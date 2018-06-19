Почему «януковичи» Симоненко сливают

Один из последних официально опубликованных соцопросов (за две недели до выборов эта лавочка закрывается, после будут появляться только «неофициальные» исследования на средней руки Интернет-ресурсах) абсолютно неожиданно стал неодолимым искушением для Партии регионов. Безусловный фаворит «личного зачета» избирательной гонки изрядно удивил и тем, что разместил на собственном сайтеданные некой Research & Branding Group, мягко говоря, не самой известной в Украине социологической службы. И тем, что по итогам этого самого опроса оба союзника ПР по нынешней парламентской коалиции заявлены как, простите на грубом слове, политическая шушера. Где-то уровня мелких непарламентских партий. Согласно с результатами социологического опроса, удостоенного внимания сайта ПР, Компартия имеет шанс едва проползти в Раду нового созыва «на пузе». Что, впрочем, еще вилами по воде писано – 3% - это вровень с проходным барьером, а выборы – штука до сотых долей процента не предсказуемая… 2,99 – почти те же 3 получается, но разница весьма ощутимая! Социалистам же Research & Branding Group, которую ни с того ни с сего возлюбил сайт партии Януковича, так и вовсе отводит 1,3%. Стыдно сказать, меньше, чем блоку Литвина.

Все это выглядит так, как будто люди Януковича специально форсируют события, подталкивая ситуацию к очередной поворотной точке – переделу парламентских кресел между тремя политическими партиями вместо пяти. Что в перспективе, очевидно, должно привести к построению в Украине двупартийной системы «избирательного» перераспределения власти по мотивам американского опыта.

Разумеется, существуют и более простые объяснения тому, что из великого множества соцопросов на сайте регионалов появились результаты именно этого. 30,5% электоральной поддержки – немалый соблазн заявить о собственных притязаниях на, так сказать, представительство в представительской власти. Однако это не может быть основанием для того, чтобы столь откровенно топить союзников. Тем более, что даже в случае максимально благоприятного для ПР исхода выборов, - 226-228 мандатов гарантируют партии Януковича разве что создание коалиции именно на основе ПР. И закономерное повторение событий года нынешнего… Ведь ситуация, когда коалиции может понадобиться 300 мандатов, будет возникать каждый раз, как только Виктор Ющенко воспользуется правом вето в отношении очередного закона.

Да и моральный аспект проблемы из виду упускать нельзя. Вернее, тот фиговый листок, который в отечественном парламенте по странному недоразумению принято именовать моралью в политике. Одно дело, когда коалиция состоит хотя бы из двух партий. Пусть даже одна из них, с учетом численного состава фракции, - с боку припека – не более того. И совершенно по-иному будут выглядеть события, когда (и если) решения через Верховную Раду получит возможность проводить коалиция, целиком и полностью состоящая из фракции одной партии. Тут, знаете ли, и до подозрений в узурпации власти недалеко.

Однако, не менее занимательно на этом фоне выглядит и поведение остальных двух фаворитов избирательной гонки. Подавляющее большинство представителей Нашей Украины – Народной Самообороны в размещенных на сайте блока комментариях на тему прогнозируемых политических раскладов в будущем парламенте как будто пытаются «успокоить» регионалов. Мол, не останутся бедолаги одни перед лицом оранжевого лагеря. Мороз, конечно, пройденный этап. Но Симоненко-то уж всяко в Раду пройдет.

Сайт БЮТ также демонстрирует весьма странную для этой политсилы лояльность к Виктору Януковичу и деятельности его правительства. Одни только заголовки дорогого стоят. Например такие: «БЮТ благодарит Виктора Януковича за то, что он наконец-то решился признать собственные ошибки, бездарность и недееспособность своего правительства». Или вот: «БЮТ доволен, что Партии регионов понадобилось всего лишь чуть более суток для того, чтобы ответить на вчерашний комментарий нашего лидера». И даже по типичным для Юлии Тимошенко реприватизационным комментариям (как, к примеру, последний – на счет химпредприятия «Лукор» ) заметно, что лидер БЮТ сбавила тон в отношении главного своего оппонента.

Нет уже прежних обещаний предоставить по уютной камере каждому «прихватизатору» и всем лоббистам их интересов в кабинете Януковича. Да и вообще ознакомление с официальным Интернет-ресурсом БЮТ создает впечатление, что Партия регионов из главного жупела страны понемногу «превращается» в сборище недалеких тугодумов, которые могут насмешить, вызвать раздражение, а иногда и порадовать неожиданно резвой соображалкой. Но не могут представлять опасности. Разве что для таких же недалеких бизнесменов, которым на собственном кармане придется узнать, каково это – «крышеваться» у регионалов, не способных не то, что для других, для себя оперативно отреагировать на ситуацию.

И даже пламенный борец с коррупцией Юрий Луценко сегодня говоритуже всего лишь о несоответствии деклараций о доходах депутатов-регионалов тем социальным стандартам, которые Партия регионов обещает своим избирателям. Заметим, что именно эта тема сегодня является одной из наиболее тщательно заминаемых. Сменив в этой ипостаси предыдущего любимого конька Луценко – явное несоответствие содержания деклараций о доходах реальному уровню жизни высокопоставленных чиновников государства украинского. Рост политкорректности в рядах отечественных политиков, как говорится, на лицо.

А если учесть еще и то, что попытки изгнать из парламентского омута политических «верховодок» предпринимались и ранее (правда, идеи повысить проходной барьер не получили тогда ожидаемой поддержки), то вполне можно предположить, что главные игроки политарены решили использовать электоральные механизмы, снижая рейтинги более мелких партий до непроходного уровня. И, заметим, не особо растрачиваясь на покусывания политических мастодонтов. Тогда цель внеочередных выборов – передел парламентских кресел между тройкой лидеров, о чем их представители говорят практически не стесняясь, становится абсолютно очевидной. И эта цель вполне достижима. Если не на нынешних выборах, так на следующих.

Однако в результате возникает очередная проблема: кто из нынешней троицы фаворитов в перспективе окажется третьим лишним? Ведь если все идет именно к построению двухпартийной системы, то рано или поздно этот вопрос придется решать. Очевидно, эту роль отведут той политсиле, которая продемонстрирует двум остальным себя как наиболее неудобного противника. Не этим ли соображением объясняется то, что нынешняя избирательная компания, прогнозировавшаяся как самая грязная в истории украинских выборов, сегодня стремится к лаврам едва ли не наиболее эмоционально выдержанной?

Елена Перегуда