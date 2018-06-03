Добкин: «Если людям хватает хлеба, но не хватает зрелищ – они голосуют за «Свободу»

Харьков занимает видное место на политической карте страны. Тут отбывает наказание один из лидеров Объединенной оппозиции, экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, отсюда в, по всей видимости, недолгую политэмиграцию улетел экс-губернатор Харьковщины, бютовец Арсен Аваков. К региону из-за скандала с ликвидацией банка «Базис» приковано внимание многих украинских СМИ. В то же время председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин считает, что ситуация в регионе спокойная и контролируемая. Губернатор в интервью УНИАН дал свою оценку происходящим в области и стране событиям.

Михаил Маркович, начнем с выборов. Как вы считаете, они прошли честно?

Однозначно не подтвердились опасения скептиков и декларации оппозиции о невозможности в Украине провести выборы честно. Если не брать несколько округов, где результаты основных претендентов мало отличаются друг от друга, и за каждый голос идет напряженная борьба, то выборы прошли абсолютно спокойно и свободно. Люди могли выражать свое мнение, голосуя за тех, кто им ближе. Если бы выборы проходили несвободно, наверняка не попали бы в парламент такие партии как «Свобода». Если бы выборы проходили нечестно, не смогли бы на мажоритарных округах одержать победу представители «Батькивщины» и других политических сил. Вы посмотрите, что география этих выборов мало чем отличается от результатов выборов 2006, 2007 года. Географически оппозиция набрала большинство в тех регионах, где набирала и раньше. Партия регионов набрала там, где традиционно набирает большинство. Если бы сегодня на территории тех административных единиц, где всегда поддерживали оппозицию, вдруг победили бы регионалы, можно было бы говорить о том, что применялись какие-то технологии. На самом деле выборы 2007 года в Верховную Раду, 2006 года, президентские выборы 2010 года и эта избирательная кампания 2012 года ничем не отличаются, просто организационно в 2012 году было сделано гораздо больше, чем во время тех избирательных кампаний.

Почему в Харьковской области подсчет голосов прошел мирно и без значительных акций протеста, в отличие от других регионов и столицы?

У нас не было борьбы, когда кандидаты, как говорится, идут плечом к плечу и только фотофиниш может определить, кто первый пришел. У нас однозначно явными фаворитами были представители провластной партии и, как прогнозировали специалисты и социологи, они одержали уверенную победу. Были попытки внести кое-какую сумятицу, опираясь на экзит-поллы, но по тем экзит-поллам, что делали мы, мы не видели опасения. Поэтому у нас произошло все абсолютно спокойно.

А из-за того, что главный провокатор, который очень часто дестабилизировал ситуацию в Харькове и области, сегодня не может этого делать по определенным причинам, комиссии быстро закончили подсчет, нет никаких жалоб. По большому счету, и жаловаться не на что. Все международные наблюдатели, которые находились в Харькове, признали, что избирательная кампания была организована и проведена на европейском уровне.

Вы говорите, что получили прогнозируемый результат, но до выборов заявляли, что будет как минимум 55% поддержки, а имеете около 40%. Почему так случилось?

Мы должны ставить задачи максимальные, мы их и поставили. Это разрешенные методы, когда заряжаешь огромную армию людей на позитивную работу.

Но, я хочу вам сказать, если бы мне предложили на выбор добиться супер-классного результата, стать лучшим в стране по голосам за Партию регионов, но при этом нужно было бы обойти узкие места в нынешнем законе о выборах, я бы не поменял ни один голос моих земляков ни на один дополнительный процент к нашему рейтингу. Вот у нас есть 41% - это наш результат. И пусть кто-то попытается в ближайшем обозримом будущем набрать больше. При этом не забывайте, что мы у власти с 2006 года – после того, как выиграли местные выборы в городе Харькове и в области – мы здесь представляем власть. Поэтому если за 6 лет люди не перестали верить в наши возможности изменять жизнь к лучшему, если видят реальные перемены в жизни региона, значит, мы на правильном пути.

Почему проиграла оппозиция в регионе?

Она не могла здесь выиграть. Никогда те ценности, с которыми идет оппозиция, не были востребованы у нас. Никогда те методы, которыми руководствовалась оппозиция, когда была у власти, не были здесь поддержаны. Любая власть имеет определенный процент поддержки людей. Все, что к этому нужно прибавить – это работа, которая была сделана, это умение объединять людей и объяснить им, почему нужна их поддержка. Посмотрите голосование при губернаторе-бютовце (Арсен Аваков – УНИАН) и посмотрите голосование сейчас. И тогда, и сейчас в процентном отношении примерно одинаковое количество жителей области поддержало БЮТ. Находясь у власти, Аваков не смог к базе, которую не он создавал, а создавало центральное руководство «Батькивщины», ничего добавить. Это значит, что те действия, которые он совершал, не вызывали доверия у людей.

Мы еще имеем одну особенность – Юлия Владимировна в Харькове находится. И весь накал страстей, по идее, должен быть здесь, люди должны быть заряжены больше, чем в любом другом регионе. Но на Харьковщине оппозиция эти выборы проиграла.

Были ли неожиданности по результатам выборов?

Хотел бы поговорить о новых явлениях, которые появились на нашей политической карте после этих выборов, - таких как «Удар», «Свобода». Но это не предмет обсуждения в Харьковской области, потому что нам здесь все понятно. Здесь за «Свободу» голосовали либо студенты, либо те, кто не нашел графу «Против всех».

Но я не понимаю, как интеллигентный, образованный, мыслящий Киев мог 17,5% избирателей проголосовать за политическую силу, которая действует фашистскими методами с коммунистической идеологией. Ведь все, что они говорят, практически то же самое, что говорят коммунисты, только методы достижения этих целей разные. Наверное, большой анализ придется сделать всем, для того, чтобы понять, надолго ли эта политическая сила пришла в нашу жизнь, может ли она стать на все времена золотой картой в парламенте, отобрав это право у коммунистов и, какие последствия в ближайшем будущем будет иметь Украина, в связи с нахождением порядка 40 человек в парламенте с партбилетами «Свободы». Я думаю, что киевляне делают необъяснимую вещь второй раз. Первый раз, когда они повторно избрали Черновецкого, уже зная, кто это (они его осознанно избрали, что бы там про бабушек не говорили). Они его осознанно выбрали, и сейчас они осознанно выбрали «Свободу». Ни одну политическую силу, которая представляет крайне радикальных националистов, не избирали в столицах европейских государств.

Мы анализировали, как в Европе обстоят дела с нахождением там националистических партий. Понятно, чем хуже экономика, тем большую поддержку в обществе находят националистические идеи. Но, практически нигде, ни в Германии, ни во Франции, ни в Греции, ни в Бельгии, ни в Венгрии, ни в Румынии нет такой поддержки этих партий в столицах, которые являются самыми требовательными во время выборов. Вот, наверное, главная неожиданность этих выборов.

Как вы думаете, избрание «Свободы» каким образом может отобразиться на политической жизни страны?

Если посмотреть на то, что делала «Свобода» во Львовской области, получив там мандат доверия в 2010 году на местных выборах, то это не лучшее, что может быть в нашей политике. Среди «свободовцев», которые прошли в Верховную Раду, есть определенное количество достаточно образованных, политически подкованных людей, очень интересных собеседников, которые готовы участвовать в острой дискуссии и не прибегают к примитивным методам «сам дурак» и не переходят на личности и оскорбления. Я во время телевизионных дискуссий имел возможность общаться с некоторыми из них и хочу сказать, что определенные представители «Свободы» произвели на меня достаточно хорошее впечатление в плане их подготовки и знаний. Если эти люди возьмут верх над радикалами «без мозгов» в парламенте, тогда, конечно «Свобода», оставаясь на своих идеологических позициях, может быть способной к объединению усилий ради голосования по важным для страны документам. Если это будет а-ля «Батькивщина» 2002 года, когда их было очень мало, но они были настолько шумными и такими суетливыми, то какой бы закон не ставился на голосование, конструктива не будет никакого.

Есть еще одна сторона медали. Это оценка нашими соседями-государствами того, что будет происходить в Украине. Еще не сформировался Парламент, а Израиль уже выступил с предостережением, что оппозиция объявила об объединении с политической силой, где отрицают как сам Холокост, так и призывают к антисемитским идеям. Я думаю, если и дальше это от «Свободы» будет исходить, то последуют реакции и других государств. Я не имею в виду только их призывы к изгнанию евреев. Здесь речь может идти и о русских, и реакция России будет незамедлительная, здесь можно говорить и о венграх, которых «свободовцы» не признают на территории Закарпатья, русинах и других национальностях, которые давно уже обжились в Украине, сохранили свои обычаи и претендуют на гарантии со стороны государства – обучения на родном языке, сохранения культурных традиций, самоидентификации...

Тягнибок сможет побороться за президентское кресло?

Никогда в жизни. Тягнибок никогда не сможет побороться за президентское кресло, и он не участник президентской гонки, он только лишь подносчик снарядов, может быть. Но это все равно очень важная роль, это не оскорбление в его адрес. Он за одну ночь стал из регионального политика всеукраинским.

Какую оценку вы можете дать другим политическим силам, прошедшим в парламент?

«Удар» - единственная кроме «Свободы» политическая сила, которая не имела представителей в Верховной Раде, но говорить о ней как о новой политической силе нельзя. За спиной Кличко спрятались БЮТовцы, НУНСовцы и представители других правоцентристских и умеренных националистических партий, которые раньше присутствовали в парламенте и в разные периоды истории Украины были на ведущих ролях. Поэтому говорить о партии «Удар» как о новичках не приходится, это такой винегрет, собранный и приправленный господином Кличко.

Есть ли у этой партии будущее? Как Вы считаете?

Здесь все напрямую зависит от Кличко. Это некая копия «Батькившины», где все завязано на лидере, и все зависит от лидера. Во-первых, «Удар» – неструктурированная политическая сила. Она не имеет широкого правильного представительства, правильного – в смысле организации, во всех регионах нашей страны. Им опираться в регионах не на кого. При всем моем уважении к коллегам-политикам от «Удара» в Харьковской области, даже я как человек, который уже более 10 лет занимается выборами, не знал их имен – кандидатов, за исключением отдельных личностей. Это говорит о том, что эти люди – новички в политике.

Голосовали исключительно за бренд «Удар», за фотографию Виталия Кличко, за его спортивные достижения, потому что политических у него нет. Оратор он, скажем так, средний. Это даже адвокат Сергей Власенко признал. Поэтому все будет зависеть от Виталия, если Виталий Кличко не даст скатиться своей политической силе в сторону маргиналов и развить широкую административную сеть в регионах, тогда у этой партии может быть будущее.

Как вы расцениваете инициативу оппозиции аннулировать свои списки?

Не вижу в этом смысла никакого. Пока как юрист скажу вам, что не вижу даже правового пути это сделать. Аннулировать списки можно, но как заставить не работать Верховную Раду? При новом старом законе, где сегодня есть мажоритарщики, очень сложно будет, когда сложат полномочия народные депутаты оппозиционных сил, не объявить там перевыборы. У меня нет ни понимания пути, как это сделать, и нет понимания, как этого не допустить. То есть будет какой-то абсолютный правовой тупик…

Чего ожидаете от своего брата Дмитрия, ставшего народным депутатом? Сможет ли он эффективно лоббировать интересы Харькова и добиваться выделения для региона дополнительных средств из госбюджета?

Один – нет, а в команде – да. Никто из депутатов в одиночку при всем моем уважении к ним, в одиночку – ничего не сделает. Но группой депутаты, (а у нас, харьковчан, их будет как минимум 16) способны вместе добиться серьезных результатов. Финансирование строительства метро и дорог в Харьковской области, завершение строительства филармонии – наши приоритеты на следующий год.

Кстати, появилась информация, что подали в отставку главы Дергачевской, Валковской, Кегичевской, Сахновщинской райгосадминистраций и мэр Люботина. Связано ли это с выборами?

На сегодняшний день единственным индикатором работы руководителя уровня главы районной государственной администрации или мэра являются выборы. Если люди на местах через свое голосование высказывают недоверие или не высказывают поддержки тому или иному руководителю, то какой смысл ему дальше оставаться на работе? Каких можно достичь экономических результатов, если тебе банально не доверяют?

Решение о дальнейшей работе глав областных государственных администраций и районных государственных администраций будет принимать Президент. На мой взгляд, абсолютно естественна ситуация, при которой произойдет кадровая ротация в руководящих органах, тем более, что в Партии регионов большая скамейка запасных. По крайней мере, в Харьковской области мы не испытываем дефицита в руководящих кадрах и даже имеем такую редкую в наше время возможность выбирать лучших из лучших.

Я бы просил не воспринимать увольнение как наказание за неудачные результаты. Мы получили отличный результат. Партия регионов не проиграла ни в одном округе, ни в одном районе, ни в одном городе. Мы можем говорить о том, что смена руководителей только усилит власть в тех районах, где люди по тем или иным причинам не до конца доверяют руководителям. Также нужно учитывать такую вещь: изначально человек, приходящий на руководящую должность и имеющий для этого все параметры, выглядит оптимальным кандидатом на эту работу. Но идет время, где-то – непогашенный конфликт, где-то недоработки, где-то вовремя не отреагировали на критику – все может идти по нарастающей и приводит к тому, что мнение людей об этом руководителе меняется. Это еще одна причина, по которой необходимо вносить определенные точечные изменения.

Предыдущие 2,5 года до выборов мы периодически приходили к тому, что нужно менять руководителя в том или ином районе. Мы меняли руководителя в Первомайском, Валковском, Изюмском, Краснокутском районах. Это естественный процесс, и где мы видим возможность усиления, обязательно это делаем.

То есть, можно ожидать кадровых изменений?

Несомненно.

А на уровне областной администрации?

Тоже будут. Потому что кто-то перерастает те должности, которые мы можем предложить. Количество заместителей у губернатора ограничено, и если человек уже перерос свою должность здесь, то почему бы нам его не попробовать на самостоятельной работе на отдельном участке. Поэтому ротация будет.

О текущих «горячих» новостях. Как идет ликвидация банка «Базис»?

Это не ко мне вопрос. Наша задача – обеспечить выполнение тех законных обязательств, которые должна сделать временная администрация. Если бы там что-то шло неправильно, это стало бы предметом внимания областной государственной администрации. Сегодня я не вижу проблем. Все, что есть сегодня в «Базисе», будет направляться в первую очередь на погашение долгов по депозитам частных лиц в той сумме, которая разрешена законом.

Недавно покончил жизнь самоубийством один из топ-менеджеров Арсена Авакова Александр Мотылевский. Власть давила на него?

Я узнал фамилию этого человека только лишь после того трагического случая, который с ним произошел. Я абсолютно ничего о нем не знал – ни когда он работал, ни когда он уволился. Вся моя информация о нем - от журналистов.

Все, что произошло, - это трагическая констатация факта о сущности, о внутреннем мире Авакова, о поступках человека, который сегодня все, что бы не происходило, переводит в политику. По любому уголовному делу, которые в отношении него возбуждались, везде звучит слово политика. То же самое и с этим несчастным парнем, который покончил с собой.

Я могу верить начальнику следствия областной милиции Зиновию Степановичу Галавану, я его знаю лично уже больше 10 лет, он офицер, полковник милиции, он знает цену словам, сказанным в такой ситуации. Если он сказал, что они этого человека ни разу не вызывали и даже пока не собирались вызывать в милицию, то это так и есть.

Я думаю, что довела парня до такого страшного решения безысходность ситуации. Вы же прекрасно понимаете, что когда Аваков выводил деньги из «Базиса», не он же свою подпись ставил, ее ставили другие люди. А люди ставили эту подпись только лишь потому, что были в одной команде с этим человеком. Значит, он им, как минимум, гарантировал, что (как этот парень сказал в записке) решит их вопросы. Не свои, а Их вопросы. И когда люди стали видеть, что оказались один на один с проблемами, а проблемы «тянут» на определенные статьи уголовного кодекса, это и стало, на мой взгляд, серьезным внутренним дискомфортом, который, к сожалению, привел к трагической гибели человека.

Давайте о более веселом теперь. Будут ли в области строить объекты для проведения Чемпионата Европы по баскетболу 2015 года?

Да, будем строить стадион. Схема, предложенная Кабинетом министров (20% государственных инвестиций и 80% частные инвестиции), заставляет нас искать серьезного инвестора, который смог бы выделить достаточно большую сумму денег. А реализация этого проекта очень затратна.

Инвестором будет Ярославский?

Нет, вряд ли.

А, кстати, какие у вас сейчас отношения с Ярославским? Легко ли с ним найти общий язык?

Мне ни с кем не сложно найти общий язык, потому что то, о чем я договариваюсь, служит интересам трехмиллионной области. Если люди не хотят возводить барьер между собой и громадой, они быстро находят общий язык. Так было всегда, так было еще до прихода советской власти, когда строились лучшие больницы на деньги меценатов, так было и во все годы независимой Украины. Только у СССР было достаточно средств для строительства, а у людей лишних средств, кроме зарплаты, быть тогда не могло.

Кто куратор Харьковской области в правительстве Николая Азарова?

Сегодня – Дмитрий Владимирович Табачник, министр образования и науки.

Помог ли Вам в чем-то Табачник?

Несомненно. Посмотрите темпы, которыми Харьковская область решает вопросы по ликвидации дефицита школьных автобусов. Это программа Президента, которую он инициировал, будучи еще премьером. Посмотрите количество компьютеров, которые Харьковская область получает. Учебники. Немаловажно, что много учебников печатается для Украины именно в Харьковской области, это дает загрузку нашим предприятиям. Плюс, у нас очень хорошие личные отношения. Мы можем и не на рабочую тему переговорить по телефону или при личной встрече. Это очень эрудированный человек, который разбирается в истории, в живописи, с которым можно говорить часами, если на это есть время.

Куратор позволяет нам быстрее доносить до Кабинета министров проблемные вопросы, которые у нас есть, но это не единственный канал коммуникации с правительством. Как показывает жизнь, только личная инициатива, личная встреча позволяет решить многие проблемы. Мы используем все возможные и невозможные методы лоббирования наших интересов в Кабмине.

Ходят слухи, что Вас переманивают в Киев?

26 марта 2006 года я избирался Харьковским городским головой, 19 апреля я принял присягу. А в мае начали говорить о скорой моей отставке. Вопросы моего перемещения из Харькова не прекращаются с тех пор. Я к этому очень философски отношусь. Я знаю только одного человека, который при разговоре со мной может мне предложить либо иное место работы, либо отправить в неоплачиваемый длительный отпуск. Мне никаких предложений не поступало, поэтому я все свои действия, все свое будущее связываю с родным мне Харьковом и Харьковской областью. У нас здесь еще много нереализованных планов. И для того, чтобы все это завершить, здесь необходимо мое личное присутствие. Поэтому пока планирую работать в Харьковской области.

Юрий Ларин