Украинский интерес. Оптимизм в Брюсселе и сообразить на троих в энергетике

Саммит Украина – ЕС сумел стать контрольным пунктом, а не тупиком на пути украинской евроинтеграции. Херман ван Ромпей и Жозе Мануэль Баррозу в целом позитивно оценили результаты диалога с Виктором Януковичем, подчеркнувшим, что курс на евроинтеграцию ревизии не подлежит. Акции протеста оппозиции – формальная в Брюсселе и более масштабная в Киеве – не произвели впечатления ни на Януковича, ни на его европейских визави.

Как представляется, ситуация достаточно проста: Украине весной 2013 года необходимо продемонстрировать готовность к реформированию в сферах, обозначенных нашими европейскими партнерами. Насколько масштабным будет это реформирование – прогнозировать не возьмусь, но без намеков на преобразования разговор о подписании Соглашения об ассоциации в ноябре превратится в имитацию бурной деятельности Киевом и Брюсселем. Хотя ЕС не заинтересован в потере влияния на Украину, время его расширения со скидкой на постсоветское прошлое ушло навсегда.

Многое в ближайшие месяцы будет зависеть от миссии Европарламента в Украине. Пэт Кокс и Александр Квасьневский имели возможность разобраться в ситуации и даже обратиться к Виктору Януковичу с просьбой о помиловании Юрия Луценко. Квасьневский заодно выразил недоумение возвращению из архива дела об убийстве Евгения Щербаня, заказ которого следствие инкриминирует Павлу Лазаренко и Юлии Тимошенко.

Одна из реальных возможностей доказать свою вовлеченность в общеевропейский процесс для нашей страны – активизация создания трехстороннего газотранспортного консорциума. Основной аргумент – надежность и высокая пропускная способность украинской ГТС, о возможности передачи которой в аренду сообщил Виктор Янукович. Еще одно конкурентное преимущество нашей «трубы» - наличие подземных хранилищ газа на границе с ЕС, позволяющее в перспективе рассчитывать на транспортировку «голубого золота» в обоих направлениях. В данном случае показательной выглядит реакция лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука, утверждающего, что поставки газа из Европы могут лишить нашу страну статуса транзитера.

Виктор Владимирович, демонстрирующий пример геополитического кумовства, известен как активный лоббист интересов Кремля. Не остается в стороне и Михаил Зурабов, официальный представитель Российской Федерации. Он подчеркнул, что та заинтересована в создании двухстороннего газотранспортного консорциума, даже готова (так сказать, с барского плеча) согласиться на сохранение ГТС в собственности Украины. За это российскому послу, конечно же, наше искреннее «Дякуємо».

Но не только Россия заинтересована в украинской ГТС. Представитель Еврокомиссии в Украине Ян Томбиньский заявил, что ЕС заинтересован в создании трехстороннего газотранспортного консорциума, но рассчитывает на гарантии его эффективности. Остается понаблюдать за тем, кто преуспеет в перетягивании украинской «трубы». Ближайший ход – за Россией, столицу которой Виктор Янукович посетит 4 марта. От этого визита в Киеве ожидают не подписания новых документов, а поиска путей снижения цены на российский газ.