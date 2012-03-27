Супердорогой учебник для первого класса написала мать Хорошковского

Народный депутат от «Нашей Украины» Лилия Григорович направила депутатское обращение к генеральному прокурору и председателю Государственной финансовой инспекции Украины относительно неэффективного использования Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины государственных средств при издании учебников.

Как сообщает пресс-служба «Нашей Украины», депутат просит провести проверку эффективности использования государственных средств при издании учебников по заказу Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины и проинформировать общественность о мерах, принятых для устранения коррупционной составляющей в этой сфере.

По мнению Л.Григорович, стоимость издания ряда учебников явно завышена.

Она сообщает прокуратуру, что сегодня в СМИ появилось сообщение о том, что ГНУ «Институт инновационных технологий и содержания образования» Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины 19 марта 2012 г. заключило ряд соглашений на издание учебников для 1-го класса на общую сумму 61,13 млн. грн. Торги, проведенных по неконкурентной процедуре закупки «у одного участника», привели к тому, что стоимость издания ряда учебников явно завышена. Так, стоимость издания одного учебника «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. Усний курс. 1 клас» (авт. Хорошковська О.Н., Яновицька Н.І.) составляет 647 грн. за экземпляр, «Іспанська мова для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 клас» (авт. Редько В.Г., Береславська В.І.) - 518 грн./экз., «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдавською мовою. Усний курс. 1 клас» (авт. Хорошковська О.Н., Петрук О.М.) - 497 грн./экз.

«В связи с этим прошу вас провести проверку эффективности использования государственных средств при издании учебников по заказу Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины и проинформировать меня и общественность в определенном законом порядке о мерах, принятых для устранения коррупционной составляющей в этой важной для общества и государства сфере», - отмечает Л.Григорович.

Как известно, сегодня "Наші гроші" со ссылкой на "Вісник державних закупівель" сообщили, что 19 марта ГНУ "Институт инновационных технологий и содержания образования" и Минобразования заключили соглашение о закупке учебников для 1-го класса на сумму 61,13 миллиона гривен. Торги проведены по неконкурентной процедуре закупки "у одного участника" в связи с тем, что авторы учебников имеют право самостоятельно определять издательство, которое будет осуществлять издание их произведения.

Все учебники "рекомендованы Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины".

Как сообщает «Украинская правда», одним из авторов учебника является Ольга Назаровна Хорошковская, мать первого вице-премьера Валерия Хорошковского.

Доктор педагогических наук, профессор Ольга Хорошковская является заведующим лаборатории обучения украинской словесности в школах национальных меньшинств Украины и диаспоры Института педагогики НАПН Украины.

Учебники авторства Хорошковской, пишет издание, по дороговизне занимают первое (украинский язык для школ с польским языком преподавания, 647 грн./экз.), третье (украинский язык для школ с молдавским языком, 497 грн./экз.) и 14-е (украинский язык для школ с русским языком, 23 грн./экз.) места. Стоимость издания этих учебников составляет 1,43 миллиона гривен.