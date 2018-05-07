Выборы-2012. В поисках центровых

Различия в способе ведения хозяйства, экономических приоритетах и политических предпочтениях между разными регионами страны – довольно распространенный случай в Европе. Достаточно вспомнить Италию, где Ломбардия на севере и Сицилия на юге порой выступают антагонистами. Украина тоже сегодня имеет достаточно четко обозначенные регионы, где предопределена победа провластных или оппозиционных сил. Именно поэтому за Центр развернется отчаянная борьба.

Ментально центральные области тяготеют к западным регионам, в Центре Украины нет искусственно насаженной проблемы использования русского и украинского языков. Неслучайно партия «Свобода» пыталась в 2010 году вырваться за пределы своего электорального заповедника в Галичине, закрепившись в центральных областях. Правда, эта попытка оказалась не совсем удачной - соратники Олега Тягныбока в центральных областных и районных советах представлены точечно.

Пожалуй, наибольшая интрига предстоящего 28 октября голосования – это результаты выборов по партийным спискам в центральных областях. Представители ВО «Батькивщина», ВО «Свобода» и партии «УДАР» будут топтаться на одном электоральном поле, зачастую перетягивая голоса друг у друга. Коммунистам в центре Украины особенно ловить нечего, а губернаторы-«регионалы» постараются доказать, что не даром проработали 2,5 года и пользуются доверием местного населения вкупе с отлаженной машиной административного ресурса. Внутри Партии регионов результаты голосования в центральной Украине рассматривают как своеобразный кастинг для отбора достойных переехать в Киев однопартийцев. Очевидно, что главы областных администраций постараются не ударить лицом в грязь.

Оппозиционерам на парламентских выборах в центре страны придется нелегко. Во многом они виноваты сами: «Батькивщина», «УДАР», ВО «Свобода», словно сговорившись, предпочли отправить на мажоритарные округа политиков, преимущественно не пользующихся общенациональной известностью. Это означает, что привлекать финансовые ресурсы им будет сложнее, да и материнские политические структуры тоже вряд ли смогут помочь. Партия регионов имеет больше возможностей для завоевания Центра. С одной стороны, это ее официальные выдвиженцы, с другой – многочисленные «крепкие хозяйственники», которые отправились в поход за парламентскими лаврами. Поскольку центральные области Украины зачастую финансировались по остаточному принципу, на местах хватает проблем, для решения которых необходимы не только добрая воля, но и щедрые денежные вливания.

Ожидаемый триумф «крепких хозяйственников» не ограничится их будущим вхождением в парламентское большинство. «Центровые» парламентарии определенно попытаются играть более активную связующую роль в парламенте седьмого созыва. К ним, кстати говоря, вполне можно будет отнести и избранных в столице народных депутатов. Те не оставят своим внимание киевские проблемы, используя для этого преимущества, предоставляемые депутатским мандатом. Избрание в Киеве может стать хорошим трамплином для занятия ведущих позиций в Верховной Раде.

Показательным среди центровых политиков выглядит пример Петра Порошенко, выбравшего Винницу для возвращения в ряды законодателей. Вряд ли остались сомневающиеся в победе Петра Алексеевича, но министру экономики мало индивидуального успеха – по соседним округам баллотируется группа соратников, которым Порошенко активно помогает. Не исключено, что подобных групп локального влияния будет несколько, и они будут защищать собственные интересы в новом парламенте.

Центральная Украина уже традиционно играет роль хранителя украинской идентичности. На этот раз от результатов парламентских выборов в этих областях будет зависеть сила центробежных тенденций, ведь на Юго-Востоке и на Западе большинство прогнозируемо возьмут политические антагонисты. Поэтому на ближайшие месяцы Центр Украины становится зоной повышенного внимания для фаворитов парламентской гонки.

Евгений Магда