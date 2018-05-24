Украинский интерес. Снова лицом к Европе

Виктор Янукович подписал указ о введении в силу решения СНБО «О неотложных мерах по европейской интеграции Украины», определив в качестве куратора предшествующего Вильнюсскому саммиту «Восточного партнерства» этапу евроинтеграции секретаря СНБО Андрея Клюева. Тот занимался отношениями с ЕС в качестве первого вице-премьера, теперь ему придется координировать усилия власти в целом, ведь среди обещаний, изложенных в указе – ежемесячный отчет правительства перед европейскими партнерами, проведение перевыборов в пяти скандальных мажоритарных округах и сотрудничество с миссией Европарламента (миссией Кокса- Квасьневского). Интересно, что обещание ЕС обеспечить улучшение качества содержания заключенных в украинских тюрьмах совпало с избранием представителя Украины Николая Гнатовского вице-президентом Европейского комитета по предупреждению пыток.

В ходе переговоров со своим латвийским коллегой Андрисом Берзиньшем украинский президент подчеркнул, что надеется на подписание осенью Соглашения об ассоциации с ЕС, и заверил, что ни модернизация газотранспортной системы, ни создание газотранспортного консорциума невозможны без участия Европейского Союза. Своим указом Янукович поручил на протяжении 2013 года достичь соглашения с ЕБРР о модернизации украинской ГТС. Кроме этого президент рассчитывает, что в нынешнем году начнется строительство LNG-терминала, способного принимать сжиженный газ. Правда, место для его строительства окончательно не определено, а глава Национального агентства по реализации национальных проектов Владислав Каськив продолжает рассуждать о заговоре против строительства этого инфраструктурного объекта. Становится интересным, чем и когда закончится многолетняя дискуссия о реализации уникального географического расположения Украины.

Нельзя пройти мимо того факта, что в информационном пространстве нашей страны становится все больше сообщений, призванных продемонстрировать сближение Украины с Россией и Таможенным союзом. То с уверенностью говорится о создании газотранспортного консорциума на двоих, то распространяется информация о готовности Украины стать ассоциированным членом Таможенного союза. Похоже, в Москве не просто выдают желаемое за действительное, но и преподают официальному Киеву урок стратегического партнерства в собственном понимании.

Еще один стратегический партнер Украины – ЕС – провел слушания о ситуации в нашей стране в Европейском парламенте. Их инициатором стала Европейская народная партия, давно защищающая интересы Юлии Тимошенко. Ее активистам пришлось не по душе лишение депутатского мандата защитника Тимошенко Сергея Власенко. Еврокомиссар Фюле пообещал первые оценки эффективности выполнения Украиной своих обещаний уже в апреле и подчеркнул, что нашей стране уже пора сообщать хорошие новости о Юрии Луценко и Юлии Тимошенко. Фюле подчеркнул, что Украина настроена выполнять свои обещания, хотя и не смог скрыть разочарования последними внутриполитическими событиями в Украине. Интересно, как отреагируют на слова о важности работающей Верховной Рады представители оппозиции?

Лидер «УДАРа» Виталий Кличко вместо участия в акции «Восстань, Украина» общался с заместителем госсекретаря Уильямом Бернсом и европейскими политиками. Им он рассказывал о целесообразности введения персональных санкций против представителей украинской власти, хотя эта мера в нынешней ситуации выглядит преждевременной.

Евгений Магда