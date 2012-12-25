Экс-глава СБУ говорит, что украинской армии следует держать порох сухим

Об этом И.Смешко заявил в эфире телеканала ТВі.

На сегодняшний день Украина не имеет серьезных внешних угроз. Но если ситуация внутренняя приобретет драматичные события наподобие 2004 года, тогда внешние силы могут появиться на границах, чтобы стабилизировать ситуацию внутри страны. Для этого армии нужно держать порох сухим", – сказал И.Смешко.

Экс-председатель СБУ также считает, что в Украине создается милицейское государство. "Все зависит от пропорций, от тех ресурсов, которые имеет страна, и как она эти ресурсы распределяет. Все зарубежные наблюдатели будут говорить, что у нас строится милицейское государство. Так это или нет, судить нам. Но диспропорция в сторону Министерства обороны есть. У Министерства обороны вооружение, техника, эксплуатация, поддержка их в боеспособном состоянии, закупка нового оборудования. МВД такими проблемами не занимается", - объяснил он.

В то же время И.Смешко не разделяет позицию относительно изоляции Украины. "Я не сказал бы, что наше государство находится в изоляции. Хотя последний год мы действительно имели все элементы этой изоляции. Власть должна была предусмотреть, к чему приведут судебные процессы над Юлией Тимошенко и Юрием Луценко", - считает экс-председатель СБУ.