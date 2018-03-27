Гайсинский наносит ответный удар

Пользуясь языком Интернета, можно сказать, что прокурор Киевской области Юрий Гайсинский отжигал по полной. На понедельничной пресс-конференции всем присутствующим, кроме релизов, были розданы копии заявлений, поданных Гайсинским в Генпрокуратуру с требованием возбудить против и.о. министра внутренних дел Юрия Луценко уголовное дело, а также признать подателя сего пострадавшим. Из приложенных копий можно было узнать, что заявление было отправлено ценным письмом, тут также имелся чек, свидетельствующий о том, что Гайсинский заплатил за это дело семь гривен пятьдесят копеек. Вот она, прокурорская пунктуальность.

Главный милиционер страны, по мнению Гайсинского, разглашает данные досудебного следствия в деле об инциденте, который произошел с Бориспольским межрайонным прокурором Александром Кузовкиным. Того самого, который был якобы ранен охранником сына Ющенко. Надо сказать, Юрий Луценко показал себя одним из самых верных сподвижников президента. Так, пребывая 26 мая в Днепропетровске, министр обвинил Кузовкина «в шантаже президента и общественности Украины» и причастности к этому шантажу прокурора Киевской области Гайсинского. Заметим, это уже не первый раз, когда Луценко бросается грудью на защиту Ющенко и его семьи.

Преданность Виктору Андреевичу «выходит боком» министру, делая его объектом нападок. Так, Гайсинский заявил, что министр внутренних дел Украины не имел права категорически говорить о непричастности к инциденту с пострелянным прокурором. Областной прокурор сказал, что будет настаивать на том, чтобы генеральный прокурор дал поручение о возбуждении уголовного дела в отношении Луценко по ч. 2 ст. 387 Уголовного кодекса Украины (разглашение данных досудебного следствия или дознания). Гайсинский обрадовал журналистов тем, что назвал министра стукачом. Согласно версии прокурора области, Луценко ни больше, ни меньше фактически «сознался, что был простым стукачом, заявляя руководству государства, что прокурор Киевской области что-то не то и не так делает». Правда, на вопрос, что же такого сделал министр, что заслуживает такого ярлыка, прокурор не ответил.

Гайсинский поливал на чем свет стоит министра с внешностью ботаника, не забывал говорить о своем профессионализме и честности. Он также напомнил, как быстро прокуратура под его руководством возбудила уголовное дело, когда пропал Гонгадзе. На что журналисты попросили прокурора не вспоминать при каждом случае Георгия: «мы на это уже не реагируем». В конце своего выступления прокурор Киевской области заявил: «Если министр Луценко имеет честь и достоинство, он должен подать в отставку».

Не занимая какую-либо из сторон, заметим, что, видимо, такое громкое заявление Гайсинский смог сделать только после того, как в отношении бывшего губернатора Киевской области Анатолия Засухи было закрыто уголовное дело. Это и усилило позиции Гайсинского, которого Луценко в свое время назвал экс-адвокатом семьи Засух. Таким образом Гайсинский нанес ответный удар по Луценко. Но на том противостояние двух Юриев явно не окончено. А вообще, как ни крути, это политическое дело, ведь за ним стоит честь семьи президента. Ясно, что Луценко попытается ответить Гайсинскому. Но когда это произойдет и что скажет главный милиционер страны, остается вопросом. Точно также, как вопросом остается то, будет ли в дальнейшем Луценко занимать должность министра внутренних дел. В том, что его на эту должность будет лоббировать президент, сомнений нет, а вот утвердят ли его депутаты, - вопрос остается открытым.

Алексей Просекин