано 240 депутатов, готовы работать... И я вижу еще нескольких, буду выполнять решение большинства», - сказал, открывая нелегитимное заседание, спикер Верховной Рады Владимир Рыбак.

Но самое интересное началось, когда собрание депутатов, закрывшись на ключ и заблокировав все входы в зал, в ручном режиме стало принимать законы. Сначала немного поскандалили по поводу финансирования экспериментов в сфере здравоохранения, но, наловчившись поднимать руки «за» и «против», резво перешли к другим вопросам. Причем, большинство законопроектов рассматривалось по так называемой сокращенной процедуре. В результате, нарушая все нормы закона о регламенте Верховной Рады, сумели разделить более 7 миллиардов гривен между Министерством доходов и сборов и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

На это живо отреагировали представители оппозиции. Так, по словам народного депутата от «Батькивщины» Леси Оробец, на голосования «большинства» должны обратить внимание дипломаты стран Евросоюза. «Надеюсь, такие действия власти лишь убедят руководство ЕС в необходимости ввести персональные санкции относительно конкретных ГКЧПистов одновременно с подписанием договора об Ассоциации», - отметила парламентарий.

«Мы предостерегаем Партию регионов от действий, которые приводят к расколу не только в Верховной Раде, но и во всем обществе. Напоминаем Председателю Верховной Рады, что после событий 2000 года, когда Медведчук проводил альтернативную сессию в «Украинском доме», в Регламент были внесенные изменения, которые делают невозможными такие действия (проведение заседаний парламента вне стен Верховной Рады). Если Янукович пойдет на это – означать это будет единственную вещь – государственный переворот со стороны Партии регионов», - вторил коллеге по фракции депутат Юрий Одарченко.

Кроме того, по его словам, без поименного голосования у парламентского большинства появится «реальная возможность насчитать даже 300 голосов за любое решение».

Закон – не указ

Примечательно, что основной участник событий 2000-го года, Виктор Медведчук, признал, что во время противостояния между парламентским большинством и левыми оппозиционными силами, «возглавил парламентское большинство», будучи вице-спикером. «Мы приняли необходимые решения, отвечающие требованиям Конституции Украины и перешли работать в Украинский дом, - написал он в своем Facebook. – Мы действовали в правовом поле и в полном соответствии с Конституцией Украины».

Впрочем, заявления оппозиционеров относительно незаконности принятия решений вне сессионного зала на Грушевского, 5 УНИАН подтвердил экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз. «После двухтысячного года, чтобы подобным образом, по указке президента, не было попыток смены руководства парламента, были приняты соответствующие решения. Законодательно закреплено, что законодательные решения принимаются только в сессионном зале на Грушевского, 5, в здании под куполом», - пояснил он.

По словам политика, перенесение заседаний с Грушевского, 5, возможно лишь по решению Верховной Рады, которое принимается в зале заседаний Верховной Рады. Исключение для этого только одно – введение чрезвычайного или военного положения.

В то же время, вне сессионного зала могут проводиться другие процедуры. В частности, принятие присяги президентом страны в присутствии депутатского корпуса. «Сегодня проблема в том, что законодательный орган стал предметом борьбы за абсолютную власть», - отметил Александр Мороз.

Раскол парламента, по его мнению, произошел из-за ошибок как власти, так и оппозиции. И «разрулить» ситуацию, по его словам, мог бы глава государства. «Президенту следует прийти в парламент, выступить там с посланием и дать свою оценку происходящему… Думаю, это было бы воспринято обществом», - сказал политик.

Подобного мнения придерживаются американские общественные деятели, которые озвучили его в пятницу утром. «Это обязанность президента сказать, что парламент должен встретиться в полном составе и начать искать компромиссы», - заявил президент Freedom House Дэвид Креймер.

По его словам, американский конгресс очень поляризирован, но представители обеих палат «не проводят сессии за пределами залов заседаний, исключая из них меньшинство». «Если они бы это попробовали, то президент Обама не сохранял бы молчание по этому поводу», - подытожил Креймер.

Куда ведут страну «три гетьмана»?

Справедливости ради стоит отметить, что оппозицию выбило из колеи вовсе не нелегитимное голосование провластного большинста и не тот факт, что меньшинство не пустили на «собрание». Собственные внутренние дрязги оказались для оппозиционеров более значимыми, нежели попытка антиконституционного переворота.

Во-первых, в рядах парламентского меньшинства «внезапно» появились «тушки». Кулуары «гудели» об этом несколько месяцев, а лидеры оппозиции обнаружили предателей совершенно случайно. Наибольшим «страдальцем» оказался лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк. Он заявил, что становится жертвой «заговора» (ряд депутатов потребовали от него сдать позиции руководителя фракции и переквалифицироваться в рядовые члены, так как новоиспеченные «тушки» прошли в Верховную Раду по его протекции). «Задача власти - оставить внутри фракции несколько депутатов, которые создадут фракцию «За Юлю», а фактически фракция будет «За Витю», и к этому сценарию они сейчас двигаются. Основная задача – сбить меня с руководителя фракции и расколоть фракцию», - сообщил он. По словам Яценюка, этот сценарий разработала власть, а «тушки» за выход из фракции получают огромные деньги (10-15 миллионов долларов).

Во-вторых, «альтернативное заседание» оппозиции в четверг закончилось ссорой между внефракционным депутатом Олесем Донием и лидерами оппозиционных фракций. Доний, в частности, обвинил Арсения Яценюка в бездействии относительно неконституционного заседания большинства. Между ними началась перепалка. За Яценюка заступился Олег Тягнибок, после чего депутаты от «Свободы» окружили трибуну и сорвали выступление Дония.

Последний, впрочем, не стал сдаваться и озвучил свою позицию в Facebook. По его словам, «вожди» оппозиции не хотят слушать конструктивных предложений.

Ближе к вечеру утверждение Дония подтвердилось: лидеры оппозиции не могли договориться даже о дате проведения акции протеста. Несмотря на то, что здравомыслящие граждане, которые еще окончательно не разочаровались в меньшинстве, предлагали собраться на митинг против узурпации власти в четверг вечером либо в пятницу утром, здравого ответа от оппозиционеров не было. Более того, позже лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что акция протеста назначена на субботу, 6 апреля. Но у Арсения Яценюка планы были другими. В связи с этим, митинг был назначен на 14-00 в воскресенье, 7 апреля.

Власть обходит оппозицию

Искать в действиях оппозиции и власти логику – не имеет смысла. «После провала во вторник, люди уже не пойдут ни под какими лозунгами. В Партии регионов это хорошо понимают, поэтому регионалы пользуются кризисом доверия и кризисом лидерства в оппозиции. Именно потому могут себя позволить действовать так жестко, понимая, что никаких протестов не будет… Мол, призывай хоть сейчас, хоть в субботу - ситуация не поменяется. А оппозиция оттягивает очередное фиаско своей массовой акции», - рассказал УНИАН политолог Алексей Красноперов.

Что же касается «раздвоения» Верховной Рады, то, по его словам, юридические соответствия или несоответствия таже не стоит искать, поскольку это действие – сугубо политический шаг. «Политически этот шаг власти вполне объясним. Организаторы заседания руководствуются простой логикой: мы это делаем хотя бы просто потому, что мы на это способны», - отметил он.

В то же время, оппозиция продолжает загонять себя в глухой угол: мало того, что она ни на что не влияет, но даже не может помешать власти принимать нужные этой власти решения, даже блокируя парламент. «С дискредитированным парламентом можно делать все что угодно. Можно подменить его референдумами. Можно изменить систему выборов на полностью мажоритарную. Можно ввести вторую палату, ослабляющую роль первой и усиливающую президентскую республику, которая у нас де-факто есть. Словом, альтернативным заседанием власть достигает целого ряда политических задач, а о юридической чистоте вопрос попросту не стоит», - считает политолог.

Впрочем, у общества, невзирая на законность или нелегитимность заседаний власти и оппозиции, негатив вызывают и те, и другие. А картинка двух заседаний – на Грушевского и на Банковой – украинцами воспринимается как цирк.

Татьяна Урбанская