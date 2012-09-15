Мельниченко: муж Тимошенко предлагал обвинить Януковича в убийстве Щербаня

Экс-майор Управления государственной охраны Украины Николай Мельниченко утверждает, что муж бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко Александр Тимошенко этим летом обращался к нему с предложением обвинить Президента Украины Виктора Януковича в убийстве в 1996 году народного депутата, бизнесмена Евгения Щербаня.

Об этом Н.Мельниченко написал на своей странице на Facebook.

"12 июля 2012 года ко мне обратилась семья Тимошенко в лице А.Тимошенко с предложением… Имея информацию о возможности моих показаний в Америке на запрос Генеральной прокуратуры Украины, А.Тимошенко предложил мне предоставить заведомо ложные показания против Президента Украины В.Януковича. Свидетельствовать о том, что якобы именно он является заказчиком убийства Е.Щербаня, что у меня якобы есть записи этих разговоров В.Януковича с Кучмой. При этом сами записи необходимо было сфальсифицировать, создать искусственно из тех оригинальных образцов их голосов, которые у меня есть", - заявил Н.Мельниченко.

Он отметил, что А.Тимошенко сделал ему такое предложение в Праге в офисе общественной организации "Украинская европейская перспектива". "Там я познакомился с Василием Даныливым (соратник экс-министра экономики Богдана Данилишина - УНИАН) и узнал, что офис принадлежит ему. Впоследствии, из других источников информации, мне стало известно, что Данылив арестован в Украине по подозрению в организации покушения на вице-президента "Родовид-банка" Сергея Дядечко", - отметил экс-майор.

Также Н.Мельниченко подчеркнул, что, учитывая всю доступную ему информацию, принял решение отказаться от предложения мужа экс-премьера и обнародовать правдивые показания.

"Сложив воедино все известные мне факты преступной деятельности кампании Лазаренко-Тимошенко и их криминального окружения, я принял решение отказаться от предложения А.Тимошенко и дать правдивые показания и сделать это заявление", - отметил Н.Мельниченко.

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийства председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек. Трое из них получили пожизненное заключение. Остальные были осуждены на срок от 11,5 до 15 лет лишения свободы.

Экс-премьер Павел Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих людей.

В августе 2011 года заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении П.Лазаренко.

9 августа в 2012 г. в интервью газете «Сегодня» первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что Генеральная прокуратура готова предъявить Ю.Тимошенко обвинение по делу об убийстве в ноябре 1996 года народного депутата Е.Щербаня.