Земля и НАТО

В разгар “феодосийского инцидента”, когда не только в Крыму, но и вне его границ местные советы, управляемые Партией регионов и ее сателлитами, начали до “регионализации” русского языка добавлять “зоны, свободные от НАТО”, - коалиционный процесс между “НУ”, БЮТ и СПУ снова затормозил.

Первый секретарь политсовета СПУ Йосип Винский, невзирая на оптимистичные прогнозы с “Нашей Украины”, сообщил, что время есть вплоть до 26 июня, а проблема – в разном отношении участников коалиции к НАТО и земельной проблеме. Это, собственно, подтвердили и представители “НУ” – Ксения Ляпина и Николай Катеринчук.

Судя же из заявлений Президента Виктора Ющенко, - его не устраивает слишком абстрактное отношение к этим вопросам в коалиционном соглашении. В частности, очевидно, речь идет о намерении коалиции заключить такой компромисс относительно НАТО, как ссылка на обязательность будущего референдума – при отсутствии обязательств всех участников работать на интеграцию в Альянс. Относительно же формулировок, которыми коалицианты пытаются подменить простое понятие “купля-продажа” земли – не сообщается. Но уже довольно давно лидер СПУ Александр Мороз отмечал, что в случае намерения сделать сельскохозяйственную землю товаром – коалиции демократических сил просто не будет...

Интересно, что комментариев о причинах торможения коалиционного процесса не прозвучало только со стороны БЮТ. Хотя с того факта, что еще перед 25 мая Тимошенко и Мороз “парафировали” какой-то текст соглашения “сепаратно” от “Нашей Украины”, можно сделать простой вывод: госпожа Тимошенко полностью согласилась с позицией социалистов как относительно невосприятия НАТО, так и продажи земельных угодий. Это – совсем не странно, учитывая безразличие БЮТ до программе коалиции, была только должность премьера.

Но это довольно странно с той точки зрения, что руководители БЮТ все время отмечают какое-то безоговорочное расположение к Тимошенко-премьеру со стороны США. Уж такое безоговорочное, что, по утверждению некоторых СМИ, сам президент Буш готов лично лоббировать госпожу Тимошенко на должность премьера, даже связывая возможность своего визита в Украину с признанием президентом Ющенко справедливости ее претензий на эту должность по результатам выборов. Согласно подобной логике выходит, что президент Буш вдруг соглашается отречься от поддержки Украины в ее курсе на НАТО, а также признать неуместность рыночного обращения земли, - поскольку Тимошенко исповедует здесь не социал-демократические, а просто таки коммунистические взгляды своего партнера по СПУ А.Мороза...

Конечно, такая логика невозможна со стороны господина Буша. И поэтому не удивительно, что БЮТ именно теперь решил помолчать о своем реальном отношении к упомянутым проблемам. Со своей стороны, вопреки не совсем благоприятным обстоятельствам, президент Ющенко, наоборот, именно во время “феодосийского кризиса” и связанных с ним громких протестов радикальной оппозиции, до которой, как оказалось, принадлежит и Партия регионов, - максимально четко конкретизировал требования до упомянутым пунктам коалиционного соглашения. С его стороны это – еще один ультиматум любому формату коалиции: без НАТО и продажи земли у коалиции нет шансов. И если уже вспоминать президента Буша, то со стороны президента Ющенко ему напоминают: именно это, а не коалицию во главе с Тимошенко, но без НАТО и земельного рынка, должен был бы поддерживать лидер супергосударства в Украине...

Впрочем, теперь упоминания о Буше – только элемент информационной войны. Реальный же коалиционный процесс в Украине намного сложнее, хотя где в чем-то – и проще.

Стоит сразу же отметить, что не так “ультиматум” Ющенко, как потребность реагировать на “феодосийский кризис” фактически вынудила одновременно двух потенциальных участников коалиционных переговоров засветить свою позицию в вопросах, которые они желали бы оставить не слишком конкретизированными, в частности – о НАТО. Это – СПУ та Партия регионов. Но если СПУ решила, что от слишком общего компромисса в этом вопросе стоит перейти до очередному торможению переговоров, то ПР, в свою очередь, фактически потеряла право на участие в любой коалиции с “Нашей Украиной”.

И все – из-за избытка энергичных действий Партии регионов в местных советах, действий, кажется, спровоцированных не столько самими “регионалами”, как их вынужденными “партнерами” – коммунистами, витренковцами и так далее... Ведь именно они создают то давление на юго-восточные местные советы, под которым оказывается фактическое большинство в них, которое состоит из Партии регионов, которая не умеет воздержаться от демонстрации своей “силы”, а заодно – и провозглашения каких-то незаконных “АНТИНАТОВСКИХ зон”.

Тем временем для ПР ситуация просто пикантная. Ведь буквально на днях один из спикеров ПР господин Черновил сообщил, что изобретенная “коалицией демсил” формула о вступлении в НАТО только после референдума удовлетворяет и его партию. Но после участия в провозглашении “зон, свободных от НАТО” ПР фактически перечеркнула эту находку и исключила себя с потенциальной коалиции, в которой могла бы заменить БЮТ и СПУ уже в ближайшее время. Это должно быть тем более неприятно для Партии регионов, что в вопросе о продаже земли у нее с “Нашей Украиной”, вероятно, противоречий нет, и быть не может...

В то же время БЮТ и СПУ, тормозя коалиционный процесс, по крайней мере могут быть спокойны, что их конкуренты из ПР не сумеют использовать новую паузу, чтобы вклиниться в переговоры. В этом смысле, кстати, БЮТ и СПУ только заинтересованы, чтобы скандал вокруг “НАТОВСКИХ” учений в Крыму по крайней мере не стихал, а ПР не имела бы возможности “соскочить” с этой темы.

Отсюда выплывает и следующая логика: 7 июня потенциальная коалиция трех не должна сдвинуть закон о разрешении на присутствие иностранных войск в Украине с места. Но удастся ли сделать это так, чтобы не продемонстрировать развал коалиции?

Снова таки интересно, что помочь коалициантам в этом берется оппозиция: коммунисты собираются устроить в парламенте настоящий кипиш. А один из их лидеров уже напомнил, что до избрания спикера ВР ни один закон вообще нельзя одобрять, потому что не будет кому его подписывать...

Ну вот, наконец, дошло и до сути дела. Речь идет о том, чтобы в паузе, которая затягивается по поводу создания коалиции и благодаря “феодосийскому кризису”, вытянуть из “пакета” коалиционных договоренностей о “зонах ответственности” должность председателя ВР и разыграть ее между фракциями парламента по отдельным правилам. Таким образом, происходит простой и удобный торг: должность спикера обменивается на голосование закона об учениях. И касаться этот обмен может только тех фракций, которые составляют необходимую Президенту для поддержки закона “золотую акцию”. Проблема только в том, что на фоне последовательной сторонницы учений “Нашей Украины” и ожесточенной противницы КПУ, а также зацикленного на другой должности БЮТа - такой “золотой акцией” могут быть и СПУ, и Партия регионов. Ведь речь идет не об интеграции в НАТО, а только об учениях. Хотя если ПР уже “отметилась” в акциях в Крыму и не сумеет как-то правильно переформулювать свое отношение к ситуации, - остается только Соцпартия...

Ай да СПУ, ай да Мороз... Это ж нужно так издалека, еще с провала закона об учениях от 9 февраля, протянуть интригу...

Впрочем, в действительности дальше прогнозировать что-либо сложно. Кроме того, что все идет к знакомой спикериаде. Ведь голосование за спикера будет происходить тайно, а сыгранная перед ним игра фактически исключила из потенциальных претендентов на должность главы ВР обсуждаемые в последнее время кандидатуры от “Нашей Украины”. И это еще может отразиться на результате. Кроме того, никаких гарантий, что, получив должность спикера, социалисты не сорвут последующее голосование за нужный президенту закон об учениях – нет, ведь пакетом такие вопросы не решаются. По крайней мере, не решались до сих пор. Так что простого вбрасывания бюллетеней с заранее известным результатом ожидать не стоит.

Стоит только заметить, что ни НАТО, ни вопрос земельных отношений теперь к разыгранной комбинации не имеют ни какого отношения. Но они существуют. Вот только маловероятно, что реально они будут решаться через открытые и даже громкие, как вот теперешняя, “процедуры”. Тем более, что цена их только возрастает.

Ирина Погорелова