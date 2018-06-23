Холодное лето Феодосии

В Феодосии не сезон. Мало кто не был в небольшом курортном городке на восточном побережье Крыма. Но я здесь впервые. Здесь сразу заметно, что город полноценно оживает во время летнего сезона. Но сейчас – не сезон. Местные говорят, рановато еще для наезда туристов. Немного уже есть, но все же меньше, чем обычно. Московские поезда приходят пустые. Хоть и море уже теплее, чем в прошлом году. И с местными, и с завсегдатаями-россиянами злую шутку сыграли сами феодосийцы и сами же россияне, фактически развернув кампанию черного пиара. Теперь Феодосию будут знать как город конфликтов.

В разгар рабочего дня ничто не напоминает о НАТО, Путине, Витренко... Даже на набережной, в 5 минутах ходьбы до пресловутого порта, покой, бриз и сувенирные киоски. Курорт курортом. Стоит ближе подойти к Феодосийскому порту, все изменяется. Впечатление, честно говоря, неприятное.

Полсотни пенсионеров, студентов из восточной Украины и местных бомжей против чего-то протестируют. Лично у меня создалось впечатление, что людям просто грустно. Нет работы – здесь заплатят, нет ничего в холодильнике – здесь накормят, утешат если не делом – то словом. И даже полечиться здесь можно „на шару” – в „полевом” медпункте. Вот и приходят страждущие. Денно и нощно, говорят, их в среднем полсотни. Вечером их немного больше – приходят после работы. На митинг – как на мессу. Тогда уже можно насчитать сотни две-три. Смотрят трансляцию НТВ – здесь, возле порта, его транслируют постоянно. Может потому, что российские телеканалы показывают более полную картину того, что происходит (мини-станция НТВ место событий не покидает), местные больше им доверяют, чем украинским. К слову сказать, журналистов здесь вообще воспринимают почти как тех же солдат НАТО. Увидев камеру, сразу допытываются: наш или американец? Увидев у меня на футболке надпись „украинские Карпаты”, говорят: „а, бандера...” или же: „помаранчевый, все равно правду не напишете”. Правда для этих крымчан – то, что они видят по НТВ. Так же как Крым для них – даже не часть Украины. „Мы – советский народ”, выкрикивают в мегафон. – „Нас оторвали от России, даже не спросив!”.

В конечном итоге, ежедневно, около семи вечера происходит уже привычное событие – крестный поход от порта к Феодосийскому центральному военному санаторию, ближе к американским солдатам. Старые бабки кричат „Янки, гоу хоум” (интересно, всем ли им объяснили, что это означает?), „Крым без НАТО”, „Оккупанты” ну и дальше в таком же духе. Дети, которых в этом шествии тоже немало, по пути забавляются тем, что раздают ленты с витренковскими цветами другим детям, тем, что за заборами санаториев, и развешивают где придется. В итоге все увешано сине-красными цветами, такая себе антипомаранчевая революция.

Ворота санатория тоже увешены всем, что можно сказать против НАТО (кстати, мне здесь так никто и не смог объяснить, почему они против НАТО и к чему здесь оно вообще) и теми же лентами. Усиленный милицейский пост караулит санаторий с горемычными солдатами, которые приехали помочь сэкономить украинскому Минобороны средства для подготовки полигона. Честно говоря, и их, и местных милиционеров, и таможенников стало немного жаль – им порядком поднадоели эти перипетии. А мирным воякам еще и досталось от местных – в один из первых дней их пребывания здесь, когда ребята пили пиво в одном из кафе, нескольких из них побили местные. Говорят, двух завезли в больницу, после этого в городе американцев не видно.

Ближе к ночи, когда азарт у дедушек-бабушек уменьшается, и они усаживаются перед своими сине-бело-красными экранами смотреть сине-бело-красные новости или ток-шоу (или, скорее, цирк) с Натальей Витренко в главной роли, харьковские и одесские студенты укладываются в свои палатки под звуки российского гимна, город приобретает свой подлинный вид. Неспешные коктейли на набережной, дискотеки там же, редкие капли холодной воды из крана и патрули отряда „Тигр”, покупающие семечки у бабушек.

Закончился мой первый день в Феодосии...

Дмитрий Стаховский