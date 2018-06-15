Александра Кужель: Многие нынешние олигархи – птенцы гнезда Щербаня

Экс-глава Госкомпредпринимательства, координатор общественной организации «Гражданское сопротивление» Александра Кужель ответила на вопросы УНИАН.

Я ЗАПОМНИЛА ТИМОШЕНКО, ПОТОМУ ЧТО ОНА НАДЕЛА ПОЛУШУБОК

Александра Владимировна, на прошлой неделе вас допрашивали в прокуратуре по делу Щербаня 7 часов. Почему так долго? Вы так много знаете?

Было много вопросов: как я познакомилась с Евгением Щербанем, как состоялось знакомство с Лазаренко, какие у нас были отношения.

Я рассказывала, как мы были на праздновании 50-летия Евгения. Это было в Оперном театре. Это было закрытое, хотя и не маленькое, мероприятие. В то время Щербань был самым богатым человеком Украины. Все сегодняшние олигархи тогда таковыми не являлись, а большинство из тех, кто сегодня входит в число богатейших людей, работали у Евгения.

В прокуратуре спрашивали, присутствовала ли на праздновании Юлия Тимошенко. Из-за одного вспомнившегося случая, я подтвердила, что Тимошенко тогда была среди гостей. Тогда ее еще никто не знал. Помню мое удивление: почему молодая девушка сидит в наброшенной на платье шубе. Мне объяснили, что она и еще одна из приглашенных дам оказались в одинаковых платьях, и из-за этого обстоятельства Тимошенко была вынуждена набросить полушубок. Именно поэтому, из-за чисто женского восприятия, этот эпизод отложился в памяти.

Рассказывала о событиях, произошедших после Жениной смерти. Тогда мы сразу всей фракцией выехали в Донецк. О том, насколько были сложные условия, в которых приходилось организовывать похороны. Все действия вызывали какое-то тупое сопротивление, и только наши депутатские удостоверения помогли нам добиваться элементарного содействия от местной власти. Никто не шел на встречу. Кроме того, существовала реальная угроза, что выстрелы в аэропорту будут иметь продолжение. Учитывая, что на похоронах присутствовала вся наша фракция и экс-премьер Марчук, были введены повышенные меры безопасности, даже снайперы были расставлены.

Наша фракция после гибели Евгения Щербаня сразу сделала официальное заявление, о том, что это было политическое убийство. Женя был человеком, который мог мирно решить любой экономический вопрос. У него был талант гасить конфликты, находить взаимовыгодное для всех сторон решение любого вопроса. Он смог состояться в такой области (Донецкой. — Авт.), без способности договариваться ему это никогда бы не удалось. Проблема лежала в политической сфере – он действительно сделал очень смелый и небезопасный шаг. Когда Марчука сняли с поста премьер-министра, Женя единолично принял решение о назначении Евгения Кирилловича лидером нашей фракции. До этого момента он усиленно поддерживал и продвигал Владимира Щербаня.

ЛАЗАРЕНКО СНЯЛ ПИДЖАК И НАКИНУЛ МНЕ НА ПЛЕЧИ

Вас спрашивали о Лазаренко?

В прокуратуре меня спросили, как я познакомилась с Лазаренко. Я рассказала, что сразу же после нашего избрания в парламент губернатор Днепропетровской области Павел Лазаренко пригласил всех депутатов Восточной Украины (Донецк, Луганск, Запорожье, Днепропетровск, Харьков) к себе на встречу, накрыл столы. Я там была единственной женщиной и меня усадили в президиум. В зале было безумно холодно - март месяц, помещение не обогревалось. Лазаренко снял пиджак и накинул его мне на плечи. В финале вечера пошутил: мол, как же я теперь в пиджаке, пропахшем женскими духами, приду к жене ? Я ответила, что это уже его проблемы.

К Лазаренко у меня огромное количество претензий. Его стиль руководства мне не просто не нравился – он был для меня неприемлем. И сильные игроки уровня Щербаня не могли его никогда принять. Знаете, есть в украинском языке такое слово «глитай», вот оно очень точно характеризует Лазаренко. Он греб под себя все, до чего мог дотянуться. Это Лазаренко ввел такой «бланк»: министру такому-то прошу решить. И министры знали : если в конце резолюции стоит точка — действительно нужно решать, если точки нет — можно не напрягаться и т. д.

На той встрече в Днепропетровске состоялось мое знакомство и со всеми депутатами. Среди них было очень много коммунистов. И когда мы впервые вошли в сессионный зал, Женя пошутил: да, много красных, ничего - позеленим.

Евгений Щербань никогда не был публичным политиком, он избегал публичности, не любил давать интервью. После назначения лидером фракции Марчука мы понимали, что началась другая игра. Я Жене открыто говорила, что не согласна с его решением. И Марчук знает об этом. Я видела, что Марчук был неэффективным премьером. Это человек, который собирал и аккумулировал информацию, но никогда не принимал решения и избегал ответственности. Был один момент, когда Женя мне сказал: ты знаешь, Саша, я понял, что я ошибся.

...Мы встречались с Евгением Щербанем за несколько дней до его смерти в Бориспольском аэропорту. Он предупреждал, что хочет исчезнуть на некоторое время и собирался уехать в Америку. Отъезд откладывал только из-за Руслана, надеялся, что Руслан все-таки получит американскую визу. Но визу все не давали, потому что Руслан ранее был задержан в США за управление автомобилем без водительских прав. Женя не хотел ехать без сына, понимал, что, если оставит его в Украине, подвергнет его жизнь огромной опасности. Все знали, как Женя его любит. Пожалуй, эта любовь к сыну и была самым слабым местом Щербаня…

РУСЛАН ЩЕРБАНЬ МНОГОЕ ЗАБЫЛ ТО ЛИ ОТ СТРАХА, ТО ЛИ ОТ ОТЧАЯНИЯ

Сейчас Руслан Щербань утверждает, что вы не были близким человеком для его отца. В одном из интервью он сказал: «Если она такая подруга, то почему молчала 16 лет?» Насколько близкие у вас были отношения с Евгением Щербанем?

Знаете, мальчику в жизни столько выпало испытаний, он столько всего пережил, что обижаться на него – грешно. Руслан или от страха, или от отчаяния многое забыл. Он был тогда практически ребенок. Знаете, я даже не помню Жениного отчества, потому что он всегда был для меня Женей. Хотя до сих пор помню его лицо, его французскую небритость. Он всегда был очень аккуратно одет. Руслан на него очень похож внешне.

Конечно, Руслан мог многое забыть. Но уверена, он помнит елку в их доме с ворохом подарков, особую атмосферу праздника. Такое не забывается. Как на площадке для стрельбы стреляли. Я тогда первый раз в своей жизни держала приличное оружие, у меня даже след от отдачи остался на предплечье.

У Жени была необыкновенная жена Надежда. Я ей восхищалась. Она была настоящая женщина, всегда умела быть рядом, чувствовала, когда она необходима, всегда готова была подставить свое плечо мужу. Я ее спрашивала: тебя устраивает жить в тени мужа ? На что она отвечала: я его очень люблю и знаю, что он всегда ко мне вернется. Ну как вам объяснить степень их близости? Мы заходим в дом, Женя снимает плащ и не глядя, передает его, а Надежда точно знает, в какой момент нужно его подхватить… Она была его продолжением. Я знаю точно, что Надя закрыла его своим телом от второго выстрела. И свидетели тогда об этом говорили.

Меня в прокуратуре спрашивали : какой Женя человек, потому что о нем много хорошего говорят. Я ответила : не пытайтесь сделать из Жени белого и пушистого. Человек в те годы, став богатым в Донецке, не может быть мягким и бесхребетным. Он был волк, а не шакал, и этим сильно отличался от многих других. Кстати, к волкам в отличие от многих донецких, относится и Ринат Ахметов. У Жени был тот стержень, из-за которого он всегда вызывал уважение.

Вот хотя бы один эпизод. Я очень корректно отношусь к водителям и всегда отпускала их в гараж, чтобы они не сидели в машине. И тут меня срочно вызывают в ПРООН. Я опаздываю, бегу вдоль дороги и вдруг возле меня резко останавливается машина. Выскакивает Женя и говорит: ты почему пешком? Объясняю. Он тут же говорит водителю: отвезешь Александру, дождешься, а я буду в гостинице. Я говорю: Женя, а ты? Он говорит: я мужчина, пройдусь пешком.

В прокуратуре я сказала, что с Женей бы пошла в разведку. Он бы точно никогда не вставил в спину нож.

Руслану этого не понять.

Он сейчас рассказывает, кто ему помогал после убийства. А в первую очередь это были Владимир Горбулин и несколько народных депутатов: Владимир Ампилогов, я, Юрий Шеренин, Геннадий Угаров. Мы сразу после трагедии создали благотворительный фонд имени Евгения Щербаня. Фонд размещался в том же подъезде, где жил Руслан - напротив гостиницы «Салют».

Спустя месяц-полтора было совершено покушение на старшего сына Щербаня, Руслан был очень напуган. Потом Руслан нам рассказывал, как их пытаются выселить из поселка, который построил Женя, забрать дом. Мы встали на защиту семьи.

Кто пытался?

Это к нему вопрос.

Потом Руслан исчез, начал скрываться и общался только с Ампилоговым. А я ушла из фонда , ушла из партии, потому что это уж был не мой путь. Больше я с Русланом не встречалась.

...В прокуратуре я задала вопрос следователям, знают ли они, что Лазаренко настолько опасался Донецкого региона, что для того, чтобы в очередной раз не лететь в Донецк, даже один раз имитировал на себя покушение по дороге в Бориспольский аэропорт, чем, кстати, потешил весь парламент. Лазаренко инстинктивно ощущал превосходство Щербаня, его силу. И знал, и признавал , что в Донецкой области один лидер, которому все подчиняются. Поэтому ему проще было «заказать» Евгения в Москве, чем в полностью контролируемом Щербанем Донецке. Второй вопрос - кто-нибудь поверит, что в те времена кто-то бы взялся совершить убийство без оплаты, четко понимая, что его самого потом устранят? И третье, посмотрите, у кого Женина собственность.

И у кого?

Ну вот, пусть прокуратура и смотрит. Там же все понятно. Многие нынешние крупные олигархи – птенцы гнезда Щербаня.

Насколько убедительной вам кажется версия Геннадия Москаля, из которой следует, что сын Щербаня сам висит на крючке у ГПУ, поэтому и сделал такое громкое заявление о возможной причастности Тимошенко к убийству его отца?

Еще раз повторяю, что Руслан так много пережил, что я не могу его осуждать.

О том, что Руслан якобы причастен к смерти на охоте (кстати, это просто рок нашего политикума – смерть на охоте), слухи ходили давно.

Москаль — милиционер. Он не может предать огласке столь резонансный факт, не понимая и не оценивая последствий такого заявления.

Не знаю что, но очевидно, что-то «держит» Руслана. Для чего-то его отыскали, что-то пообещали. Не вдруг он оказался в пуле, встречающем президента...

Как любая тоталитарная власть, нынешняя имеет широкий арсенал воздействия на людей – от запугивания до посул и подкупа.

Раз они дернули за эту ниточку — пусть тянут, разматывают клубок. Но начать придется с себя, и кто знает, куда эта ниточка приведет…

НИКТО НЕ СТАВИТ ЦЕЛЬЮ РАСКРЫТЬ УБИЙСТВО ЩЕРБАНЯ

Вы убеждены, что это было политическое убийство. Кому оно было выгодно?

Пусть этим занимается прокуратура. Все, что я знала, я рассказала.

Все тогда понимали, что если бы Женя поддержал Марчука, то шансы Марчука стать президентом возрастали.

За 16 лет заказчики убийства Щербаня не найдены. Есть ли хоть какая-то надежда пролить свет на это дело?

Вы думаете, кто-то что-то хочет раскрыть? Это ящик Пандоры для них самих. Тогда надо выяснять, кто убил Брагина, Момота, выяснять, почему собственность убитых принадлежит посторонним людям, а не детям, являющимся законными наследниками.

Очевидно, что никто не ставит целью раскрыть преступление. Все судебные дела, которые сегодня идут, не имеют ничего общего ни с правосудием, ни с законом. Иващенко сидит, а Ехануров и Монтрезор на свободе. Филипчук сидит, а Злочевский наслаждается вольной сытой жизнью. Данилишин в Чехии живет в изгнании, а Колесников - вице-премьер. А «молодая команда» Черновецкого во главе с космическим мэром?!

Все здравомыслящие люди понимают - извлечение этих дел из ящика Пандоры – ни что иное как судорожные попытки прокуратуры оправдаться перед Януковичем за все рассыпающиеся в прах обвинения против Юлии Тимошенко. Они обещали, что все будет шито-крыто, что мир признает законность обвинений против экс-премьера . Но они обманули и подставили Президента. Все пошло не так, как они предполагали. Весь мир признал преследования политически мотивированными, весь мир требует освободить заключенных

Истину не ищут, она никому не нужна.

Как с вами вели себя следователи?

Очень корректно. Никакого давления не было.

На последнем форуме оппозиции вы сидели в первом ряду возле Ирины Луценко и Жени Тимошенко...

Перед форумом я подошла к Жене и Ирине для того, чтобы высказать слова поддержки, спросить, нужна ли им помощь. Это элементарное проявление человеческой солидарности, сочувствия. Женя попросила меня сесть рядом. Она очень сильно волновалась перед предстоящим выступлением. Я поделилась с ней некоторыми «секретами»…

ГЛАВНУЮ УГРОЗУ ДЕМОКРАТИИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ «ПРОТИВВСИХИ»

Так вы в рядах объединенной оппозиции? Вам обещают место в списке?

Сегодня нужно признать, что в Украине есть линия фронта и только две стороны: власть, пожирающая и уничтожающая страну, и все остальные, кто противостоит оккупантам . Именно поэтому, осознавая это, я поддерживаю и буду отстаивать идею объединения всех сил , хотя морально, не скрою, это очень нелегко.

Сейчас в фейсбуке разместили потрясающий, очень добрый и правильный мультик про силу объединения. Там показано, как в минуту опасности, угрозы объединяются все живые существа – и забавные крабы, и трудолюбивые муравьи, и пингвины. Объединяются, чтобы вместе противостоять злу. Объединяются – и побеждают.

Мне кажется, что главную угрозу победе демократических сил представляют так называемые «противсихи». Понимаю, что люди имеют право на раздражение, на боль и обиду. Но так сложилась ситуация, что каждый должен решить для себя , понять: либо ты с властью, либо против нее. Третьего не дано. Мы сейчас не делим власть. Вопрос стоит о том, будет Украина или нет.

И потому я заклеила рот скотчем, притушила личные амбиции, понимая, что победить зло можно только если мы все, кто против этой власти, объединимся. И как бы меня не пытались настроить против кого бы то ни было — не удастся.

Для меня ВР — не самоцель, для меня цель – сохранить страну.

Но все же согласование списка на финишной прямой. Вам предложили место?

Наше гражданское движение работает с объединенной оппозицией, мы пишем законы, после длительных дискуссий в «Гражданском сопротивлении» предлагаем консолидированное видение решения экономических проблем, пути поддержки предпринимательства, защиты прав собственности. Все это обсуждается гражданскими организациями. Хорошо, что оппозиция приняла закон об отзыве народных депутатов и ряд других законопроектов, разработанных общественными организациями. Но разговоров по спискам не вели и не ведем.

А что вам известно по первой пятерке?

Тоже ничего не знаю. Когда начинают говорить: представляете, если такой-то будет в первой пятерке, значит, он пойдет на президента. Я отвечаю: прошлую первую пятерку возглавлял Юрий Луценко — он сейчас в тюрьме. Поэтому первая пятерка - это не всегда старт на президентство. Это может быть старт пути по этапу.

Время все расставит. Вы сначала получите от людей поддержку, выберитесь в ВР, сохраните страну, а потом уже решайте все остальные вопросы.

Все активнее говорят о том, что Кличко отказывается баллотироваться в мэры Киева. У оппозиции есть другой конкурент для Попова?

Я несколько раз обращалась к Виталию. Ответа не было. В прошлый вторник УНИАН опубликовало мое обращение к Кличко с призывом дать четкий ответ, будет ли он выставлять свою кандидатуру на пост мэра Киева. По сложившейся для Кличко традиции, он предпочитает отмалчиваться. Виталий не учитывает одно важное обстоятельство — у него сегодня такой высокий рейтинг, потому что с ним была договоренность, что мы будем его поддерживать. Но в ситуации, когда он прямо заявляет в интервью, опубликованном на сайте информагентства, что пост мэра ему неинтересен, и киевлян можно защищать и в Верховной Раде, объединенная оппозиция должна принимать решение и оставить за собой право выдвинуть другого кандидата. Имя не важно. Этот человек должен отвечать определенным критериям. Он должен иметь опыт работы, понимать, что такое местное самоуправление, что такое менеджерская работа. Он должен быть со «стержнем» внутри. Даже при существующих полномочиях мэра без его подписи ни бюджет, ни решения Киевского совета не являются законными. Если бы сегодня Европейский суд рассмотрел все решения Киевсовета, то у нас была бы возможность признать их нелигитимными. Потому что мэр Черновецкий физически отсутствует, вместо его подписи ставится факсимиле. Мэром должен быть человек, который сможет сказать: я не подпишу решение, противоречащее интересам киевлян. Этот человек должен представлять киевлян, а не власть. Он должен уметь работать с депутатским корпусом. А дальше — это уже решение объединенной оппозиции. Они должны принять решение, что это будет Вася Пупкин или кто-то еще, и все вместе вести единого кандидата, которого тогда не сможет победить ни Попов, ни Кличко.

Вы готовы посоперничать с Поповым?

Я готова с командой единой оппозиции очень жестко бороться за Киев и служить киевлянам, если это будет решением объединенной оппозиции. У меня есть стержень, позволяющий отстаивать интересы громады . Если объединенная оппозиция решит, то я постараюсь завоевать и доверие киевлян.

Точно знаю, что я была бы хорошим мэром Киева. Мне знакомы все проблемы города: от момента рождения до организации похорон, проблемы МАФов, автоперевозчиков, таксистов, проблемы предпринимателей и большого бизнеса. Я знаю, как их решить, какие шаги необходимо предпринять, чтобы Киев стал городом, в котором хорошо и комфортно жить . Вы можете представить, чтобы я дала согласие разрушить Андреевский спуск или запрещала митинги оппозиции на Майдане? Чтобы уничтожалось историческое сердце столицы и сносились исторические памятники?

ЯНУКОВИЧ СЕГОДНЯ НЕРУКОПОДАВАЕМЫЙ

На саммит НАТО в Чикаго съехались 60 лидеров государств. Отдельно с Януковичем согласились встретиться только президенты Афганистана, Польши и Румынии...

Есть такое понятие — нерукоподаваемый. Вот как Могилев. Он нерукоподаваем в среде настоящих офицеров. Они мне написали: «Могилев - не мент, это мусор, и в нашей среде он нерукоподаваем». Так вот господин Янукович сегодня нерукоподаваем.

Для власти любой демократической страны сегодня общение с Януковичем является сигналом их избирателям, что они ошиблись в своем выборе.

Политики в разных странах за деньги могут пойти на многое. Но они никогда ни за какие деньги не сделают то, что перечеркнет их карьеру навсегда.

Украина попала в тяжелую ситуацию. Сейчас многие говорят: что же Европа ничего не делает, почему они его не приструнят?

Представим, европейские лидеры обращаются к народу некой африканской страны и говорят: народ, ваш президент - людоед! В стране - тихо. Опять ЕС взывает : люди, ваш президент - людоед. Снова – тишина. Ни протестов, ни демонстраций. Обратившись к народу несколько раз и не увидев никакой реакции, что решат европейцы? Они подумают, что в африканской стране людоедом является не только президент, а и его подданные, и пожирать друг друга – это для них является нормой, ну принято в этой стране быть людоедами. Тогда что делают цивилизованные страны? Они ограничивают въезд всех этих людоедов на свою территорию, чтобы сохранить жизнь вверенных им народов. И перестают взывать к африканцам – в конце-концов, если им так нравится есть друг друга, то это их право.

Если мы молчим, когда по выдуманным обвинениям сажают Тимошенко, Луценко, Филипчука, Иващенко, предпринимателей с Майдана, молчим, когда убивают задержанных в СИЗО, молчим, когда отбирают бизнес и лишают людей средств для элементарного выживания. Если мы молчим – то чем нам поможет ЕС? Есть замечательная фраза: нельзя и порочно делать за людей то, что они должны и могут делать сами. Никто за нас наши проблемы не решит. Только мы сами.

Беседовала Анна Ященко