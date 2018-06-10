Можно ли преодолеть коррупцию в отдельно взятом регионе

В мятежные годы перестройки запомнился яркий пример большевистского решения сложных проблем. После завершения гражданской войны коммунистический режим среди других проблем обнаружил страшную нехватку паровозов. Проблему решили революционно: закупили мощные паровозы в Швеции, чтобы иметь возможность тянуть большее количество вагонов в поезде, чем обычно. Автором гениальной идеи был нарком путей сообщения Троцкий, активно поддержанный Лениным.

Счастье было недолгим: оказалось, что рельсы бывшей империи не рассчитаны на повышенные нагрузки и быстро выходят из строя. Резко возросло число аварий и катастроф. Вместо «паровозного голода» получили массу новых проблем. Пришлось ставить капиталистических железных коней в отстой и поклоняться контрреволюционным инженерам-железнодорожникам.

Присущий большевикам подход к любым проблемам (находим ключевое звено - меняем - профит!) блестяще воспроизводит правительство Януковича во всех делах, за которые берется. Государству не хватает денег? Бизнесу трудно работать? Пенсии маленькие? В пенсионном фонде нет денег? Напишем кодекс - и будет счастье! Кодексы написаны, экономика останавливается, дефицит Пенсионного фонда растет...

О рельсах забыли ...

Европейский союз сворачивает сотрудничество? Клюева с Хорошковским - в Вашингтон и Брюссель! Не понравились? Кто у нас еще есть? Молодой, прогрессивный, по-европейски настроенный? О Порошенко, он еще и языки знает!

Петр Алексеевич, хотя назначен (или привлечен?), для наружного использования, как оказалось, имеет собственный «паровоз». В отличие от лопат и огородов Азарова, чтобы не ныли, или корейских поездов от Колесникова, у которых, говорят, есть какие-то проблемы с украинскими перронами (опять о рельсах забыли?), у него есть "электронные торги".

Коррупции не будет! Компьютер будет решать!

(Чтобы не было упреков в незнании предмета сообщаю: имею опыт участия в электронных тендерах ведущего немецкого автопроизводителя).

Не понятно, каким образом электронные торги будут мешать чиновникам заказывать шикарные автомобили, чартерные рейсы и другие жизненные радости и покупать желательно по процедуре закупок у одного участника. И сможет ли компьютер доказать тендерному комитету, что предложение по низкой цене, но от неизвестного членам комитета предприятия, полностью соответствует условиям заказчика.

Разве компьютерная программа составит требования к участникам тендеров? Разве исчезнут технические условия, прочитав которые, предприниматель понимает: это написано фирмой А, а это - для компании Б? Разве Порошенко не знает об этих отработанных схемах? Почему «Рошен» игнорировал государственные тендеры на закупку новогодних сладких подарков, отдав заказ донецкому «Конти»,принадлежащему министру Колесникову?

Как самоцензура на ведущих телеканалах, предпринимателей охватила эпидемия апатии в борьбе за государственные заказы. Зачем тратить силы, если заказ министерства Х все равно получит близкое к министру предприятие Z? Целесообразнее допродать остатки продукции, рассчитаться с поставщиками и рабочими, конвертировать гривню в более надежную валюту и скорее определяться, в каких странах условия для бизнеса лучше. Выбор огромен, ибо трудно найти, где хуже, чем у нас.

И вот господин Порошенко провозглашает, что имеет волшебное средство почти мгновенного действия. Знатоков такого варианта у нас, правда, немало. Вот, например, непримиримый борец с преступной властью "регионалов" нардеп-"регионал" Кинахнаконец увидел проблемы украинского предпринимательства. Решение? Нужна программа развития предпринимательства! Знает ли седовласый защитник экономически активных слоев общества, нардеп, экс-премьер, экс-секретарь Совбеза и т.д, что программа существует? Состоит из Гражданского, Бюджетного, Налогового, Таможенного, Пенсионного кодексов, со все более широким применением Уголовного и Уголовно-процессуального. Способствуют воплощению этой программы налоговая служба, налоговая милиция, просто милиция, СБУ, прокуратура, независимые суды, антимонопольные комитеты и госадминистрации всевозможных уровней, и просто общественно активные личности с характерной внешностью, которыми упорно не интересуются вышеупомянутые правоохранительные органы.

Еще один экс-Че Гевара нашей современной страны господин Каськив (ну как же без него) на днях понял, почему его агентство, в отличие от польского, никак не загонит в Украину обещанные 7 млрд. долларов инвестиций ежегодно - у нас же Инвестиционного кодекса сих пор нет! Вот только напишем сразу попрет!

Потому стиль задает сам гарантКонституции: как вернуть украинское автомобилестроение на мировой уровень? Надо программу написать!

Бесполезно искать, например, венгерскую программу развития автомобилестроения. А вот заводы Audi, Suzuki и Daimler в стране работают. А ЗАЗ все чаще стоит, потому что не покупают - программы нет.

Ну так, к сведению: в Великобритании писаной конституции пока нет. А демократия и правосудие есть.

Господину Порошенко следовало бы знать, что, кроме электронных торгов, преодолению коррупции способствуют трудности с расходом сомнительно полученных денег. В цивилизованном мире от мешков с кэшем давно шарахаются как от чумы. А в Украине госслужащий или нардеп может тратить 150 тысяч гривен в день, не отчитываясь о расходах перед обществом, которое его вроде наняло за гораздо меньшие деньги. Это с 1 января следующего года, сейчас эта антикоррупционная норма не действует, благодаря самому независимому Конституционному суду. В то же время предприниматель, продав товара или выполнив работ на 60 тысяч гривен, должен в тот же день уведомить об этом налоговую - чтоб не скрыл от правительства Януковича 10 тысяч гривен НДС. Потому этот налог является стратегическим ресурсом, его надо возвращать экспортерам. Некоторым в первую очередь, другим - не из того региона или с неправильными владельцами - когда-нибудь.

Но новый министр экономики, похоже, этими проблемами не занимается, потому изобрел свой паровоз, написал свою мантру - электронные торги. Нет сомнения, что провозглашенные пилотные проекты он успешно внедрит в той же Виннице - бюджетными средствами, конечно. Будет куда возить скептиков из Европы - смотрите, мы прозрачны, или как там, транспарентные - одолжите денег! Имеем свободу слована нескольких каналах - будем иметь отсутствие коррупции в отдельном регионе... Имели же социализм в отдельно взятой стране.

Пока искал дополнительные подробности истории о Троцком, паровозах и поломанных рельсах, я узнал, что голодная советская Россия в 1921 году паровозы покупала у малоизвестного, маломощного производителя, по двойной цене, да еще и платила золотом вперед.

Вам это ничего не напоминает?

Виктор Мишковский