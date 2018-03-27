Презентация Черновецкого: дубль второй

Пресс-конференция мера, посвященная его деятельности на посту председателя КДМА, собрала около сотни журналистов. Строго говоря, Леонид Михайлович не сказал ничего нового из озвученного за эти два месяца, он остроумно переосмысливал свои прежние тексты, намекал на то, что его поддерживает Президент и обещал прессе свою полную прозрачность. Леонид Михайлович держался снисходительно и как бы демократично: я счастлив, что вы пришли ко мне поговорить о жизни, вы станете свидетелями новых интересных и правильных решений. Мэр много говорил о свободе слова и любви к Киеву и киевлянам. Правда, некоторые «неудобные» вызывали у него неудовольствие.

О политике кадровой и не только

«Когда будет заседание Киевсовета? Оно будет, но он нужно не вам, дорогие журналисты, оно нужно учредителям ваших изданий и телеканалов. Мне нужна Киеврада, но мне нужны идеи, а не скандалы».

На просьбу прокомментировать недавние обвинения Михаила Бродского в том, что близкие Черновецкому люди требуют от столичных бизнесменов процент бизнеса и акции, поморщился. «Вы задали вопрос тихо, большинство его не услышало. Я не буду комментировать ни один пассаж этого человека. На моих глазах политик превратился в это механическое приспособление, которое разбрасывает нечто, что служит для полей удобрением. Что? Нет не навоз, навоз это мягко сказано».

«Я беру к себе людей, которые поработали на меня. В этом нет ничего личного. Просто они не берут взяток. Когда подарок чиновнику не является взяткой? Когда он является экспонатом музея. Но только сейчас чиновники просят не подарки, а деньги».

О квартирном вопросе и Элита-Центре

«У меня есть 2007 ордеров на новые квартиры. Но мы проводим инвентаризацию «очередников». Помните, как во времена Брежнева был издан указ о том, что ветераны везде и в любую минуту могут получить квартиру. И куча их вполне состоятельных родственников воспользовалась этой льготой. Мы «шерстим» киевскую очередь и квартиры будут получать те, кому они действительно нужны, а не тем, кто хочет воспользоваться положением своих родных. Кроме того, я хотел бы пересмотреть вопрос о возможности приватизации таких квартир. Ведь нередко бандитские структуры, приватизировав квартиру, сдавали собственника в сумасшедий дом, а их жилье продавали. Я полагаю, чтобы у аферистов не возникало искушения прибрать к рукам квартиру, не надо спешить с приватизацией».

«Государство должно строго следить за репутацией инвесторов, крупных кампаний. То, что произошло, - это не вина города, и пострадавшие должны предъявлять иски к государству и бюджетам. Но вопросом «Элита-Центр» я занимаюсь, созданы четыре комиссии, и получать компенсацию будут только те, кто действительно оказался в трудном положении, но не те, кто инвестировал деньги «с жиру». Если бы я не пришел, то об Элита-Центр все бы забыли. Безумие - не контролировать ситуацию, как это делало прошлое руководство страны, а не только Киевсовет. Сейчас на своем уровне я буду это делать, мы обмениваемся информацией со столичной милицией и я предложил Нацбанку решить этот вопрос, то есть банк, выдавший кредит, будет отвечать туда или не туда вложены деньги и иметь за это минимальный процент. И только банки с крупным уставным капиталом будут допущены к таким кредитам».

О тарифах на ЖКХ и мусоре

«Тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышаться будут, но будут повышаться для богатых. Это не коснется тех, кому не на что жить. Предварительно я обещаю сообщить об этом журналистам и узнать мнение киевлян».

«Да я лично занимаюсь мусором, и я обещаю в ближайшее время стать одним из лучших специалистов в этой области. Пока я только готовлюсь, чтобы рассказать вам о мусоре более подробно, хотя я уже крепко разбираюсь в градациях мусора и выстраиваю концепцию, как мы будем со всеми видами мусора разбираться. И я надеюсь поручить это людям, которым это нравится. Дворничество превратилось в получение за взятки жилья. В Швейцарии можно устроиться работать кем угодно, даже директором банка, но только не мусорщиком, потому что у него очень высокая зарплата, потому что это уже привилегированный класс. Если мы перестанем за взятки выдавать дворникам квартиры, поднимем зарплаты и будем брать дворниками людей, которые имеют квартиры и живут в этом районе, то все у нас будет в порядке с чистотой и порядком».

О двуязычии и кураже мэра

«А почему вы не говорите на украинском, вы же госслужащий», - теребила мэра журналистка одного из телеканалов.

Леонид Михайлович не растерялся: «Я в свое время был автором законопроекта о двух государственных языках. Но мое общение с Черноволом во многом изменило мое мнение. А Черновил, выдающийся человек, говорил мне, дай украинскому языку десять лет, дай ему укрепиться, а потом проводи референдум относительно второго государственного. Я готов дать украинскому языку еще время, а потом вернуться к идее референдума. Сам говорю на русском языке, на украинском я говорю уже намного лучше. Почему не говорю на государственном сейчас? Потому, что боюсь, что утрачу кураж. Когда я почувствую, что при общении на украинском у меня сохраняется кураж, тогда перейду на украинский».

Маша Мищенко