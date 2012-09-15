«Батькивщина»: Мельниченко предлагал за «гонорар» защищать Тимошенко

Сегодняшнее заявление бывего майора Государственной службы охраны Украины Николая Мельниченко относительно причастности экс-премьер-министра Юлии Тимошенко к убийству в 1996 году народного депутата, бизнесмена Евгения Щербаня подготовлены по «заказу и под диктовку администрации Президента».

Об этом сказано в заявлении ВО «Батьківщина», обнародованной на сайте партии.

"После того как власть обломала зубы, пытаясь сшить белыми нитками сфальсифицированные дела против Юлии Тимошенко, она прибегла к услугам лица, которое больше десяти лет известно тем, что предлагала разным силам, как внутри страны, так и за ее пределами, недешево продать какие-то «новые записи» из кабинета Кучмы", - говорится в документе.

В партии «Батьківщина» также отметили, что в 2003 году в Луганске состоялся суд по делу относительно убийства Е.Щербаня, но даже «подконтрольный Леониду Кучме» суд не смог найти наименьших доказательств причастности Ю.Тимошенко к этому преступлению. «Не смог найти, потому что их просто не существует, и не существовало в природе», - прибавили в партии.

"Самому Николаю Мельниченко мы хотим напомнить, что он больше полгода искал выходы на руководство партии «Батьківщина”, а также на защитников Юлии Тимошенко с предложениями за «гонорар» выступить со свидетельствами в защиту нашего лидера. Однако после категорического отказа пошел на сотрудничество с режимом, для которого запуганные или купленные так называемые «свидетели» давно стали средством для расправы над лидерами оппозиции", - отмечается в заявлении партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 сентября, Мельниченко на своей странице на Facebook написал, что бывший премьер-министр Павел Лазаренко организовал убийство в 1996 году народного депутата и бизнесмена Е.Щербаня, а Ю.Тимошенко и партнер П.Лазаренко по бизнесу Петр Кириченко якобы оплатили услуги киллера.

Кроме того, Н.Мельниченко утверждает, что муж Ю.Тимошенко Александр Тимошенко этим летом обратился к нему с предложением обвинить Президента Украины Виктора Януковича в убийстве Е.Щербаня.

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало больше 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек. Трое из них получили пожизненное заключения. Другие были осуждены на срок от 11,5 до 15 лет лишения свободы.

Экс-премьер П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором прежний премьер-министр признан причастным к убийству этих людей.

В августе 2011 года заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин в интервью журнала "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении П.Лазаренко.

9 августа в 2012 г. в интервью газете «Сегодня» первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что Генеральная прокуратура готова предъявить Ю.Тимошенко обвинение по делу об убийстве в ноябре 1996 года народного депутата Е.Щербаня.

Р.Кузьмин также отметил, что дело относительно исполнителей убийства Е.Щербаня было расследовано, направлено в суд, и по нему есть приговор. Дело относительно заказчиков выделили в отдельное производство, расследовали его сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, установив причастных к организации и финансированию этого заказанного преступления. «Мы намерены предъявить Ю.Тимошенко обвинение в соучастии в нем», - сообщил он.