Шкиль настаивает, что силовики его все-таки преследуют

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В соответствии с данными информационного центра МВД, приведенными мне в справке от 12 сентября 2010 года, дело в отношении меня возбуждено в результате событий 9 марта 2001 года в рамках акции "Украина без Кучмы", находилось в производстве Генпрокуратуры, и было приостановлено исключительно в связи с приобретением мной депутатских полномочий в 2002 году", - написал он.

Поэтому, добавил он, действия Генпрокуратуры и МВД идут вразрез с их заявлениями.

Как сообщал УНИАН, в милиции сегодня, 19 декабря, заявили, что в отношении А.Шкиля нет уголовного преследования.

Как отмечается в сообщении Управления связей с общественностью МВД Украины, в некоторых Интернет-изданиях появилась информация об уголовном преследовании бывшего народного депутата А.Шкиля. Он заявил, что в связи с этим вынужден был покинуть территорию Украины.

В УСО отмечают, что «против А.Шкиля по факту организации массовых беспорядков в марте 2001 года было возбуждено уголовное дело, а он сам взят под стражу. После избрания в 2002 году фигуранта нардепом мера пресечения в отношении его отменена, а материалы уголовного дела выделены в особое производство. В октябре 2012 года уголовное дело было переквалифицировано и направлено на дальнейшее расследование. Впоследствии досудебное следствие по делу остановлено в связи с истечением сроков давности (10 лет)».

«На сегодняшний день А.Шкиль к уголовной ответственности по этому уголовному делу не привлекался, и после его приёма к производству Печерским РУ ГУМВД Украины в г. Киеве в органы внутренних дел не вызывался», - сообщает МВД.

18 декабря появилась информация, что А.Шкиль, который не попал в парламент седьмого созыва и таким образом лишился депутатской неприкосновенности, выехал в Чехию, и не исключает, что будет просить политического убежища. «Все зависит от Украины. Если события будут развиваться так, как они развиваются, то я не исключаю такой возможности», - сказал он ZN.ua в ответ на вопрос о политическом убежище.

При этом А.Шкиль отметил, что политические преследования в отношении его никогда не прекращались, а дело о событиях 9 марта 2001 года возле Администрации Президента во время акции «Украина без Кучмы» до сих пор не закрыто.

Оппозиционер также подтвердил, что в Украине арестовали часть его имущества, однако сообщил, что ему не известно, с чем это связано. «Никакой другой деятельностью, кроме политической, я никогда не занимался», - сказал он.

Напомним, что А. Шкиль получил в списке Объединенной оппозиции «Батьківщина» на парламентских выборах 2012 года непроходное 87-е место (партия получила в Раде 62 мандата).