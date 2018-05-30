Кнопка преткновения

Всю прошлую неделю представители парламентских фракций пытались договориться и возобновить работу законодательного органа. Но ни один раунд переговоров не увенчался успехом. Причем, бесперспективность консультаций по разблокированию парламента понимали и во власти, и в оппозиции. К примеру, фракция "УДАР", депутаты от которой проводят в стенах Верховной Рады каждую ночь, загодя расписали график ночных "дежурств" до 19 числа.

Чего хотят оппозицонеры

Так чего же добиваются представители парламентского меньшинства? Всего лишь – личного голосования каждого парламентария. Будет ли каждый депутат голосовать поднятием руки или с помощью "сенсорной" кнопки – не суть важно. Главное – чтобы голосовал человек, а не его карточка в руках коллеги.

По мнению директора Института глобальных стратегий, политолога Вадима Карасева, вопрос "сенсорной" кнопки крайне важен для оппозиции. Настаивая на персональном голосовании, представители парламентского меньшинства пытаются показать избирателям, что оппозиция борется за выполнение норм Конституции, а Партия регионов не выполняет требования Основного закона. Также немаловажным является тот факт, что власть не может собрать в сессионном зале реального большинства для личного голосования. "Стало быть, количественное преимущество большинства, которого оно добилось разными методами, в том числе, сомнительно законными, будет утеряно", - пояснил политолог.

То есть, при простом "поголовном" подсчете может оказаться, что большинство в Верховной Раде таковым не является. "И оппозиции будет легче оппонировать к власти, не давать принимать те законы, с которыми она не согласна", - считает Вадим Карасев.

Это, во-первых, приведет к тому, что Партии регионов с оппозицией необходимо будет считаться. Во-вторых, станет сигналом для избирателей, что провластное большинство больше не всесильно.

Действия оппозиции – адекватны запросу общества

Тем временем, "злые" языки утверждают, что оппозиция хочет перевыборов Верховной Рады. Мол, лидер "УДАРА" Виталий Кличко почувствовал, что рейтинги его политической силы растут, и рассчитывает на перевыборах провести в парламент больше "штыков". Такими же целями руководствуется и ВО "Свобода", получившая на минувшей избирательной гонке чрезвычайно высокую поддержку среди киевлян. А "за Киевом", как известно, голосуют и остальные регионы. То есть, если столица сделала такой выбор, то поддержать свободовцев может не только электорально-лояльный к ним Запад страны, но и, вполне вероятно, Центр.

Тем более, что в обществе (и не только украинском), электоральная поддержка политических партий правой ориентации с каждым годом только растет. К примеру, во Франции правая партия "Национальный фронт" выступает защитницей всего национального, клеймит иммигрантов и позиционирует себя как сила, защищающая закон и порядок в стране. Поэтому, не удивительно, что после событий "Арабской весны", во время проведения президентских выборов во Франции в 2012 году, "Национальный фронт" набрал практически 20% голосов избирателей. И популярность этой политической силы среди французов набирает обороты.

Но вернемся к отечественным событиям. Многочисленные встречи руководителей парламентских фракций, обмен мнениями и попытки "разрулить" ситуацию мирно не приносят ожидаемого партией власти результата. В Партии регионов отмечают, что любые договоренности об отказе от действующей сегодня системы голосования будут легитимны лишь при одном условии: оппозиция разблокирует работу Верховной Рады и в сессионном зале будут приняты соответствующие решения. "Введение в действие "сенсорной" кнопки одним решением спикера парламента будет, как минимум, юридически сомнительным. И оппозиция сама это понимает", - пояснил народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык.

Перевыборов не избежать?

По словам Олийныка, регионалы категорически против проведения перевыборов в Раду. Но, если будет необходимо, то их не избежать. "Если сегодня будет продолжаться блокирование, то, несомненно, Верховная Рада не выполняет свою важную функцию. Что надо делать? Перевыборы", - отметил он.

"Можно ли где-то еще найти парламент, который в условиях кризиса сосредоточил бы усилия на том, какой механизм кнопок использовать для того, чтобы реализовать предусмотренное Конституцией право народных депутатов голосовать в зале?", - возмутился 12 февраля на заседании правительства премьер Николай Азаров, критикуя действия парламентского меньшинства.

Но и вопрос переизбрания Верховной Рады партия власти хочет решить хитро. Регионалы предлагают провести перевыборы полностью по мажоритарной системе. По словам Владимира Олийныка, это связано с тем, что у мажоритарщика степень ответственности перед избирателями выше.

"Это – холодный душ для оппозиции, - уверен народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов. - Введем мажоритарку, и не будет в парламенте больше таких глупостей".

Раду поставили "на счетчик"

В то же время, в оппозиции скептически относятся к подобным заявлениям. Во-первых, по их словам, введение персонального голосования выгодно и части регионалов (особенно, тем же мажоритарщикам). "Некоторые депутаты от Партии регионов благодарили нас за требование ввести "сенсорную" кнопку, так как в этом случае их голос становится для власти дороже", - рассказал УНИАН один из парламентариев от оппозиции.

Во-вторых, голосование за перевыборы по мажоритарной системе ни в коем случае не поддержат вечные сателлиты Партии регионов – коммунисты. В прошедшей избирательной гонке КПУ не удалось "протянуть" ни одного мажоритарщика. И рассчитывать, что на новых выборах ситуация улучшится – нечего.

В-третьих, мажоритарщики, прошедшие в парламент от Партии регионов в 2012 году, также будут против перевыборов. "Первыми, кто прочистит мозги Партии регионов, будут мажоритарщики от Партии регионов, которые вложили десятки миллионов в свои округа", - отмечает народный депутат от партии "УДАР" Павел Розенко.

И, в-четвертых, мажоритарная составляющая при переизбрании Верховной Рады, в целом, не выгодна самой Партии регионов. "Если выборы пройдут по мажоритарным округам, то Партия регионов получит мажоритарщиков, которые будут гораздо менее контролируемы, чем те, которые есть у власти сейчас", - считает политолог Сергей Таран.

Как бы там ни было, действующая Конституция, к которой пытаются апеллировать и представители оппозиции, и власть, дает повод для перезагрузки Рады. Президент может распустить парламент в случае, если депутаты не найдут возможности начать пленарные заседания на протяжении 30 дней подряд на одной сессии.

Кто-то считает, что, если сессия официально не открылась, то об этом варианте и говорить нечего. А кто-то уже считает эти дни, начиная с 5 февраля.

Татьяна Урбанская