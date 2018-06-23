Россия ревнует Украину к НАТО?

Информационные сообщения из Крыма напоминают сводки из зоны боевых действий. Все чаще мы слышим слова «войска», «НАТО», «оккупация». Наверное, лет двадцать назад люди могли бы подумать, что мир стоит на пороге третьей мировой войны. Что же думать сегодня, и ума не приложу. Характерно, что лидеры так называемой «народной оппозиции» небезосновательно апеллируют к России, которая, по их мнению, является главным военным оппонентом НАТО. Противники альянса не без участия самой России, уже успели создать стойкий миф о том, что цель НАТО – нападение на Российскую Федерацию. А отечественные подпевалы заявляют, что для своих низких целей коварный блок собирается использовать крымский ресурс – воду, землю и воздух полуострова. И укрепление войск НАТО на южных границах Украины – очередной гвоздь в гроб России.

Все это могло быть даже логичным, если бы сама Россия действительно была рьяной противницей блока, как, скажем, Северная Корея, которая всегда принципиально отказывается от любых переговоров с альянсом. И тогда вопрос: «С кем Украина – с «русскими братьями» или с НАТО?» был бы уместен. Но несоответствие заключается в том, что Россия сама наращивает сотрудничество с НАТО, причем не менее активно, чем Украина. Давайте оглянем в недавнюю историю.

Итак, в 1997 году между НАТО и РФ состоялось подписание Основополагающего акта о взаимоотношениях. Тогда же был создан Совместный постоянный Совет РФ-НАТО, который стал основным инструментом консультаций, сотрудничества и достижения консенсуса сторон. Уже через пять лет стороны создают новый совместный орган – Совет Россия-НАТО, ставший, в отличие от предыдущего, специфическим элементом структуры Североатлантического альянса. Приоритетные сферы взаимодействия сторон - борьба с международным терроризмом и незаконным распространением оружия массового уничтожения, организация консультаций по вопросам кризисного реагирования и также участие в совместных миротворческих операциях.

В июле 2004 года, в рамках Совета Россия-НАТО, в

Калининградской области были проведены совместные российско-

натовские учении «Калининград-2004». Участники мероприятия отработали

способы ликвидации последствий разлива нефти в Балтийском море. В

учениях приняли участие около тысячи спасателей из России и стран-членов

НАТО. В августе 2004 года под Оленегорском (Мурманская область Росси) прошли тактико-специальное учения «Авария-2004», посвященные отработке вопросов физической защиты ядерных вооружений от атак террористов. В качестве наблюдателей на учениях присутствовали более 50 представителей из 13 государств-членов НАТО. При этом ни один человек не вышел на акции протеста против этого.

В следующем году на базе Общевойсковой академии России прошли российско-американские учения «Торгау-2005» с отработкой вопросов проведения совместной миротворческой операции. От американской стороны в учениях приняли участие 52 офицера Европейского командования Сухопутных войск США, а также 87 американских военнослужащих сведенной мотопехотной роты вместе с оружием и боевой техникой. Организация подобных учений планируется и в этом году, причем с участием целого батальона американских войск. Интересно, кто-нибудь будет их пикетировать?

Несмотря на критику Москвой планов США о наращивании собственной системой противоракетной обороны, тесное сотрудничество сторон развивается и в области ПРО. Так в марте 2005 года на авиабазе США Колорадо-Спрингс были проведены первые совместные учения в этой сфере под условным названием «Стрела сотрудничества 05». Во второй половине 2006 года аналогичные учения будут проведены на территории Росси, а 2007 году - в одном из государств НАТО.

Кроме того, в апреле 2005 года Россия официально присоединилась к Процессу планирования и оценке сил в рамках программы НАТО «Партнерство во им я мира».

В дальнейшем главные усилия сторон планируется сосредоточить на углублении взаимодействия России и НАТО в сфере совместного противодействия обоюдным угрозам.

ЧФ РФ уже там?

Более того, ЧФ РФ (тот самый, который должен быть якобы «свободным от НАТО») уже давно и успешно сотрудничает с альянсом, причем не только в рамках совместных учений, но и при проведении реальных военно-морских операций. При этом как представители НАТО, так и роевые корабли Североатлантического альянса неоднократно посещали главную военно-морскую базу ЧФ в Севастополе. Там они прекрасно уживались с российскими военными моряками, и не вызывал никаких протестов проросийских организаций Крыма. В свою очередь корабли Черноморского флота систематически появляются в Средиземном море, где принимают активное участие во всевозможных мероприятиях НАТО.

Прежде всего, это касается уже упомянутой выше военно-морской операции НАТО «Активные усилия» в Средиземном море. Так, в ходе подготовки России к участию в этой операции, в июне 2005 года Севастополь посетила группа офицеров НАТО - представителей Командования морского компонент Объединенных вооруженных сил Альянса «Неаполь». Во время этого визита был решен ряд вопросов организации взаимодействия между штабами ЧФ РФ и командования «Неаполь», оснащения российских кораблей коммуникациями западного образца, порядка обмена а также материально-технического обеспечения и средств российского флота, выделяемых для участия в операции. Пребывая в Севастополе, делегация НАТО посетила корабли ЧФ, которые планировались к отправке в Средиземное море.

В июле того же года российская сторона приняла в Севастополе очередную группу представителей альянса. Тогда же отряд боевых кораблей ЧФ РФ в составе ракетного крейсера «Москва» и сторожевого корабля «Пытливый» совершил ознакомительный поход в Средиземное море, где были проведены совместные учения с боевыми кораблями ВМС Турции и Италии. А в феврале 2006 года был совершен очередной выход в Средиземное море отряда боевых кораблей ЧФ РФ в составе ракетного крейсера «Москва» и большого десантного корабля «Азов». При этом на борту «Москвы» находилось пять офицеров НАТО, и никто не выбросил их за борт с криками: «Янки, гоу хоум!»

9 февраля отряд боевых российских кораблей посетил город Мессина, где была проведена встреча министра обороны РФ с его коллегой. Также Генеральный секретарь НАТО вместе с министром обороны Италии побывал на ракетном крейсере «Москва». Итальянцы без истерик восприняли факт пребывания на их земле министра обороны России. При этом, если вы заметили, натовцы топтали палубу гордости российского флота, и ничего им за это не было. Они были гостями и партнерами.

Завершающим этапом подготовки ЧФ РФ к операции «Активные усилия» стало совместное российско-итальянское учение в апреле 2006-го. С мая этого года корабль «Пытливый» напрямую вошел с состав участников операции «Активные усилия», действуя под оперативным управлением НАТО. А недавно два корабля ЧР РФ («Азов» и «Москва») приняли участие в турецкой военно-морской операции «Черноморская гармония», а Турция тоже является членом НАТО.

Так что сотрудничество Российской Федерации с альянсом крепчает, как крепчает маразм антинатовських “славян-патриотов” в Крыму, поддерживаемых Россией. А где вы были раньше? Почему не выступали против участия ЧФ РФ в совместных с альянсом учениях? Ясно, что нынешняя истерика имеет заказной характер. Но почему на нее ведутся многие солидные люди, в том числе бывшие офицеры? Вот что мне непонятно.

А что касается России, то, похоже, она просто ревнует Украину к НАТО. Ведь она желает сотрудничать с Альянсом еще даже более серьезно, чем Украина. Ну и пожалуйста. Но зачем соседу мешать? К чему все эти официальные беспокойства, заявления, выступления депутатов Госдумы в Крыму и пр.?

Дмитрий Загорулько, полковник в отставке, Симферополь