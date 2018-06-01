Среди научных работников не слышали фамилии языковеда Хорошковской

В ведомстве Табачника опять скандал. В этот раз — из-за учебников.

С изданием украинских учебников всегда были проблемы. Особенно в последние годы. По данным Счетной палаты, в 2010 году каждая восьмая школа получила учебники в конце учебного года. Причем одних напечатали меньше от необходимого количества, а вот букварей на русском языке обучения почему-то издали на 65 тысяч экземпляров больше от требуемого количества.

А на днях стало известно, что Минобразования закупит учебников для 1 класса на сумму 61,13 миллионов гривен. Самым дешевым стал учебник английского языка для общеобразовательных школ – 10,81 гривен за экземпляр. А вот один экземпляр «Украинского языка для общеобразовательных учебных заведений с обучением на польском языке. Устный курс. 1 класс» авторства Хорошковской О. Н. и Яновицкой Н. И. обошелся государству в 647 грн. Это беспрецедентная цена для самой обычной школьной книги. Другой учебник при участии госпожи Хорошковской - «Украинский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на молдавском языке. Устный курс. 1 класс» (авт. Хорошковская, Петрук) закупили по 497 гривен за экземпляр.

Доктор педагогических наук, профессор Ольга Хорошковская является заведующим лаборатории обучения украинской словесности в школах национальных меньшинств Украины и диаспоры Института педагогики НАПН Украины, и по иронии судьбы - матерью первого вице-премьера Валерия Хорошковского.

У Табачника убеждают, что стоимость школьных учебников по 80 долларов за штуку является обоснованной, и в то же время обвиняют СМИ “в очередном искажении информации”.

Чем меньше тираж – тем больше процент расходов в общей стоимости учебника, - объясняют в Минобразования.

Сам же глава образовательного ведомства просто в восторге от книг Ольги Хорошковской.

- Мать Хорошковского – автор лучших учебников за последние 30 лет подряд, - говорит господин Табачник. - Наши родители и младшие сестры учились по учебникам Ольги Хорошковской, то есть без малого полвека. Это было, когда еще Валерий Иванович ходил в школу и в институт.

Странная арифметика выходит у чиновника. Если родители министра образования (Табачник 1963 года рождения) учились по учебникам Ольги Хорошковской, то сколько же ей должно быть лет?

Мать Хорошковского подозрения в коррупции так шокировали, что ее даже валерианой отпаивали.

- Это неблагодарный труд. Работаешь, работаешь, а тебя раз - обухом по голове... Не потому они дорогие, что я мама Хорошковского, а потому что небольшие тиражи, - уверяет автор.

Женщина рассказала, что лично обращалась к министру образования, чтобы ее рукопись напечатали.

- Учебники может составлять и школьный учитель. Это не обязательно должны быть люди из Академии наук, - рассказывает директор Института украинского языка НАНУ, профессор Павел Гриценко. - Другое дело — что они должны были бы консультироваться и связываться с нами. Может там и хороший учебник, я этого не знаю. Нужно смотреть конкретно.

- А что вам известно об Ольге Хорошковской как языковеде, научном работнике? - интересуемся у профессора.

- Такого языковеда Хорошковской нет. Я не знаю такого. Возможно, она работает в сфере методики языка, методики преподавания, что ближе к составлению учебников. Но они с чистым языковедением ничего общего не имеют.

Лариса Масенко, профессор кафедры украинского языка Киево-Могилянской академии, украинский социолингвист, говорит, что фамилию Хорошковской как автора она никогда не слышала.

- Я вообще впервые слышу, что она занимается украинистикой или учебниками. Я впервые слышу ее фамилию, хотя знаю довольно много учебников по украинскому языку и для школ, и для высших учебных заведений.

Может ли себестоимость книжки быть более 600 гривен? С таким вопросом мы обратились к издателям и писателям братьям Капрановым.

- Себестоимость книжки состоит из двух частей: авторская, интеллектуальная (гонорар автора, верстальщика и тому подобное) и материальное изготовление. Если это книжка в кожаном переплете, на пергаментной бумаге, с ручными тиснением, то она может стоить каую-угодно сумму, - говорит Дмитрий Капранов. - Но что-то я сильно сомневаюсь, что изданные учебники - такого качества. А если там нет чудес полиграфического исполнения (а чудес в школьных учебниках не бывает), то такой цены быть не может. Если гонорар очень высок, то на тираже 300 экземпляров действительно можно накрутить очень высокую себестоимость. А мы же знаем, кто автор этого учебника...

Сама мама правительственного чиновника заверяла, что ее личный гонорар будет составлять около двух с половиной тысяч гривен.

Президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин также не исключает, что можно напечатать книги и по 600 гривен за экземпляр, в то же время говорит, что более дешевые способы печати даже для небольших тиражей существуют.

- Стоимость тиражей по 200-300 экземпляров довольно высока, особенно когда выполняется офсетная печать, - говорит господин Афонин. - Сколько оно будет стоить - 400 или 600 гривен, - тяжело сказать. Хотя сегодня существуют и другие способы печати. Например, цифровая печать – значительно дешевле. И такое количество экземпляров можно выполнить за меньшую сумму.

Бывшие чиновники министерства образования космическими ценами на учебники удивлены, даже учитывая малые тиражи. Говорят, самыми дорогими всегда считались книжки для детей с нарушением зрения, напечатанные шрифтом Брайля, ведь там очень сложная технология изготовления и процесс транспортировки в специальных коробках. И то их стоимость никогда не достигала таких заоблачных цен.

В конце 2011 года Счетная палата подготовила отчет по просьбе Владимира Литвина по результатам “аудита эффективности использования средств государственного бюджета на обеспечение учебных заведений учебниками и пособиями”. Это письмо есть в распоряжении УНИАН.

“Установлено, что Министерство образования молодежи и спорта не обеспечивает надлежащей координации работы по изданию учебников и неэффективно, неэкономно и с нарушениями использует соответствующие средства государственного бюджета. Как следствие, неоднократные поручения Президента Украины и меры Кабинета Министров Украины относительно своевременного и полного обеспечения учебных заведений учебной литературой не выполнены”... - идет речь в отчете Счетной палаты.

Дальше ревизоры отмечают, что постоянной является практика выделения средств за два-три месяца до начала учебного года при технологическом сроке изготовления учебников до пяти месяцев. А затем для срочного выполнения государственного заказа издательства закупали офсетную бумагу по согласованными Минобразования молодежи и спорта ценами, которые были выше рыночных на 30-40%, в результате чего из госбюджета неэффективно использовано 6,9 миллионов гривен.

“Не обеспечив своевременного выделения средств для планомерного выделения учебников, Министерство образования молодежи и спорта избежало ответственности, передав все полномочия в этой сфере подчиненному Институту инновационных технологий и содержания образования, которое, не обеспечив своевременного изготовления и доставки учебников, предоставляло разрешения издательствам на коммерческую печать. Как следствие, в свободной реализации стоимость учебника возросла в 2-3 раза”, - пишут Литвину.

Счетная палата отмечает, что ведомство Табачника не придерживалось принципы конкурсного отбора учебников. Например, на издание 24 учебников, которые не подавались на конкурс или не заняли на нем первое место, с нарушением действующего законодательства использовано 30,9 млн. грн. В то же время в 2010 году не издано 20 наименований учебников-победителей, в 2011 году — 50 таких учебников.

Проверяющие рассказывают и о завышенных полиграфических услугах, к которым прибегали в министерстве, и об использовании посредников, что является нарушением закона. Счетная палата отмечает, что при печати 10 наименований учебников на счету одного такого посредника ООО “Бытэлектротехника” осталось от 66% до 84% полученных средств, что привело к дополнительным расходам государственного бюджета в сумме 5,9 млн. грн.

“При отсутствии действенного контроля со стороны Кабмина созданная Министерством система организационно-экономического управления процессом изготовления учебников является неудовлетворительной... Достоверная информация о реальных нуждах учебных заведений в Минобразования отсутствует, а созданная ими система централизованного выпуска учебников ограничивает учебные заведения в их выборе и не учитывает требований участников учебного процесса...” - перечисляют просчеты Табачника в Счетной.

Изготовили сверх реальной потребности 515,7 тысяч учебников, которые фактически не используются. На это ушло 8,6 млн. грн.

В целом, как отмечается в отчете, из-за организационных просчетов и неэффективности системы принятия решений от определения учебника-победителя до его изготовления и доставки в 2010-2011 году с нарушением действующего законодательства использовано 44,0 млн. грн., неэффективно — 16,3 млн. грн.

“При условии эффективного использования средств госбюджета только в 2010-2011 году можно было дополнительно издать 3,4 млн. учебников, или на четверть больше от изготовленных”, - подытоживают в Счетной палате.

И это только официальные цифры...

Анна Ященко