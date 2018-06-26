Маленькая, но гордая фракция Литвина разработала стратегию отчаяния

Теперь Литвин знает, как становятся марионетками. Или «пустым местом». На собственном опыте…

Пока акулы большой политики – ПР, НУ–НС и БЮТ кружат в коалиционном танго де-труа, Владимир Михайлович стал в позу бедного, но гордого родственника. Всем подряд, и собственным однопартийцам в том числе, он то и дело напоминает о главной задаче: «не маневрировать, не подстраиваться, а иметь свой стержень…» Что ж, позиция ничем не хуже, а кое в чем, возможно, и лучше многих других. Правда дело несколько портит тот факт, что в случае Литвина подобная принципиальность продиктована не разумным выбором из всех возможных вариантов, а отсутствием вариантов как таковых.

Казалось бы, возвращение Литвина в Верховную Раду во главе маленькой, но гордой фракции (в отличие от коммунистов – потенциально готовой к союзу с кем угодно) должно было гарантировать ему получение той самой «золотой акции», за которой неустанно гоняются все парламентские карлики, сколько их ни было в истории украинского парламентаризма. Однако практика показала, что на сей раз, цель не оправдала вложенные средства. Ярко выраженная горечь прорвалась на пятничном съезде Народной партии: Владимир Михайлович упрекнул делегатов, что, мол, если бы все 400 тысяч членов партии вместе с семьями проголосовали за Блок Литвина, то блок прошел бы в Раду, не потратив ни копейки на рекламу. А если бы по всей Украине удалось обеспечить такой же результат, как в селе Викторивка – 45% за БЛ, то «сейчас в парламенте была бы совсем иная расстановка политических сил».

Не случилось ни того, ни другого, и теперь Литвин вынужден демонстративно держаться в стороне от любых разговоров о перспективах внутрипарламентских формирований, ссылаясь на то, что кадровые вопросы его нисколько не волнуют. Да и кресло спикера – вещь абсолютно неинтересная, главное – добиться учета программных принципов блока при создании коалиции, какой бы она ни была. Правда, есть одна заковыка. Не для того политические монстры создают парламентское большинство, чтобы учитывать в его работе предвыборные обещания карликов в ущерб своим собственным. Говоря откровенно, 20 мандатов, которые мог бы принести Литвин, стоят разве что разговора о присоединении, что ему сейчас и предлагают в НУ–НС и БЮТ. Но никак не претензий на равноправное партнерство.

С той же самой точки зрения весьма сомнительно, что регионалы (в случае формирования широкой коалиции) предложили бы нечто более существенное, чем сегодня предлагают оранжевые.

И в то же время присоединение к чужому формированию в украинской политике автоматически означает утрату собственной индивидуальности политической силы. Тут достаточно будет вспомнить, как СПУ и КПУ, словно кусочки сахара, растворились в коалиции с ПР. Фактически ни о какой самостоятельной позиции нардепов или хоть о консолидированной позиции маленьких фракций в большом большинстве речи уже не шло.

Что касается будущей коалиции помаранчевых, то обязанность всех ее членов исповедовать единую линию из неписаного закона превратилась в писаный. В коалиционном соглашении закреплено положение о том, что несогласие депутата с генеральной линией партии может стать основанием для его изгнания из Рады (разумеется, для этого необходимо ввести императивный мандат, что будущие коалицианты и намерены сделать в ближайшее время). С министрами и чиновниками еще проще – попытка плыть против течения будет караться лишением должности. И для этого никаких законов принимать не надо.

Но и эта, пока что гипотетическая, опасность раствориться в политически агрессивной среде – не единственная для Литвина. С другой проблемой ему не поможет справиться даже новый лозунг «Не мельтеши – и все придет!», которым Литвин на съезде поделился с однопартийцами. Остается уповать разве что на помощь иконы Божьей матери, которую Владимиру Михайловичу преподнесли с намеком, мол, убережет фракцию от перебежчиков. Речь идет о том, что над лидером блока своего имени нависла опасность потерять контроль над собственными депутатами.

А с учетом результатов подсчетов коммуниста Александра Голуба – 7 нардепов фракции Литвина контролируют регионалы, еще 7 – помаранчевые, и только 6 человек – сам Литвин, – попытки Владимира Михайловича привести собственную фракцию к единому знаменателю становятся больше похожими на эквилибристику на трех сломанных стульях.

В таких условиях Литвину, понятное дело, выгоднее всего было бы отсутствие в Верховной Раде большинства как такового. Независимо от того, какие фракции могли бы в него войти. Тут его интересы совпадают с интересами ПР, правда, у тех свои резоны: сохранение при власти кабинета Януковича, пускай даже в статусе и.о.

С другой стороны, удачной сделкой для Литвина представляется обмен участия в оранжевой коалиции на кресло спикера. Но этот вариант выглядит откровенно маловероятным. И потому, что в будущей коалиции есть свои претенденты на это место (далеко не один). И потому, что среди членов будущей фракции Литвина немало таких, кто настроен категорически против премьерства Тимошенко. А значит, шансы договориться с самой мощной силой большинства становятся мизерными.

Похоже, свою единственную возможность Владимир Михайлович уже упустил. В его ситуации было бы разумным начинать активные переговоры о вступлении (присоединении) в коалицию сразу после того, как были объявлены предварительные итоги выборов. Похоже, упустил не по своей вине – был занят умиротворением собственных фракционеров, которые стремятся к диаметрально противоположным вещам. Однако, заняв выжидательную позицию, он добился лишь приглашения в «приживалы». Ничто в обмен на ничего, да простит автора маленькая, но гордая фракция.

Судя по реакции Владимира Михайловича, по совершенно нетипичному для него бесконечному повторению одних и тех же тезисов о стойкости духа и твердости позиции, по демонстративной отстраненности от ситуации, он и сам такого не ожидал. Ведь, на самом деле, Литвин может быть весьма полезным человеком в Раде. Он умеет успешно лавировать между подводными камнями, учитывая интересы «заказчиков» так, чтобы это не слишком бросалось в глаза. Он может в любой ситуации сделать вид, что блюдет государственный интерес. Просто замечательная вещь эти самые государственные интересы – никто не представляет, в чем именно они заключаются, и в то же время ими можно объяснить что угодно! Облитый с ног до головы грязью и водой из цветочной вазы, он способен провести голосование так, что нарушения регламента доказывать будут – не докажут…

И вдруг человек со столькими достоинствами, уже после триумфального (или не очень?) возвращения в парламент оказывается на обочине политического процесса. Его «золотая акция» в одночасье трансформируется в возможность разве что выгуливать свою фракцию на длинных поводках, позволив нардепам брать деньги за разовые акции и голосовать, как заплатят. Но по большому счету в этом вины Литвина тоже нет.

Просто он пропустил не только одну каденцию Верховной Рады. Он пропустил момент «омоложения» и перехода к более агрессивному стилю в украинской политике. Вопросы, которые ранее решались кулуарно, методами лавирования между интересами фракций, сегодня разрубаются как гордиев узел. Это можно называть открытостью политики, а можно и лихой кавалерийской атакой, но как ни называй, старый лис, который ни одну собаку съел на кулуарных интригах, не успевает, либо не может подстроиться к новым условиям. Возможно, не сможет уже никогда. В конце концов, лисы не рвут медведей. Это противно их природе.

И, может быть, единственное, что сегодня остается Литвину – это по-прежнему стоять в стороне и укоризненно качать головой, глядя на жесткие правила парламентского спарринга, которые в его отсутствие вела молодежь из числа новых парламентских монстров.

Елена Перегуда