Президентские амбиции: кто в оппозиции – слабое звено

На прошлой неделе социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные опроса, проведенного в конце февраля. И, согласно данным исследования, на сегодняшний день лидирующие позиции в грядущей битве за президентское кресло по-прежнему сохраняет действующий глава государства Виктор Янукович. Однако и в рядах оппозиции, «осиротевшей» без Юлии Тимошенко, вырисовываются свои лидеры.

Так, свои голоса на президентских выборах (если бы они проводились сегодня) за лидера партии УДАР Виталия Кличко готовы отдать 15,1% респондентов. 7,9% украинцев, согласно опроса, считают достойным кресла президента лидера ВО «Свобода» Олега Тягныбока. Не сдает свои позиции и КПУ: за Петра Симоненко в качестве главы государства готовы проголосовать 7,7%. Но наименьшую поддержку среди украинцев получил бы на выборах глава фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк. Его готовы поддержать лишь 7,4% опрошенных. Примечательно, что почти вдвое больше людей – 13,9% до сих пор считают достойной президентского кресла вовсе не Яценюка, а лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Однако, если ее исключить из списка потенциальных кандидатов, то тройка лидеров, согласно исследованию, выглядела бы так: Виктора Януковича поддержали бы 25,1% респондентов, Виталия Кличко – 16,8%, а Арсения Яценюка – 15,1%. «Принимая во внимание то, что совокупно оппозиционные силы имеют высшую поддержку в обществе, Виктор Янукович рискует проиграть второй тур президентских выборов практически каждому из лидеров оппозиционных партий, представленных в парламенте», - отмечают в «Рейтинге».

Ставка на Кличко?

При этом, по мнению социологов, шансы на победу у Виталия Кличко являются наивысшими. «Высокими являются и шансы на победу у Яценюка и немного более низкими – у Тягныбока», - отмечают эксперты.

У самого Кличко считают, что рост – как его собственного рейтинга, так и рейтинга партии УДАР – связан с осознанным пониманием украинцев, кто «должен представлять украинский народ». «Следующим президентом Украины должен стать моральный лидер. Человек, который может предоставить обществу определенный залог взамен на доверие. У Кличко такой залог есть. И он сегодня единственный, у кого такой залог есть», - заявил УНИАНу народный депутат от фракции УДАР Сергей Каплин.

Но вернемся к рейтингам. Они в некотором роде уже вскружили голову оппозиции (или отдельным ее представителям). Во всяком случае, Арсений Яценюк на днях заявил, что в Украине возможны досрочные парламентские и президентские выборы. По его словам, диалога у власти с оппозицией нет, и вряд ли предвидится. И тут же напомнил о намерении выдвинуть лидера партии УДАР Виталия Кличко на пост столичного градоначальника. Мол, это хорошая стартовая площадка. И плюс несколько процентов на президентской кампании. При этом Яценюк подчеркнул, что осознает: выигрыш выборов в Киеве даст Кличко «дополнительные преимущества в президентской кампании».

В этом вопросе глава фракции «Батькивщина» лукавит: Арсений Петрович не раз заявлял, что оппозиция давно определилась с единым кандидатом на президентской гонке. И это не Виталий Кличко, а… Юлия Тимошенко.

Хороший старт, плохое продолженье

Тем более, что Яценюк и сам не лишен президентских амбиций. Так, по словам руководителя Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, сегодня Яценюк пытается столкнуть Кличко с президентской дистанции. Лидер УДАРа уже обошел главу фракции «Батькивщина», благодаря слаженным и четким действиям «ударовцев» во время блокирования Верховной Рады относительно введения персонального голосования депутатов.

Собственно, последние заявления и действия Арсения Петровича подтверждают мнение политологов о внутренней борьбе среди лидеров оппозиции. И речь идет не только о «подставе» Кличко под жернова киевских выборов. Еще одним фактором потаенной борьбы Яценюка против Кличко можно считать заявление о начале сбора подписей за отставку Кабинета министров. Это – шаг Яценюка на опережение. Ведь идею отставки Азарова и его правительства первым озвучил именно Виталий Кличко.

«Сейчас все политические силы работают на своих лидеров, которые будут баллотироваться на президентских выборах. Они не работают на партийные программы, а выполняют интересы будущих кандидатов", - отметил президент Аналитического центра "Открытая политика" Игорь Жданов.

Как бы там ни было, в оппозиции идет внутренняя, пусть и не заметная, война. Причем эта борьба может дать дополнительные аргументы на следующую президентскую кампанию вовсе не Яценюку, а Кличко и Тягныбоку. «Изначально Яценюк сделал хороший старт в качестве единого кандидата на президентских выборах в будущем. Тогда он заявил, что заручился поддержкой Юлии Тимошенко, и опровержения этому заявлению не было», - напомнил УНИАН бывший народный депутат Тарас Черновол.

Тем не менее, по его словам, на сегодняшний день одной поддержки Тимошенко для электората уже не достаточно. «Сегодня Яценюк, то ли по тупости, то ли, став заложником собственной фракции, вынужден танцевать на граблях. И ничего лучшего для УДАРа и «Свободы» нет, чем стать сбоку и дать ему возможность набить кучу шишек и дискредитировать себя. Поэтому, я думаю, что Кличко и Тягныбок будут наблюдать, как Яценюк с каждым днем теряет возможность стать единым кандидатом от оппозиции», - считает Черновол.

Последние заявления Арсения Петровича о том, что оппозиция вот-вот начнет проводить в разных регионах Украины народные вече и поднимать людей на борьбу с действующей властью как раз подтверждают капитуляцию оппозиционера перед этой самой властью. Яценюк заявил, что ухудшение социального положения украинцев создает предпосылки для импичмента президента Виктора Януковича. Однако, как замечают сами украинцы, подобные заявления Украине приходилось слышать не раз. Но разве кто-то пошел на Майданы?..

Татьяна Урбанская